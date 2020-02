18 Idee per Organizzare il tuo Matrimonio Green

Da sempre, le feste di matrimonio sono state collegate all’idea di abbondanza: grandi spese, menu esagerati e decorazioni sfarzose. Alcuni studi hanno messo in luce che per ogni matrimonio negli Stati Uniti si producono circa 180 kg di rifiuti. Fortunatamente molte coppie si stanno avvicinando ad una visione più green del matrimonio, scegliendo soluzioni come pranzi a chilometro zero, o la scelta di ambiti vintage per la celebrazione. Come organizzare un matrimonio green? Ecco 18 idee creative che possono rendere il vostro matrimonio più eco-sostenibile:

Opta per un’esperienza green

Scegliere un luogo sostenibile in cui poter svolgere la celebrazione non significa soltanto verificare che la struttura scelta possieda una certificazione ambientale – anche se questo è un ottimo punto di partenza. Le coppie eco-consapevoli valutano alcuni di questi modi per celebrare il loro grande giorno, mantenendo basso il loro impatto sull’ambiente:

Viaggi minimalisti: più lontana è la destinazione, più l’impatto dei mezzi di trasporto è consistente. Per questo è meglio scegliere destinazioni vicine e optare per strutture eco-sostenbili così da minimizzare le emissioni di CO2 e offrire ai propri invitati una vera esperienza green.

più lontana è la destinazione, più l’impatto dei mezzi di trasporto è consistente. Per questo è meglio scegliere destinazioni vicine e optare per così da minimizzare le emissioni di CO2 e offrire ai propri invitati una vera esperienza green. Stessa location: Mantenere sia la vostra cerimonia che il ricevimento in un unico spazio riduce i costi per le decorazioni, il trasporto, e anche quelli per gli inviti. In questo modo vi è un vantaggio sia per le coppie che si sposano che per il pianeta.

Mantenere sia la vostra cerimonia che il ricevimento in un unico spazio riduce i costi per le decorazioni, il trasporto, e anche quelli per gli inviti. In questo modo vi è un vantaggio sia per le coppie che si sposano che per il pianeta. Supporto all’economia locale: scegliendo fornitori locali per l’acquisto dei fiori, del cibo o delle bomboniere, permette di portare un vantaggio all’ambiente, perché si riducono le emissioni dovute ai trasporti, ma anche un vantaggio all’economia locale.

Segui le tendenze eco-sostenibili

Abbigliamento vintage : il vintage non va mai fuori moda. Le coppie potrebbero andare a caccia di vestiti da sposa, abiti eleganti e accessori provenienti da negozi dell’usato o dalla propria famiglia.

: il vintage non va mai fuori moda. Le coppie potrebbero andare a caccia di vestiti da sposa, abiti eleganti e accessori provenienti da negozi dell’usato o dalla propria famiglia. Anelli green: con tutte le opzioni che abbiamo oggi, non è il caso di optare per un diamante o una pietra che probabilmente è stata estratta in modo illecito.

con tutte le opzioni che abbiamo oggi, non è il caso di optare per un diamante o una pietra che probabilmente è stata estratta in modo illecito. Abiti a noleggio : per poter seguire le ultime tendenze, non è necessario comprare vestiti nuovi. Puoi noleggiarli in modo da risparmiare sul budget del tuo matrimonio.

: per poter seguire le ultime tendenze, non è necessario comprare vestiti nuovi. Puoi noleggiarli in modo da risparmiare sul budget del tuo matrimonio. Cosmetici sostenibili: i cosmetici vegan sono in aumento in tutto il settore della bellezza. Dal momento che le coppie vogliono solo il meglio durante il loro grande giorno, queste nuove marche che offrono prodotti green stanno diventando sempre più popolari.

Per il tuo matrimonio scegli una ristorazione green

Con questa strategia eco-sostenibile si vogliono spingere le coppie a proporre cibo biologico, che è di qualità superiore rispetto a quello non bio. I cibi a chilometro zero sono sempre molto apprezzati dagli invitati, specialmente per le loro caratteristiche uniche e per la provenienza locale.

Piano di smaltimento : uno studio del 2017 ha scoperto che, durante ogni matrimonio, circa il 10% del cibo preparato viene gettato. Con menu più intelligenti o con soluzioni che prevedano di donare o di portare a casa gli avanzi, si possono eliminare questi sprechi, e allo stesso tempo contribuire alla salvaguardia del pianeta.

