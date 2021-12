Come Vivere delle Feste di Natale Sostenibili

Il cambiamento climatico è un tema decisamente importante, ma l’idea di un “Natale verde” può ancora sembrare un ossimoro. Come si può trasformare una vacanza fatta spesso di consumi ed eccessi, spesso estremi, in un’esperienza più eco-consapevole e meno consumistica? Grandi notizie! Le feste di Natale possono essere più sostenibili. Ci sono molti modi per goderti le tue tradizioni preferite e far sentire speciali i tuoi cari riducendo al minimo l’impatto di tutto ciò sull’ambiente. Se uno dei tuoi propositi per il nuovo anno è ridurre la tua impronta ecologica e vivere feste sostenibili, continua a leggere!

Festeggia a Km Zero

Prendi la tua festa per le vacanze. Gran parte di quello che acquisti nei supermercati per preparare il cenone viene prodotto dall’altra parte del mondo e poi ci viene consegnato con navi, camion, treni e aerei, creando emissioni di carbonio che contribuiscono al riscaldamento globale. Le ricerche rivelano che il pasto medio delle vacanze di Natale accumula migliaia di chilometri percorsi prima di finire finalmente sulle nostre tavole, mentre potrebbe essere facilmente reperito nella nostra regione.

Per questo, gli esperti suggeriscono di sostenere gli agricoltori locali che coltivano e producono in modo sostenibile nelle nostre aree. Questo non significa solo meno emissioni di CO2 e meno sostanze chimiche, ma anche prodotti più freschi e gustosi rispetto a quelli del supermercato coltivati a migliaia di chilometri di distanza. In più, sosterrai con i tuoi soldi la comunità locale. Infine, poche cose possono far sentire speciali i tuoi ospiti e la tua famiglia come un vivace pasto natalizio a km zero cucinato con amore.

Non Devi Restare a Casa per Salvare il Pianeta

È il periodo più bello dell’anno, quindi non è esattamente il momento che desideri trascorrere lontano dai tuoi cari. Certo, per molti di noi vacanza significa viaggiare. Tuttavia, sia che si tratti di salire su un aereo, di salire in macchina o di scegliere un altro mezzo di trasporto, il viaggio produce grandi quantità di CO2. Ma questo significa che devi restare a casa per salvare il pianeta? No! Significa solo fare scelte più ecologiche.

Il COVID-19 ci ha costretto a trascorrere diversi mesi rinchiusi in casa. Ma oggi che viaggiare è di nuovo possibile e desideri spostarti per trascorrere le festività con i tuoi cari, controlla come puoi ridurre al minimo le emissioni delle vacanze. Un treno o un carpooling possono portarti dal punto A al punto B? Se hai solo voglia di una vacanza, guarda le opzioni di eco-turismo. La ricerca di avventure locali è tra le forme di viaggio più ecologiche. Ma ci sono molte compagnie di viaggio che ora offrono pacchetti vacanza più ecologici, inclusa una forma di trasporto e alloggio rispettosi dell’ambiente se vuoi avventurarti un po’ più lontano.

Diffondi l’Allegria Verde delle Feste di Natale

Ammettiamolo, non è facile vivere delle feste green quando volgiamo pensarle come un periodo di generosità e sovrabbondanza senza esclusione di colpi. Per non parlare delle iniziative consumistiche, come il Black Friday, che ogni anno evocano un senso di urgenza all’acquisto prima di Natale. Il consumismo raggiunge un picco frenetico intorno alle vacanze. Finiamo per buttare via il 25% in più di spazzatura del solito e le discariche vedono un picco drammatico di carta da regalo, nastri, regali indesiderati e pacchetti. Quindi, cosa deve fare un donatore attento all’ambiente?

Evita il confezionamento . Sostituisci la carta da regalo prodotta in serie dal negozio con vecchie mappe, opere d’arte per bambini o la sezione dei fumetti di un giornale. Un’altra alternativa a basso spreco sono i sacchetti regalo, poiché hanno il vantaggio di essere riutilizzati.

. Sostituisci la carta da regalo prodotta in serie dal negozio con vecchie mappe, opere d’arte per bambini o la sezione dei fumetti di un giornale. Un’altra alternativa a basso spreco sono i sacchetti regalo, poiché hanno il vantaggio di essere riutilizzati. Regala esperienze, non cose . Non lasciare che questa stagione delle vacanze lasci spazio all’opportunità di acquistare e accumulare più cose. Invece, regala ai tuoi amici un viaggio, un film o un concerto insieme, porta fuori la tua famiglia per il loro pasto preferito, raccogli foto per un album fotografico digitale, organizza una serata di gioco o fai piani per cuocere i biscotti insieme. Esperienze e ricordi ci rendono più felici delle cose, ha dimostrato la scienza.

. Non lasciare che questa stagione delle vacanze lasci spazio all’opportunità di acquistare e accumulare più cose. Invece, regala ai tuoi amici un viaggio, un film o un concerto insieme, porta fuori la tua famiglia per il loro pasto preferito, raccogli foto per un album fotografico digitale, organizza una serata di gioco o fai piani per cuocere i biscotti insieme. Esperienze e ricordi ci rendono più felici delle cose, ha dimostrato la scienza. Doni fatti in casa . Preparare il tuo dessert esclusivo o creare un cesto regalo personalizzato come regalo di Natale per i tuoi cari è un modo più personale per diffondere l’allegria delle feste.

