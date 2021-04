10 Eco-Hotel sui Laghi più Belli del Nord Italia

I laghi sono una delle migliori espressioni della bellezza della natura. Ma ce ne sono alcuni che riescono davvero a donare anche tutto ciò che li circonda un’atmosfera incantata. E questo è il caso dei laghi del Nord Italia. Tra incantevoli paesaggi alpini e acque cristalline, questi luoghi sono la meta ideale per rilassarsi ascoltando i suoni della natura, o passeggiare tra i profumi avvolgenti delle numerose piante e fiori che questo territorio vanta.

Se vuoi organizzare una vacanza sui laghi continua a leggere: abbiamo selezionato alcuni degli hotel sui laghi più belli ed eco-friendly che renderanno la tua vacanza green davvero indimenticabile e rispettosa della natura.

1. Un BnB Ecologico sul Lago di Caldonazzo

Uno degli hotel sui laghi più belli ed eco-friendly delk Trentino è il B&B Casa Sul Lago. Si trata di un Bed&Breakfast ecologico immerso nel verde, a pochi passi dal Lago di Caldonazzo, in Valsugana. Offre 3 meravigliose camere vista lago, da poco ristrutturate. Qui gli ospiti potranno gustare colazioni biologiche/biodinamiche con prodotti tipici a Km0, ed accedere al grando giardino che comprende anche un orto e alberi da frutto. Raggiungendo il Lago con una bella passeggiata, gli ospiti potranno nuotare o semplicemente riposarsi sulla spiaggia, passeggiare, o organizzare un pic-nic nelle zone immerse nella natura.

Se vi piacciono le vacanze in bicicletta questa è la meta ideale per voi: nei dintorni, da non perdere assolutamente, si trova bellissima pista ciclabile della Valsugana. L’ideale è accedere direttamente dal B&B al lago, scendendo fino alla fine della Valsugana. Potrete tornare comodamente in treno, caricando la bicicletta e dirigendovi al punto di partenza.

2. Un Garnì con Spa sul Lago Nembia

Un altro dei magnifici hotel sui laghi del Trentino è Garnì Lago Nembia, sull’omonimo lago situato nel cuore delle Dolomiti del Brenta. Questa è la meta ideale sia per gli appassionati dell’outdoor che del benessere. Si tratta di una struttura eco-sostenibile con spa immersa nella natura dell’Oasi di Nembia, nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta (850 mt s.l.m.). Qui potrete rilassarvi immersi nel silenzio della natura, assaporando anche una colazione ed altri pasti ricchi di tradizione e innovazione, che comprendono una scelta di prodotti trentini, ogni giorno diversi. Secondo la filosofia dell’hotel, il rispetto dell’ambiente inizia a tavola: per questo troverete un costante impegno nello scegliere prodotti locali e fatti in casa, come anche una grande attenzione alla minimizzazione degli sprechi alimentari e del packaging.

Nei dintorni si potranno fare moltissime passeggiate, sia in autonomia che guidate, a piedi o in bicicletta, o addirittura provare l’esperienza del parapendio.

3. Un eco-hotel con piscina sul lago di Garda

Se siete alla ricerca di un eco-hotel sul lago di Garda, vi consigliamo Elle Ecoholiday. Situato a pochi km da Malcesine, uno dei borghi più romantici sul lago, questa struttura è stata progettata per assicurare una riduzione delle emissioni di CO2. Ad esempio energia solare, fibre naturali, prodotti a Km0, detergenti biocompatibili e una piscina esterna immersa nel verde sono solo alcuni degli elementi che renderanno la vostra vacanza green e straordinaria.

Questo resort è ideale per un week end rilassante, eco-friendly e vista lago. Da non perdere, il trekking lungo il sentiero Busatte Tempesta, che segue la costa segue la costa orientale del lago di Garda ed offre un panorama mozzafiato.