: uno studio del 2017 ha scoperto che, durante ogni matrimonio, circa il 10% del cibo preparato viene gettato. Con menu più intelligenti o con soluzioni che prevedano di donare o di portare a casa gli avanzi, si possono eliminare questi sprechi, e allo stesso tempo contribuire alla salvaguardia del pianeta. Limita lo spreco di cibo: si potrebbero diminuire i piatti non necessari ed eliminare l’utilizzo di piatti monouso per separare il cibo.

si potrebbero diminuire i piatti non necessari ed eliminare l’utilizzo di piatti monouso per separare il cibo. Alcolici biologici: Birra artigianale, liquori e vini biologici sono un’ottima scelta per bere in modo eco-friendly, funzionale anche a ridurre i postumi del giorno dopo.

Birra artigianale, liquori e vini biologici sono un’ottima scelta per bere in modo eco-friendly, funzionale anche a ridurre i postumi del giorno dopo. Catering locali: Catering a chilometro zero spesso si riforniscono da produttori locali per l’approvvigionamento del cibo, ed utilizzano personale locale.

Decorazioni green

Quanto più è antica e monumentale l’architettura del luogo, meno servirà decorarla. Molte coppie stanno iniziando a preferire giardini e foreste per organizzare i matromoni. Un’altra tendenza è quella di decorare i monumenti architettonici. In questo modo, riducono la necessità di spese supplementari quali l’illuminazione, gli addobbi floreali e altri oggetti decorativi.

Fiori di stagione: La scelta di fiori coltivati localmente permette di sfruttare le fioriture naturali di ogni stagione senza dover usufruire di varietà floreali provenienti da località lontane.

La scelta di fiori coltivati localmente permette di sfruttare le fioriture naturali di ogni stagione senza dover usufruire di varietà floreali provenienti da località lontane. Scarta l’idea delle bomboniere: le bomboniere sembrano non fare più parte della tradizione dei matrimoni. Alcune coppie stanno optando per bomboniere commestibili come leccornie locali, oppure oggetti fatti a mano.

le bomboniere sembrano non fare più parte della tradizione dei matrimoni. Alcune coppie stanno optando per bomboniere commestibili come leccornie locali, oppure oggetti fatti a mano. Optare per le piante in vaso: i fiori freschi spesso finiscono direttamente nella spazzatura dopo un matrimonio. Addobbare il vostro centrotavola con vasi di piante può incoraggiare gli ospiti a portarle con sé a casa e curarle.

i fiori freschi spesso finiscono direttamente nella spazzatura dopo un matrimonio. Addobbare il vostro centrotavola con vasi di piante può incoraggiare gli ospiti a portarle con sé a casa e curarle. Decorazioni vintage a noleggio: Non c’è motivo di utilizzare nuovi vasi, lenzuola, o decorazioni apposite per la cerimonia solo per un giorno. Si potrebbero affittare o riutilizzare, invece, articoli provenienti dal negozio dell’usato per ridurre gli sprechi e risparmiare sul budget.

Suggerimenti per un matrimonio eco-friendly

Anche la cerimonia, così come la celebrazione, può essere svolta in modo semplice, ecosostenibile ed efficace. Ecco alcuni suggerimenti per rendere eco-friendly il vostro momento speciale:

Risparmiare carta: presentare la programmazione della cerimonia affiggendo un unico programma, invece di distribuirlo ad ogni invitato su un foglio di carta.

presentare la programmazione della cerimonia affiggendo un unico programma, invece di distribuirlo ad ogni invitato su un foglio di carta. Rivolgere un saluto eco-sostenibile agli sposi: in numerosi luoghi non è più consentito lanciare in aria coriandoli o riso per festeggiare la nuova coppia. In questo modo si possono ridurre gli sprechi e le relative spese per la pulizia. Potreste prendere in considerazione di utilizzare, per esempio, fiori o foglie presenti sul terreno circostante.

in numerosi luoghi non è più consentito lanciare in aria coriandoli o riso per festeggiare la nuova coppia. In questo modo si possono ridurre gli sprechi e le relative spese per la pulizia. Potreste prendere in considerazione di utilizzare, per esempio, fiori o foglie presenti sul terreno circostante. Offrire un servizio di trasporto: soluzioni di trasporto, come un bus condiviso, giovano non solo agli invitati ma anche al pianeta. Gli invitati, infatti, non avranno difficoltà a raggiungere il luogo della celebrazione e a trovare parcheggio. Di conseguenza, inquineranno meno.

L’idea di festeggiare un matrimonio green dovrebbe essere presa in considerazione da molte più coppie. Fare dei tagli sulle decorazioni, sui costi dei vestiti, sulle quantità di cibo, ecc., vi permetterà non solo di risparmiare sui costi ma, anche, di ridurre l’impatto che i matrimoni hanno sul nostro pianeta. Siete pronti per organizzare il vostro matrimonio eco-friendly?