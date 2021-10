Viaggiare può implicare un forte impatto sull’ambiente. Per questo, gli studenti attenti alla sostenibilità dovrebbero assicurarsi che le destinazioni scelte siano davvero green. Le località eco-friendly sono accessibili con i mezzi pubblici, incentivano i mezzi di trasporto puliti e riducono l’utilizzo di fonti di energia inquinanti, come i combustibili fossili. In queste destinazioni troverai mezzi di trasporto sostenibili, come accade delle Perle Alpine, ma anche offerte legate al cibo biologico, ai menù vegan, alle vacanze lente. In più, le strutture ricettive disponibili in questi luoghi hanno un impatto minore sull’ambiente. Per esempio, puoi soggiornare in bellissimi eco-glamping circondati dalla natura, oppure in ostello sostenibili.

Continua a leggere per scoprire le migliori destinazioni green per studenti!

Costa Rica

Anche il nome stesso dà l’idea di un Paese molto ospitale. Il Costa Rica è conosciuto per la promozione dell’ecoturismo: la salvaguardia ambientale è infatti portata avanti sia nella teoria che nella pratica. Il governo del Paese si è assicurato che tutte le attività turistiche non danneggino l’ecosistema. Per questa ragione, la maggior parte delle attrazioni e degli alloggi ha mantenuto il proprio aspetto naturale: le foreste per esempio sono identiche a com’erano 100 anni fa.

Nel Paese potrai godere di un ambiente tropicale selvaggio, con sentieri inesplorati e luoghi incontaminati. Inoltre i proventi derivanti dalle attività turistiche vanno direttamente alla comunità. In Costa Rica sembra di tornare nel passato mentre si vive nel futuro.

Siem Reap, Cambogia

Nonostante sia una delle mete più popolari della Cambogia, Siem Reap ha mantenuto la propria preziosa natura eco-friendly. Gli hotel locali si sono auto-imposti delle pratiche green. Il cibo è a km zero e fornito dalla comunità del posto. I benefici della gestione degli hotel, dei campeggi e degli ostelli si riflettono sull’ambiente circostante.

Uno dei luoghi più indimenticabili di Siem Reap è il tempio buddista Angkor Wat, uno dei più grandi monumenti religiosi del mondo. Potrai inoltre apprezzare le prelibatezze locali, senza cadere in abitudini non sane. Le pietanze non contengono sostanze chimiche e sono sempre fresche, e quindi più appetitose.

Budapest, Ungheria

Budapest è una delle capitali più eco-friendly al mondo. Ti aspetteresti che gli edifici di cemento, la fornitura di energia elettrica e i rifiuti possano interferire con la natura green della città. In realtà le autorità hanno adottato rigorose misure per assicurarsi che la città e i suoi abitanti rispettino certi standard di sostenibilità. Budapest è un esempio di come il progresso possa continuare senza danneggiare l’ambiente.

Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda ha alcuni tra i più bei paesaggi del mondo. Ti fa sentire come se ti trovassi in un’altra dimensione. La conservazione dell’ambiente e dei paesaggi naturali è straordinaria: quasi tutti i luoghi vengono infatti lasciati intaccati, rendendoli ancora più attrattivi. I posti incontaminati includono spiagge, foreste, parchi e riserve, dove potrai incontrare uccelli, balene e lucciole. Nel cielo potrai anche ammirare l’Aurora Australe. La Nuova Zelanda è il luogo perfetto per riconnettersi con la natura.

Per concludere, un viaggio eco-compatibile può aiutarti ad esplorare il mondo senza danneggiare l’ambiente. Queste destinazioni green offrono le migliori esperienze per gli studenti. Infatti, danno l’opportunità di creare dei ricordi indelebili preservando le ricchezze ambientali.