I 15 Ostelli più Belli d’Europa: Guida all’Ostello Eco-friendly

Sono eco-friendly e costano poco. Ecco i 15 ostelli più belli ed ecologici d’Europa, per viaggiare green, risparmiare e fare amicizia

Soggiornare in ostello durante le vacanze può essere una scelta ecologica oltre che economicamente conveniente. Rispetto agli hotel, gli ostelli propongono spazi più piccoli o camere condivise. Questo permette di risparmiare risorse naturali: dall’energia per il riscaldamento, all’elettricità o all’acqua, e allo stesso tempo di risparmiare denaro.

Negli ultimi anni gli ostelli sono tornati di moda. Attenti al design e alla sostenibilità, gli ostelli offrono agli ospiti spazi rinnovati, posizioni centrali, servizi ed esperienze uniche. Perché viaggiare al risparmio non significa sacrificare la qualità. Scopriamo i 15 ostelli eco-sostenibili più belli d’Europa!

Bamboo, Eco-Ostello a Torino

Bamboo Eco Hostel si trova nel cuore di Torino. Questo piccolo ostello eco-friendly è uno dei più belli d’Italia per la sua atmosfera accogliente e attenzione all’eco-sostenibilità. Infatti, mobili colorati, arredi di design e oggetti di recycling donano agli ambienti interni un calore particolare. L’elettricità utilizzata proviene al 100% da fonti rinnovabili, il cibo biologico e la bioarchitettura sono solo alcuni dei principi cardine della struttura.

Ostello Bello a Milano

Nato dall’idea di tre amici viaggiatori, Ostello Bello conquista tutti i suoi visitatori con la sua straordinaria attenzione alla eco-sostenibilità. Quello che rende unico questo ostello sono sicuramente i mobili creati con oggetti di recupero, e il cibo rigorosamente a km 0. Le erbe aromatiche utilizzate in cucina nascono nell’orto balcone della stessa struttura.

Sunflower Beach Backpacker, Eco-Ostello a Rimini

Sunflower Beach Backpacker Hostel è un ostello plastic-free a Rimini. A pochi metri dal mare e dalla vita notturna della Riviera Romagnola, la struttura ricettiva offre diverse tipologie di camere non perdendo mai di vista la sostenibilità. Le colazioni a base di prodotti locali, il giardino, la zona lettura con possibilità di scambio libri e la “chill out area” vi regaleranno un soggiorno emozionante.

Križevci, Eco-ostello a Ljutomeru, Slovenia

Possiamo spostarci in Slovenia, a Križevci pri Ljutomeru per l’esattezza. Qui sorge L’Eco Hostel Križevci at Ljutomeru, un vecchio edificio ristrutturato seguendo i principi di bioarchitettura e con le ultime tecnologie in materia di efficienza energetica. Inoltre, la perfetta posizione geografica permette di raggiungere facilmente diversi punti del paese anche con mezzi pubblici. Vicino all’ostello si trovano diverse vasche termali, tra cui quelle di Banovci.

Bearlog, Ostello eco-friendy in Slovenia

Rimaniamo qui in Slovenia e trasferiamoci a Kočevje. Ricavato in una casa storia c’è il bellissimo Bear-friendly Hostel Bearlog, dalle antiche leggende sull’orso bruno, re della foresta slovena. Un ambiente comodo per tutte le necessità con le sue diverse tipologie di camere moderne adatte anche a persone disabili. Vincitore di diverse etichette ecologiche Hostel Bearlog è lo scenario perfetto per una vacanza sostenibile in un panorama mozzafiato.

Sleep Green, Ostello Ecologico a Barcellona, Spagna

Sorge a Barcellona il primo ostello della gioventù urbana della Spagna. Sleep Green – Eco Youth Hostel è stato premiato con il marchio Ecolabel UE. Il suo impegno per un turismo sostenibile e la protezione dell’ambiente locale trovano espressione nella promozione di tour pedonali, noleggio biciclette, elettricità da fonti rinnovabili, raccolta differenziata e molto altro.

Impact House, Ostello Sostenibile a Lisbona, Portogallo

Ci muoviamo verso Lisbona nel cuore del Portogallo. Ad accoglierci Impact House – Sustainable Hostel, dove possiamo prenotare un posto in dormitorio o una stanza privata. Diversi sono i progetti in collaborazione con diversi partner locali, esempi possono essere: la compensazione del 100% delle emissioni di CO2, il riciclaggio di rifiuti di legno; il negozio sociale e sostenibile; il giardino verticale; la pulizia ecologica. Unicità di questo posto è data dalla galleria d’arte per artisti disabili e chancemaker che stupisce tutti i suoi ospiti.

