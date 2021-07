Affascinante come la storia che la caratterizza, Trieste ha tutte le carte in regola per entrare fin da subito nel vostro cuore. Ecco a voi 10 cose da fare per un weekend unico in questa bellissima città.

Trieste è una città multietnica, che in passato ha avuto un ruolo da ponte tra Europa occidentale e orientale. Le influenze mitteleuropee e slave hanno contribuito a rendere questa città un luogo veramente unico e speciale, ricco di sorprese. La storia particolare di questa città si riflette ovunque, dall’architettura alla cucina e si avverte nella sua atmosfera a tratti malinconica. Recentemente Trieste è stata l’ambientazione di una serie di successo della Rai, “La porta rossa”. I fan della fiction potranno quindi ammirare dal vivo i luoghi in cui le scene sono state girate. Pronti a partire alla scoperta del capoluogo friulano?

1. Piazza Unità d’Italia, il cuore della città

La visita di Trieste non può che partire dalla centralissima Piazza Unità d’Italia, simbolo della città. La piazza deve il suo nome al momento in cui Trieste tornò a far parte del territorio italiano. L’ampio spazio aperto che caratterizza questa magnifica piazza che dà sul mare vi lascerà senz’altro a bocca aperta. I lussureggianti palazzi che la delimitano contribuiscono a dare a questo luogo così particolare un’atmosfera elegante e raffinata.

2. Goditi tramonti mozzafiato dal Molo Audace

Il Molo Audace, lungo 264 metri, si trova a pochi passi da Piazza Unità d’Italia ed è il luogo ideale dove fare una pausa per ammirare dal mare Piazza Unità d’Italia in tutta la sua bellezza. Nelle sere d’estate il Molo si affolla di triestini e turisti che accorrono per ammirare il sole che tramonta nel mare dando vita a un paesaggio veramente suggestivo.

3. “Incontra” i grandi della letteratura internazionale

Il capoluogo friulano in passato si è rivelato un luogo di ispirazione e di scambio proficuo per molteplici artisti. La città ha voluto rendere omaggio a queste personalità e alle loro opere attraverso delle statue che ritraggono James Joyce, Italo Svevo, Umberto Saba e Gabriele d’Annunzio, scrittori che hanno vissuto o soggiornato in questa città in cui hanno trovato tanti spunti per i loro capolavori. Potete divertirvi a cercarle per tutta la città e farvi delle foto originali.

Per i più appassionati di letteratura, è possibile visitare il museo Joyce e il museo Sveviano. Entrambi custodiscono oggetti posseduti dai due scrittori e documenti originali che consentono di approfondire la vita di questi maestri della letteratura.

4. Scopri i segreti della Bora

Trieste, si sa, è particolarmente conosciuta per la Bora, il vento che soffia nella città famoso per la sua forza. Attraverso un tour guidato a piedi potrai scoprirne tutte le caratteristiche, ma non solo. Il tour ti consente infatti di osservare la città da un punto di vista inedito e di scoprire come questo celebre vento ha caratterizzato lo sviluppo della città e da sempre influenza la vita dei suoi abitanti.

5. Osserva la città dall’alto dal Faro della Vittoria

Se volete osservare Trieste e dintorni da un magnifico punto panoramico allora non potete non visitare Faro della Vittoria. Il faro è utilizzato per la navigazione ma sorge soprattutto a monumento commemorativo per tutti i caduti in mare della prima guerra mondiale. Una volta raggiunta la cima avrete una vista panoramica mozzafiato della città e del suo golfo.

