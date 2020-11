Alle volte sentiamo l’impellente bisogno di evadere dal caos della città e cerchiamo un rifugio nella quiete dell’aperta campagna. Da Milano è possibile visitare posti meravigliosi dove praticare yoga o meditazione, fare escursioni nel verde e ritrovare il proprio equilibrio a stretto contatto con la natura.

Abbiamo selezionato ben 10 destinazioni eco-sostenibili a massimo 2 ore di strada dalla metropoli ambrosiana, per godervi la pace e ritrovare il benessere in strutture ricettive e aziende agricole in simbiosi con la natura.

1. Un’oasi naturale di charme in provincia di Lecco

Oasi di Galbusera Bianca è un Agriturismo Bio che si trova in provincia di Lecco, nel Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. Ogni stanza è un’esperienza completamente diversa dall’altra: qui puoi dormire ad esempio sul fieno, su un letto ad amaca, o immerso nei colori delle peonie. Oasi di Galbusera Bianca è anche un’Azienda Agricola Biologica e Biodinamica, i cui ortaggi e frutti antichi vengono serviti nell’Osteria Bio, e trasformati in nettari, sorbetti e conserve.

Una meta perfetta per: gite domenicali fuori-porta e per vacanze nel verde con la possibilità di visitare le principali città della Lombardia e il Lago di Como.

Distanza da Milano: 40 km

2. Un rifugio olistico sull’Appennino parmense

Il Casolare Bioenergetico è un edificio rurale del ‘700, restaurato con i criteri della bioarchitettura e immerso nella natura dell’Appennino Parmense. A disposizione degli ospiti un parco contornato da abeti, ippocastani e castagni secolari, un impianto per musicoterapia, diffusori per aromaterapia e lampade per cromoterapia. Inoltre gli amanti dello yoga potranno trovare una sala da meditazione con tetto in legno naturale e pavimento in parquet riscaldato. La prima colazione è a base di prodotti biologici e a chilometro zero, in quanto il B&B ha un orto biologico e acquista prodotti attraverso il gruppo di acquisto solidale di Albareto.

Una meta perfetta per: gruppi di persone che praticano discipline olistiche ed escursionisti a piedi o in mountain bike a contatto con una natura incontaminata.

Distanza da Milano: 180 km

3. Un agriturismo con incantevoli percorsi trekking nella Val d’Intervi

L’agriturismo biologico Al Marnich si trova a Schignano, nella Val d’Intelvi, una terra verde tra due Laghi (lago di Como e lago di Lugano). L’agriturismo è immerso nella natura, circondato da numerosi percorsi di trekking e itinerari lenti, tra i quali il bellissimo “Sentiero delle Espressioni”. L’azienda è costituita da diverse stalle in sasso e legno che sono state recuperate, in un parco dove si coltivano piccoli frutti, noci, castagni e viene praticata l’orticoltura. Inoltre è dotata anche di una palestra attrezzata e di un percorso energetico immerso nel parco.

Una meta perfetta per: godersi lunghe passeggiate immersi nel silenzio dei boschi e partecipare a escursioni guidate nelle zone della Valle d’Intelvi e del Lago di Como, grazie alla collaborazione con TracciaTrekking.

Distanza da Milano: 67 km

4. Un’immersione rigenerante sulla collina pavese

L’agriturismo Valtidone Verde si trova in una posizione geografica felice e rasserenante, dove la brezza proveniente dalla Liguria rende fresche le calde giornate estive e mite l’inverno. La struttura, con pannelli fotovoltaici e termo solari, si erge su un cucuzzolo di una collina, sovrastante la vallata e di fronte al castello di Zavattarello. Potete gustarvi la colazione all’aperto ed immergervi nei suoni della natura. Infine, dopo una partita a ping pong o un buon libro all’ombra dei una pergola, potete esplorare i dintorni avventurandovi in passeggiate naturalistiche, oppure immergervi nella piscina con sistema di filtraggio a sale.

Una meta perfetta per: disintossicarsi dalla frenesia delle città e ricaricarsi le pile in un ambiente fuori dal mondo, dove vige la tranquillità.

Distanza da Milano: 90 km

5. Green Hospitality nel Parco Regionale Spina Verde

La Casina Rodiani è una struttura ricettiva a basso impatto ambientale nata nel 2011 a seguito della ristrutturazione di un’antica casa colonica risalente al tardo 1600. La Cascina è situata sulla sommità del monte di Drezzo, ove gode di uno splendido panorama collinare dall’alba al tramonto. Il parco privato di proprietà, totalmente inserito nel Parco Regionale Spina Verde di Como, è caratterizzato dai ronchi o terrazzamenti, che ricordano come il territorio sia stato plasmato per favorire l’agricoltura. Oggi, questo territorio è protetto e offre piacevoli passeggiate a piedi o pedalando con le biciclette elettriche a disposizione. Inoltre, Il parco della Cascina accoglie una sauna a legna e un laghetto naturale, le cui acque vengono ripulite dalle piante senza l’uso di prodotti chimici.

Una meta perfetta per: soggiornare tra natura e storia all’insegna della Green Hospitality e visitare i laghi di Como e di Lugano, vicinissimi alla struttura.