Averio Rosso, Ostello in Portogallo

Questo ostello si trova nel centro storico di Averio. Le sistemazioni eco-friendly e colorate variano dalle camere con bagno privato al dormitorio comune. Alla mattina potrete gustare la tipica colazione portoghese con una vasta gamma di prodotti biologici e a km 0.

Stayokay Amsterdam Zeeburg, eco-ostello ad Amsterdam

Non c’è città migliore di Amsterdam dove provare un ostello. Questa volta siamo al Stayokay Amsterdam Zeeburg, vicinissimo a piazza Dam. Accessibile senza auto attento ai metodi di pulizia più ecologici, l’ostello vince per eco-sostenibilità nella città. Per una piena esperienza olandese è possibile noleggiare le biciclette. Il simbolo della città che ti permette di muoverti in totale libertà mantenendovi eco-friendly.

WellnessHostel4000, Ostello green in Svizzera

Unicità, questo è uno dei primi criteri che ricerchiamo quando viaggiamo. Questa volta lo abbiamo trovato in Svizzera ed è proprio un ostello. Il WellnessHostel4000 è l’unione perfetta tra benessere, risparmio ed eco-sostenibilità. Il villaggio del ghiacciaio di Saas-Fee ospita un grande centro benessere attrezzato di sauna bio-soft, bagno turco, docce idromassaggio e piscine interne. Le bioarchitetture e la vasta scelta di colazione biologica vi incanteranno immersi tra le montagne della Svizzera.

Jugendherberge Brugg, Ostello eco-friendly a Brug, Svizzera

Tra i bellissimi panorami svizzeri troviamo anche il Jugendherberge Brugg. Un grazioso ostello circondato dalla storia raccontata dal campo legionario romano di Vindonissa, il castello degli Asburgo e la Chiesa Convento che possiamo raggiungere a piedi. Il Jugendherberge Brugg è un’ottima scelta per chi vuole godersi la natura.

Palace Hostel Schlossherberge, in Austria

Destinazione Austria, questa volta siamo nella famosa Vienna. Palace Hostel Schlossherberge è una bellissima struttura moderna circondata da un enorme parco, dal quale ci si può godere una vista mozzafiato su tutta la città. La posizione è perfetta per conciliare natura e città, grazie ai mezzi pubblici che la collegano facilmente al centro storico.

4You Ostello eco-sostenibile a Monaco

Il termine “ostello sostenibile” sembra essere coniato su misura del 4You Hostel & Hotel Munich. Pionieri del soggiorno ecologico in Germania il 4You combina alla perfezione le scelte sostenibili alle comodità di un ostello o albergo, fornendo diverse tipologie di camere. Anche le soluzioni per le aree ristoro sono ben studiate, come per esempio la Gastro room e il silenzioso giardino esterno.

Jugendherberge Burg Stahleck, eco-ostello a Mainz-Bingen

Hai mai dormito in un castello? O la paura dei fantasmi ti ha sempre bloccato? Questa può essere la tua occasione. Jugendherberge Burg Stahleck sorge a Mainz-Bingen – Germania, un antico castello del XII secolo convertito ad ostello. Facilmente raggiungibile e adatto a famiglie o singoli viaggiatori offre circa 168 posti letto e innumerevoli attività all’aria aperta come il percorso escursionistico Rheinurgen o la visita ai 40 castelli e fortezze lungo il Reno. Chissà potresti essere fortunato e incontrare il fantasma Casper in vacanza lì.

Un’antica abazia diventata eco-ostello a Cadouin, Francia

Se ti piacciono i viaggi nel tempo ideale per te è il Cadouin Youth Hostel. Il bellissimo ostello ospitato nell’abbazia cistercense del XII secolo in Francia a Dordogne. Il chiostro di questo luogo è patrimonio dell’umanità dall’Unesco, sul quale si affacciano le camere del piano rialzato. diverse sono le attività che si possono svolgere in questo posto: cucinare il pane nel vecchio forno, o partecipare ai diversi workshop creativi.

Questi sono i 15 ostelli green che preferiamo. Tu cosa ne pensi? Facci sapere quali sono i tuoi preferiti e condividilo con noi!

Copertina di Nicolas Cool