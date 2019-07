Vuoi fare una sorpresa ad una persona che ami, ma ti manca l’ispirazione? Ecco 5 idee regalo che fanno bene all’ambiente e che puoi acquistare online in pochi click

Devi fare un regalo per un’occasione speciale? Perché non puntare su un dono eco-friendly?

Oltre a rispettare l’ambiente, potrai lanciare un messaggio positivo a chi lo riceve e fare in modo che il tuo pensiero non passi inosservato.

Ecco 5 idee regalo davvero insolite ed ecologiche, per vari tipi di budget (da 10 € in su), che puoi semplicemente acquistare online in pochi click.

1. Così regali un’esperienza unica e green



“La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte.” (Omar Khayyam)

Allora perché non regalare un’esperienza di viaggio eco-sostenibile? La Gift Card di Ecobnb è una carta regalo digitale che può essere utilizzarla scegliendo tra oltre 3.000 esperienze uniche e strutture ricettive eco-friendly in Italia e nel mondo. Dormire in una casa sull’albero, soggiornare in un agriturismo biologico, sperimentare la vacanza in glamping … e molto altro!

Un pensiero originale che permette a chi lo riceve di vivere un’avventura green indimenticabile.

A partire da: 10 €

È il regalo perfetto: per chi ha bisogno di un momento di svago e serenità.

Per acquistare subito il tuo dono green: Ecobnb

2. Così sostieni Greenpeace







Il cambiamento inizia dai piccoli gesti. Per sostenere le cause di Greenpeace, nelle sue azioni dirette non solo a contrastare il surriscaldamento globale e il mutamento climatico sempre più rapido, ma anche per la difesa non violenta delle balene, puoi regalare un diario originale in carta riciclata. Non c’è sorpresa migliore che scartare un regalo che contribuisce alle azioni ambientaliste di una delle ong più attive al mondo!

A partire da: 15€

È il regalo perfetto: per chi ama scrivere o raccogliere i propri ricordi e sogni per un futuro sostenibile.

Per acquistare subito il tuo dono green: Greenpeace Shop

3. Così regali un albero e contrasti il cambiamento climatico

Le foreste sono i polmoni della Terra e dobbiamo prendercene cura sempre di più.

Hai mai pensato di adottare un albero a distanza? Ora è possibile con Treedom. Regalando un albero puoi contribuire concretamente alla lotta al global warming.

A partire da: 12,90 €

E’ il regalo perfetto: per chi ama l’ambiente e la natura ma non ha un giardino dove piantare un albero

Per acquistare subito il tuo dono eco-friendly: Treedom

3. Così adotti una mucca e regali i sapori della Valsugana

Non vi è mai venuta voglia di accarezzare una mucca durante una delle vostre camminate in montagna? Ora la puoi addirittura regalare. O meglio “Adottare”! É sicuramente un’idea simpatica e alternativa. Un dono che contribuisce a valorizzare le malghe, e a salvaguardare il territorio di montagna. Inoltre, permette a chi lo riceve di recarsi nella malga della mucca adottata per avere in regalo formaggi e altre specialità locali. Così scoprire i sapori unici del trentino e i segreti della vita in alta quota.

A partire da: 60 €

È il regalo perfetto: per chi ama gli animali e la montagna.

Per acquistare subito il tuo dono eco-friendly: Valsugana – Lagorai

4. Così regali un weekend eco

Cosa c’è di meglio di due giorni immersi nel verde per staccare la spina dalla quotidianità? Tramite Ecobnb puoi regalare un soggiorno per due persone con prima colazione a base di prodotti biologici o locali, a scelta tra centinaia di strutture ricettive rispettose dell’ambiente in Italia. Un weekend rilassante e in profondo contatto con le bellezze dei luoghi sarà sicuramente un regalo apprezzato dai vostri cari.

A partire da: 89 €

È il regalo perfetto: per chi ha bisogno di un break dalla quotidianità

Per acquistare subito il tuo dono eco-friendly: Ecobnb – Voucher

Quale regalo ecologico avete scelto?

Scrivetelo commentando l’articolo!