4. Eco-Glamping sul Lago di Garda

Situata nel Cuore di Toscolano Maderno (Brescia) troviamo la Yurta nell’uliveto, un glamping eco-sostenibile immerso nel verde da cui si può facilmente raggiungere il Lago di Garda. Gli ospiti potranno rilassarsi nella piscina tra gli uliveti secolari, o sulle amache del grande giardino pieno di angoli da scoprire.

Un must è sicuramente la passeggiata nel verde fino al Lago di Garda, che vi permetterà di visitare bellissimi borghi storici, tra cui Gaino, Toscolano, Maderno, Limone sul Garda, il Giardino Heller e molto altro.

5. Appartamenti Eco-friendly sul Lago di Garda

Uno degli eco-hotel sui laghi preferito per chi cerca una struttura pet-friendly è la Casa di Paglia, situata sulle verdi colline di San Felice del Benaco – tra il paese ed il lago. Si tratta di un antico casale recentemente ristrutturato, composto da due appartamenti, che segue i principi della bioedilizia. Proprio materiali come legno, paglia, sughero e argilla, conferiscono un’atmosfera ricca di profumi e colori, per un’indimenticabile esperienza di relax.

A pochi min a piedi, si possono raggiungere le spiagge del porto e della Baia del Vento, dove è possibile noleggiare pedalò, tavole da sup e canoe. È anche possibile imbarcarsi dal piccolo porticciolo per partire esplorare la spettacolare isola del Garda godere del panorama sulla Rocca di Manebra.

Questa è la meta ideale sia per gli amanti dello sport che del relax. Potrete fare jogging, trekking o noleggiare e-bike, fare free-clmbing, nuotare, o ancora dedicarvi al surf o kitesurf sul lago. In inverno ad un’ora d’auto potrete raggiungere le montagne incontaminate, perfette per gli sport invernali come lo sci di fondo, lo scialpinismo e fare belllissime escursioni con le ciaspole.

Per gli amanti del relax, sarà sufficiente spostarsi di pochi passi e recarsi alla Spa di Villa Luisa, o nelle calde acque termali di Aquaria a Sirmione, o ancora in quelle del Parco Termale del Garda a Colà di Verona.

6. Un Hotel a Impatto Zero con Terrazza Panoramica

Un altro eco-hotel sul lago di Garda è l’Eco Hotel Bonapace. Si tratta di una struttura a impatto zero e un approccio sostenibile a 360 gradi. Ad esempio la colazione è certificata con prodotti biologici e a Km0, l’energia elettrica sfrutta solo fonti rinnovabili, lavatrici e lavastoviglie sono alimentate da acqua calda prodotta dai pannelli solari installati nella struttura, e i rubinetti sono dotati di rompigetto areato.

Le bellissime camere da letto sono arredate in legno in uno stile tipico del Trentino-Alto Adige, che rende l’atmosfera ancora più magica. Troverete anche una terrazza con vista panoramica che da Torbole passa sulle Domiti e infine sul Lago di Garda. Potrete rilassarvi sui lettini prendisole o nella piscina idromassaggio esterna.

Nei dintorni troverete moltissime attività da fare: dagli sport acquatici sul lago alle escursioni in mountain bike, come anche climbing e alpinismo.

7. Un B&B Eco-friendly a soli 300m dal Lago di Garda

La Piccola Gardenia è un B&B eco-friendly caratterizzato da un sapore antico, ma è in realtà nuovissima: costruita antisismica, mantiene intatta l’atmosfera della vecchia casa del Borgo Antico di Morgagna, omaggiando proprio lo stile del Borgo ma anche il calore dell’accoglienza tipica gardonese.

Si trova in una posizione unica: a soli 300 metri dalle spiagge e dal Lago di Garda, raggiungibile a piedi percorrendo una comoda strada panoramica dal Vittoriale – storica dimora di D’Annunzio. Una visita alla casa museo è sicuramente un must, che donerà valore aggiunto alla vostra esperienza.

L’attenzione all’ecologia è tanta, come anche quella nel garantire una fantastica colazione per qualsiasi tipo di esigenza alimentare: si servono infatti colazioni a chilometro zero e preparate con prodotti locali anche per celiaci, vegani o con allergie.