6. Grotta Gigante: emozioni sotterranee

Non lontano da Trieste sorge la Grotta Gigante, un luogo veramente unico e suggestivo. Si tratta di una grande cavità nel sottosuolo di origine carsica. Il percorso turistico attrezzato è lungo 850 metri e vi permetterà di raggiungere una profondità di 101 metri sotto la superficie terrestre. La visita dura circa un’ora, durante la quale sarete accompagnati da guide esperte che vi spiegheranno le caratteristiche della grotta e che saranno pronte a rispondere a tutte le vostre domande. Questo luogo mozzafiato è anche sede di numerose ricerche scientifiche, ad esempio il sito è utilizzato per rilevare tutti i movimenti della crosta del nostro Pianeta.

7. Visita castello Miramare

A pochi chilometri da Trieste sorge il Castello di Miramare, un luogo veramente splendido che non potete perdere. Il castello è stato edificato nel 1855 per volere di Massimiliano d’Asburgo e anche la principessa Sissi amava trascorrere dei periodi di villeggiatura in questo luogo regale. All’interno potrete notare stanze sfarzose ricche di opere d’arte. È anche d’obbligo una visita al parco che lo circonda, un ampio spazio rigoglioso dove potrete concedervi una pausa rigenerante.

8. Ammira i tesori del mare

Le acque che circondano il castello di Miramare ospitano svariate specie che rendono l’area un luogo ricco di biodiversità marina. Da metà giugno e nei mesi di luglio e agosto lo staff del WWF vi accompagnerà alla scoperta dei fondali e delle specie che li abitano. Potete scegliere se immergervi e osservarli da vicino od optare per un tour serale in barca.

9. Pedala tra le bellezze del Carso

Da Trieste potete raggiungere in poco tempo il verde Carso che la circonda. L’area è ricca di sentieri unici che si prestano ad essere percorsi sia in mountain bike e in e-bike che a piedi. Durante il vostro percorso avrete l’opportunità di visitare piccoli borghi immersi in una natura incontaminata così come doline e vigneti. Per una pausa rinvigorente l’idea migliore è optare per uno dei tanti agriturismi presenti sull’altipiano dove potrete gustare specialità a km zero come salumi, formaggi, vino e miele.

10. Assaggia le specialità locali

Anche la cucina triestina riflette la storia multiculturale della città. La Jota, ad esempio, è una zuppa di origine slovena preparata con crauti, pancetta e fagioli. Troviamo anche gli gnocchi di fegato, di probabile origine centro-europea. E ancora, a Trieste puoi gustare anche del gulasch, un piatto tipico ungherese composto da un spezzatino di manzo e patate. Gli amanti del pesce non possono non assaggiare i sardoni impanai, un gustoso piatto preparato con i sardoni, simili ad alici, che vengono impannati e possono essere gustati anche freddi.

La città del caffè

E, a proposito di specialità locali, Trieste è conosciuta anche come la città del caffè grazie ai suoi fiorenti commerci in passato di questo prodotto. Durante la tua visita non dimenticare quindi di gustarti una buona tazza di caffè, magari in uno dei tanti caffè storici che si trovano in città, come Antico Caffè San Marco o Caffè degli Specchi.

Dove alloggiare e come muoversi

Una sistemazione green a pochi chilometri dal centro di Trieste è Alla Casetta, che sorge sull’altopiano carsico. Si tratta dell’alloggio perfetto per tutti gli amanti della natura che vogliono rilassarsi in un luogo tranquillo ma vicino alle principali attrazioni della zona. Adatto a tutta la famiglia, c’è anche la possibilità di personalizzare la propria permanenza organizzando diverse attività, come escursioni e passeggiate a cavallo.

Raggiungibile comodamente in treno, potrete visitare questa bella città sia a piedi che usufruendo del servizio di bike sharing. Le attrazioni nei pressi della città sono invece facilmente raggiungibili con i servizi pubblici, per un weekend all’insegna della sostenibilità!

Se stavate cercando una meta per il vostro prossimo weekend, eccovi accontentati! Questa meravigliosa città ha tanto da offrire e vi aspetta per conquistarvi con la sua unicità e regalarvi emozioni speciali.

Immagine di copertina: foto via Getty Images, Canva Pro