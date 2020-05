Arrivare in Oasi di Galbusera Bianca è come attraversare un portale, di quelli magici che vengono raccontati nelle fiabe. Parti dal centro di Milano, distante circa 40 km, sali verso nord, raggiungendo in poco tempo l’operosa Brianza, con le sue aziende, le città e le provincie sempre attive… e in un attimo ti ritrovi in mezzo al verde di colline incontaminate, su una strada di campagna, circondato dal canto degli uccellini.

La prima sensazione che tutti gli ospiti raccontano, è che entrare in Oasi di Galbusera Bianca è come tornare a casa. Una di quelle case da sogno immerse in natura, che immagineresti esistere soltanto nel Centro Italia, oppure sulle riviste di arredamento chic che sembrano raccontare di luoghi irraggiungibili… e invece è proprio qui, fuori dalla porta di casa, vicina alle città di Bergamo, Lecco e Como, con il suo splendido lago.

Da Antico Borgo Contadino a Oasi per la Biodiversità

Oasi di Galbusera Bianca era un borgo di famiglie contadine, poi abbandonato e diventato un luogo incolto, finché Gateano Besana, fotografo professionista e, come si definisce, “cercatore di bellezza”, l’ha scoperto e ha avuto una folgorazione. Una sorta di “Chiamata” che lo ha spinto a ristrutturare gli spazi, seguendo i principi della bioarchitettura, e aprire quella che all’inizio era una Scuola di Agricoltura Biodinamica.

Sognava infatti di creare un luogo dove le persone imparassero a riconnettersi con la Natura, evolvendo rispetto a una modalità di cittadinanza del Pianeta scollegata dalle sue regole, dai suoi bisogni e dal suo equilibrio. Oggi questi temi, per fortuna, cominciano a essere conosciuti anche dal grande pubblico, ma non lo erano ai tempi in cui il progetto di Oasi ha visto la luce. Anche per questo, Oasi di Galbusera Bianca è stata la prima Oasi per la Biodiversità riconosciuta dal WWF, e da allora mantiene la sua profonda radice con i temi dell’ecologia, del rispetto per l’ambiente e dell’alimentazione etica.

Specialità Bio e a Km Zero

Oasi di Galbusera Bianca ha un’Osteria Bio con menù stagionali, nei quali serve ortaggi coltivati nella propria Azienda Agricola Biodinamica e nettari di frutta, o sorbetti, i cui ingredienti provengono dalla coltivazione di frutti antichi. La cucina propone ricette tradizionali del territorio, con carne proveniente da allevamenti etici, ma anche piatti vegetariani e vegani, con accostamenti di sapori a volte sorprendenti e una presentazione sempre curata e particolare.

Riconnettersi con la Natura

Camminare all’interno degli spazi di Oasi di Galbusera Bianca è una continua scoperta di dettagli poetici, si passa dalla intima sala camino, predisposta per le chiacchiere o per la lettura in silenzio scegliendo nell’ampia proposta di libri anche per bambini, ai lampadari di cristallo sopra i tavoli di legno grezzo decorati con mazzi di fiori freschi, alle scritte sulle antiche travi del pavimento recuperate, agli scorci dalle finestre, dove la natura chiama ad uscire e respirare aria pura, alle candeline accese la sera, che punteggiano il buio come lucciole.

Esperienze uniche

Uno degli elementi di maggiore pregio di Oasi di Galbusera Bianca sono le stanze. Più che stanze: mondi nei quali dormire. Ciascuna diversa dall’altra, offrono esperienze adatte a ogni tipo di emozione, di gusto e di persona. C’è la Stanza del Fieno, dove il materasso poggia sull’erba tagliata e seccata, con quel tipico colore d’oro dei campi al tramonto, la Suite Amaca dove dormire dondolati da una grande amaca matrimoniale appesa al soffitto, la Stanza delle Peonie, dove ci si immerge nel colore rosa dei fiori che hanno il significato dell’amore, la Stanza del Falegname, dove si ritrova l’atmosfera delle famiglie numerose… e tante altre ambientazioni da scegliere in base al momento di vita in cui ci si trova, e a ciò che si vuole celebrare.

I Matrimoni Green e le Feste

In Oasi di Galbusera Bianca le persone vengono per questo: per fare festa. Non una festa chiassosa, ma una festa elegante e semplice, che riguarda la gratitudine verso le piccole e grandi occasioni che costellano la vita personale, familiare e professionale di ciascuno.

Da noi si festeggiano addi al nubilato, a volte con attività di Cooking in Osteria che coinvolgono la festeggiata e le sue amiche, ma anche feste di fidanzamento e matrimoni, i cui banchetti possono essere organizzati sia al chiuso che all’aria aperta, apparecchiando lunghe tavolate sui prati, sotto a tendoni a righe, come le tipiche feste contadine.

Smartworking nella Natura

Siamo scelti da aziende e professionisti, per giornate di coworking e smartworking in Natura, oggi più che mai tornati alla ribalta dopo quanto abbiamo imparato con la chiusura degli uffici nei primi mesi del 2020, e con l’avere compreso che le persone, se poste in contesti sereni e stimolanti, riescono a raggiungere con maggiore benessere ed efficacia i loro obiettivi.

Da sempre qui organizziamo anche team building e corsi di evoluzione personale, perché il tema della crescita umana è parte del DNA della struttura, e grazie alla sala corsi posta nell’ex fienile, con nove grandi vetrate affacciate sulla campagna, si possono svolgere corsi di formazione, attività di gruppo, meditazione, yoga e percorsi di sviluppo professionale.

A piedi, in bici o a cavallo nel Parco di Montevecchia

Ovviamente gli esterni dell’Oasi di Galbusera Bianca sono uno degli elementi di pregio: ci troviamo infatti nel Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, che ha ben 11 sentieri percorribili a piedi e con le e-bike, oppure a cavallo, lungo i quali si ottengono i benefici provati scientificamente del forest-bathing, e del riequilibrio psicofisico che nasce spontaneo dal camminare in natura.

Vacanze green e sicure

La struttura è stata aggiornata nel rispetto delle norme OMS per la sanificazione delle strutture ricettive, per questo, in seguito alla riapertura avvenuta nel mese di Maggio 2020, può accogliere i suoi ospiti offrendo il massimo della sicurezza, così da consentire a tutti, anche ai collaboratori, una coabitazione serena in questo piccolo e unico angolo di Paradiso.

Oggi più che mai, non serve andare lontano da casa per vivere esperienze indimenticabili e tornare in contatto con la parte migliore di se stessi, quella che riconosce il valore delle piccole cose, degli affetti più intimi e sinceri, e della fortuna di vivere in un angolo della Terra dove ancora si può godere di una passeggiata nel verde, di un pranzo cucinato con amore, di un momento di silenzio o di ridere, con le persone care.

Abbiamo infatti riscoperto tutti, quest’anno, il valore dei luoghi in cui ci si sente protetti… ed Oasi di Galbusera Bianca offre proprio questo: il sentirsi in una propria casa di campagna, trattati come ospiti d’onore.

Gaetano Besana è l’ideatore e creatore di Oasi di Galbusera Bianca. Appassionato di natura, di arte e di ospitalità, vi aspetta per vivere un’esperienza dove ritrovare i i valori importanti, quelli che la terra, nella sua fertile semplicità, ci ricorda ogni giorno.