Distanza da Milano: 53 km

6. Un ritiro in tenda nel silenzio del bosco piemontese

Due incantevoli yurte sono a disposizione nel bosco della collina Torinese, con vista mozzafiato della catena montuosa delle Alpi Piemontesi. La tenda Gher o Yurta è un’abitazione originale della Mongolia (antica abitazione delle popolazioni nomadi della Mongolia) e ha un bagno in legno collegato. La tenda è eco-sostenibile in quanto interamente costruita in legno, feltro di pecora e tessuti naturali. In più è illuminata da Led e lampade a basso consumo, riscaldata a legna, pulita e igienizzata con detersivi naturali. Sono state appositamente mantenute le caratteristiche ecologiche naturali della struttura e studiati altri comfort in linea con tale filosofia di vita. Inoltre, chi lo desidera potrà provare l’esperienza di Meditazione, Yoga e altre discipline olistiche.

Una meta perfetta per: vivere l’esperienza unica di sentirsi parte della natura e rigenerare corpo e mente.

Distanza da Milano: 131 km

7. Una struttura green nata dall’amore per la propria terra

Il B&B Botton d’Oro si trova nella natura di Fuipiano, nel cuore della Valle Imagna, in provincia di Bergamo. Il nome “Botton d’ Oro” è nato per ricordare e valorizzare questo tipo di fiore presente in abbondanza in passato nella piccola contrada in cui viviamo ma che purtroppo oggi è in via d’estinzione a causa dei cambiamenti climatici e dello sfruttamento del suolo. Qui si possono scoprire le bellezze paesaggistiche e culturali di questa terra, sperimentare il turismo ecosostenibile e pet-friendly e condividere del tempo a contatto con la natura e gli animali. Una vacanza immersa nel verde, per scoprire i ritmi e i suoni del bosco, i colori delle montagne e la presenza degli suoi animali selvatici. Inoltre la prima colazione è a base di prodotti casalinghi, biologici e locali, che rispettano e rispecchiano il territorio e i suoi valori.

Una meta perfetta per: scoprire la Valle Imagna a piedi o in bicicletta e divertirsi in famiglia grazie alle numerose attività di svago che offre il territorio, come l’arrampicata e percorsi sospesi tra grandi faggi al Parco Avventura di Roncola.

Distanza da Milano: 86 km

8. Ecolodge di lusso sul lago di Garda

Carmen de Nella Eco Lodge è la location ideale dove ci si sveglia in mezzo al verde con il profumo del pane appena sfornato. Il B&B è un edificio che utilizza l’energia proveniente da fonti rinnovabili: le sorgenti utilizzate sono il fotovoltaico, solare termico e biomassa. A seconda delle condizioni climatiche, la colazione può essere servita nella sala da pranzo interna dove il grande camino è protagonista. Inoltre al suo interno sono presenti pezzi unici di un vecchio meccanismo di orologeria appartenente ad un antico campanile, così come altri oggetti che portano indietro nel tempo. Infine la struttura si trova a 10 km all’interno sul lato est del Lago di Garda: Bardolino, Garda, Torri del Benaco e Malcesine sono facilmente raggiungibili.

Una meta perfetta per: fare un soggiorno a zero emissioni in una posizione strategica per visitare cantine, come pure dei maneggi, giocare a Golf, fare trekking, mountain bike o arrampicate sul monte Baldo.

Distanza da Milano: 168 km

9. Un accogliente rifugio tra i paesaggi di Monferrato

RossoMonferrato è un Bed & Breakfast ecologico in Monferrato, dove immergersi nella natura, ma anche scoprire magnifici borghi antichi, l’ottima cucina e i vini rinomati in tutto il mondo. Dalla finestra della vostra camera, esposta a sud-est, ci si può deliziare con il sorgere del sole. Dagli archi del terrazzo invece è possibile godersi i rossi tramonti serali. In estate la prima colazione è servita in giardino mentre in primavera e autunno nella grande cucina con camino. A richiesta è possibile avere una colazione vegan con latte di riso o soya e biscotti vegani. A disposizione degli ospiti c’è anche il cortile, il giardino e il frutteto. All’ombra dell’ippocastano o sull’amaca potrete leggere un bel libro o sorseggiare una bevanda fresca circondati dal verde.

Una meta ideale per: usufruire di una calda accoglienza e un completo rispetto degli spazi e tempi personali. Se si pratica yoga, meditazione o altre discipline olistiche che necessitano di quiete e solitudine, questo è il posto ideale.

Distanza da Milano: 130 km

10. La cascina della sostenibilità a due passi da Milano

La cascina di Santa Brera, nel cuore del Parco Agrario Sud Milano, è un’azienda biologica con un grande orto, allevamenti animali bradi ed una storica attenzione alle pratiche di risparmio energetico. E’ una realtà rurale pioniera del concetto di sostenibilità, tanto che questa bella struttura agrituristica è anche sede di una vera e propria ‘Scuola di pratiche sostenibili’. A Santa Brera infatti si trova un’offerta ampissima di proposte culturali: dai corsi pratici per la bioedilizia o il risparmio energetico, agli incontri sulla “permacultura”, fino all’orto biologico condiviso. Con quest’ultimo le famiglie, grazie a un abbonamento, partecipano alla vita dell’orto e delle stagioni, raccogliendo direttamente il proprio cibo.

Una meta ideale per: approfondire la propria conoscenza sulle pratiche sostenibili e godersi un soggiorno in un ambiente di grande valore storico.

Distanza da Milano: 19 km

Non rimane altro che scegliere il posto ideale e vivere un’esperienza fuori città per sentirsi rigenerati!

Immagine di copertina: foto di Erich Westendarp da Pixabay