. Preparare il tuo dessert esclusivo o creare un cesto regalo personalizzato come regalo di Natale per i tuoi cari è un modo più personale per diffondere l’allegria delle feste. Scegli regali che riducano gli sprechi . Quando scegli il regalo perfetto, acquista regali artigianali da piccole aziende locali, regali eco-sostenibili, piante in vaso, erbe o fiori, una raccolta di semi biologici, ecc.

. Quando scegli il regalo perfetto, acquista regali artigianali da piccole aziende locali, regali eco-sostenibili, piante in vaso, erbe o fiori, una raccolta di semi biologici, ecc. Invia cartoline elettroniche. Rinnova i tuoi auguri per le vacanze con cartoline elettroniche ed e-mail. È un modo per risparmiare carta e spese di spedizione ed eliminare il carburante utilizzato per il trasporto della posta standard.

Preparati per le Feste

Trovare l’equilibrio tra l’essere banali per le festività natalizie e l’essere consapevoli di ciò che si acquista è DIFFICILE. E sebbene anche il più ragionevole di noi a volte venga risucchiato dall’eccesso di cibo, viaggi e regali, l’arredamento e le decorazioni per le feste sostenibile può ancora farti entrare nella lista di Babbo Natale quando si tratta dell’ambiente.

Mantieni il tuo arredamento semplice . In un momento di eccessi, avvicinati al tuo arredamento e alle decorazioni per le festività con una mentalità meno è più.

. In un momento di eccessi, avvicinati al tuo arredamento e alle decorazioni per le festività con una mentalità meno è più. Organizza uno scambio di decorazioni natalizie . Piuttosto che acquistare nuove decorazioni, invita i tuoi amici e guarda cosa avete tutti insieme. Gli scambi di decorazioni natalizie sono molto divertenti, ma sono anche un modo gratificante per riutilizzare ciò che hai già e creare nuovi ricordi.

. Piuttosto che acquistare nuove decorazioni, invita i tuoi amici e guarda cosa avete tutti insieme. Gli scambi di decorazioni natalizie sono molto divertenti, ma sono anche un modo gratificante per riutilizzare ciò che hai già e creare nuovi ricordi. Scegli reperti unici e di seconda mano . Nessuna fortuna per il tuo scambio di deorazioni natalizie? Perché allora non dare un’occhiata al negozio dell’usato nella tua zona o rovistare in un negozio vintage per pezzi unici e senza tempo?

. Nessuna fortuna per il tuo scambio di deorazioni natalizie? Perché allora non dare un’occhiata al negozio dell’usato nella tua zona o rovistare in un negozio vintage per pezzi unici e senza tempo? Prendi spunto dalla natura . Evita gli oggetti di plastica e le decorazioni usa e getta e scegli decorazioni naturali o fatte a mano. Raccogli un po’ di vegetazione invernale per un festoso tocco di colore. Usa pigne, noci e rami di abete caduti per creare ghirlande, centrotavola e festoni, o semplicemente sparpagliali per la casa.

. Evita gli oggetti di plastica e le decorazioni usa e getta e scegli decorazioni naturali o fatte a mano. Raccogli un po’ di vegetazione invernale per un festoso tocco di colore. Usa pigne, noci e rami di abete caduti per creare ghirlande, centrotavola e festoni, o semplicemente sparpagliali per la casa. Decorazioni Natalizie fai da te . Oltre all’allegria natalizia biodegradabile, puoi sempre riciclare oggetti di uso quotidiano come cartone, giornali e altro. Riunisci amici o familiari e crea insieme decorazioni natalize fai-da-te carine e creative.

. Oltre all’allegria natalizia biodegradabile, puoi sempre riciclare oggetti di uso quotidiano come cartone, giornali e altro. Riunisci amici o familiari e crea insieme decorazioni natalize fai-da-te carine e creative. Illumina la notte con i LED. Sostituisci le lampadine alogene e ad incandescenza con quelle a LED. Non solo durano per sempre, ma possono anche risparmiare almeno il 75% di energia!

Albero di Natale Vero o di Plastica?

Forse ti starai chiedendo quale delle due opzioni sia la scelta più ecologica per le vacanze di quest’anno. La risposta: un vero albero di Natale è più sostenibile di uno artificiale. Certo, puoi riutilizzare il tuo albero di Natale finto per molti anni. Tuttavia, questo non cambia il fatto che è fatto di plastica che non è facilmente riciclabile e finisce quasi sempre in discarica. Per non parlare della pesante impronta di carbonio che lascia a causa della produzione, dell’imballaggio e della spedizione. Infine, a differenza dei veri alberi di Natale, questi non assorbono il carbonio dall’aria.

Se vuoi vivere delle vacanze di natale sostenibili quest’anno, prendi il tuo vero albero di Natale da una fattoria locale o affitta un albero di Natale in vaso completamente cresciuto. La parte migliore? Quando la stagione delle feste volge al termine, puoi fare in modo che il tuo albero venga raccolto e ripiantato in modo che possa continuare a crescere.