8. Una Cascina Eco-friendly sui Laghi

Se sognate un un hotel sui laghi tra natura e storia, Cascina Rodiani è la sistemazione giusta per voi. Situata nel Parco Regionale Spina Verde di Como ha fatto della green hospitality una vera e propria filosofia, accogliendo gli ospiti come ‘ospiti della natura’, e non come semplici turisti.

Si tratta di una struttura ricettiva a basso impatto ambientale, nata nel 2011 dalla ristrutturazione di un’antica casa colonica del tardo 1600. La sua posizione, più precisamente sul monde di Drezzo (460 m.s.l.m.), offre uno splendido panorama collinare ad ogni ora del giorno. Sarà possibile fare piacevoli passeggiate a piedi o in bicicletta elettrica, messa a disposizione per gli ospiti. Grazie al costante impegno nel coniugare le moderne necessità con un edificio di 400 anni a favore della Green Hospitality, la struttura ha ricevuto il premio Clima, da Lega Ambiente Turismo nel 2012 come anche l’importante riconoscimento del Livello Platino EcoLeaders di Trip Advisor nel 2014.

Il parco privato della cascina comprende un laghetto naturale, dove gli ospiti potranno anche usufruire della sauna in prossimità. Inoltre, il Lago di Como e quello di Lugano con i suoi bellissimi percorsi di trekking, sono facilmente raggiungibili.

9. Un Agriturismo Biologico tra i Laghi di Como e Lugano

Il bellissimo agriturismo biologico Al Marnich si trova a solo un’ora da Milano (Rho Fiera), nella verde Val d’Intelvi, a 750 metri sopra il livello del mare, tra il Lago di Como e il Lago di Lugano. Questi due laghi meravigliosi sono raggiungibili a pochi minuti a piedi. Più precisamente si trova a Schignano, a circa 25 minuti dalla Villa Balbianello (Lenno).

Il bioagriturismo comprende un ristorante dove è possibile gustare prodotti genuini e specialità della Lombardia. Si potrà scegliere tra camere doppie, suite o familiari, alcune delle quali con anche un caminetto e terrazzo panoramico. In questa intervista ad Antonino, il proprietario dell’agrituriamo, vi abbiamo raccontato meglio la filosofia green dell’agriturismo e la sua storia.

Gli ospiti potranno fare numerosi percorsi di trekking e itinerari slow immersi nel verde del parco di 40 mila metri quadrati, tra i quali l’imperdibile “Sentiero delle Espressioni”. Inoltre, l’agriturismo organizza con TracciaTrekking, escursioni guidate nelle zone della Valle d’Intelvi e del Lago di Como. È anche possibile aderire ad escursioni in altre zone, comunque vicine all’agriturismo, come il Lago Maggiore, PreAlpi, e la Val Darengo.

10. Cascina Eco-friendly nel Cuore della Val Camonica

L’ultimo hotel sui laghi che vi suggeriamo, è un’altra splendida cascina, il B&B Padò. Si tratta di una struttura pet-friendly situata nel cuore della Val Camonica, perfetta per chi vuole rigenerarsi nella natura in un’atmosfera di assoluta pace e relax. Il B&B Padò si trova a 650 metri di di altitudine, ad un chilometro circa di strada sterrata (percorribile solo da fuoristrada) dal centro abitato di Zone (Brescia). Inoltre, questa magnifica struttura si affaccia sul Lago d’Iseo. Gli ospiti possono scegliere una delle 3 meravigliose camere matrimoniali con vista lago e montagna.

Ci sono tantissime attività da fare nei dintorni. Ad esempio gli ospiti potranno fare il giro del lago, sport acquatici, escursioni verso il Monte Guglielmo, o una visita alle affascinanti Piramidi di Zone. In alternativa, sarà possibile seguire i numerosi itinerari culturali o “del gusto”, nelle terre di Franciacorta, in Val Camonica e nelle città di Bergamo, Verona e Brescia.

Quale di questi eco-hotel sui laghi ispirerà il vostro prossimo viaggio?