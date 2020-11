Valsugana, una Vacanza Alpina in Versione Green

La Valsugana è la prima destinazione al mondo che ha ottenuto la prestigiosa certificazione dalla Global Sustainable Tourism Council per il turismo sostenibile. Dall’ospitalità in baita, alla possibilità di adottare una mucca… Scopriamo le unicità di questa valle Trentina

Il territorio della Valsugana è ricco di paesaggi meravigliosi. Questa valle del Trentino sud-orientale incanta con i suoi laghi balneabili incastonati tra le montagne, che da giugno ad ottobre sono balneabili. Così si ha la piacevole sensazione di vivere una vacanza marittima senza rinunciare al fascino della montagna.

Suganertal in tedesco, Valzegu in mocheno e Obarlånt in cimbro… La Valsugana offre un turismo adatto a tutti i gusti. Si passa da rilassanti giornate lacustri a entusiasmanti escursioni in montagna, alla scoperta della ricca storia che caratterizza questa valle. E lo si può fare un modo eco-sostenibile.

L’unica destinazione sostenibile, secondo il GSTC

Tra gli obiettivi strategici delle attività turistiche, la Valsugana ha indirizzato il suo operato verso la sostenibilità. Dopo anni di sforzi, questo percorso è stato premiato con l’ottenimento dal certificato GSTC. Questa associazione no-profit rappresenta diversi membri a livello mondiale e ha come scopo la gestione di standard globali per la valutazione della sostenibilità delle destinazioni turistiche.

Così, la Valsugana è la prima destinazione al mondo a soddisfare i 17 Sustainable Development Goals definiti dalle Nazioni Unite. Tra le varie iniziative messe in atto, quelle che spiccano maggiormente sono:

“Giovani Ambasciatori del Territorio” : sensibilizzazione su temi legati alla sostenibilità, attraverso corsi a stretto contatto con la natura, destinati ai giovani valsuganotti;

: sensibilizzazione su temi legati alla sostenibilità, attraverso corsi a stretto contatto con la natura, destinati ai giovani valsuganotti; Appuntamenti “plastic free” : organizzazione di eventi dove il focus è la salvaguardia dell’ambiente;

: organizzazione di eventi dove il focus è la salvaguardia dell’ambiente; “Vacanze in Baita” : associazione che ha recuperato un gruppo di case tradizionali disabitate, rendendole disponibili ai turisti in cerca di un soggiorno immerso nelle montagne senza rinunciare ai comfort moderni;

: associazione che ha recuperato un gruppo di case tradizionali disabitate, rendendole disponibili ai turisti in cerca di un soggiorno immerso nelle montagne senza rinunciare ai comfort moderni; “Adotta una Mucca”: originale iniziativa nata per far conoscere il territorio e ciò che offre ai turisti, attraverso l’adozione di una mucca e la possibilità di assistere la lavorazione del suo latte e di assaggiare i suoi prodotti.

I laghi della Valsugana

In Valsugana ci sono innumerevoli modi per passare una vacanza indimenticabile. Innanzitutto, si può godere il sole nelle spiagge dei Laghi di Caldonazzo e Levico, che anche quest’anno hanno visto riconfermato il riconoscimento internazionale Bandiera Blu della FEE. In particolare, il Lago di Caldonazzo è uno dei laghi più caldi del Sud Europa grazie alla sua posizione. Inoltre, è il lago più grande appartenente per intero al Trentino ed è una palestra naturale dove praticare diversi sport d’acqua quali stand up paddling, canoa, sci nautico, nuoto e vela. Nel più tranquillo Lago di Levico si possono fare piacevoli giri in barca elettrica. Sulla sponda est del lago, si trova Levico, una città storica dove concedersi una coccola all’interno delle sue rinomate terme.

La Valsugana su due ruote a pedali

Con la Pista Ciclabile della Valsugana, è possibile muoversi senza tracce dal Lago di Caldonazzo fino a Bassano del Grappa. Per gli amanti della bicicletta è un vero e proprio paradiso, dove in 80 km si fondono natura e cultura a cavallo tra le regioni Trentino e Veneto. Il percorso è prevalentemente pianeggiante, quindi adatto a tutti coloro che vogliono passare piacevoli ore dedicate allo sport.

Per i ciclisti più esperti, la Valsugana propone diversi itinerari in mountain bike con diversi gradi di lunghezza e difficoltà. Infatti, sono disponibili ben 300 km di percorsi MTB in alta quota. Tra le escursioni più impegnative, si consiglia il giro di Cima D’Asta, che conduce in un’area montana selvaggia. Inoltre la Valsugana forma parte del circuito Dolomiti Lagorai Bike, un fascio di percorsi lungo 1000 km tracciati con GPS.

Escursioni in quota

La maestosa Catena del Lagorai è attraversata dai sentieri SAT, la Società Alpinisti Tridentini. Per esplorare diversi angoli peculiari del territorio, sono presenti escursioni trekking che partono da un’ora o due fino a 4-5 ore di cammino, alla scoperta non solo della vegetazione e della fauna alpina, ma anche di trincee e percorsi militari della Prima Guerra Mondiale. In più, la Conca del Tesino, circondata dal Lagorai, merita una visita per scoprire la storia dello statista Alcide De Gasperi e molto altro.

Da non perdere in Valsugana: il percorso Arte Sella

Infine, la Valsugana è pure arte: da non perdere è il percorso Arte Sella, una rassegna di arte contemporanea immersa nel bosco. Qui si possono osservare incredibili opere create con materiali naturali, secondo lo stile Land art.

Rifugi, Malghe e B&B ecologici

Infine, proponiamo 5 ospitalità sostenibili per vivere un’avventura alpina all’insegna della natura a 360 gradi.

B&B Casa sul Lago

La Casa sul Lago è un B&B eco-friendly si trova a 200 metri dal lago di Caldonazzo, raggiungibile a piedi con una bella passeggiata. Gli ospiti possono scegliere tra 3 camere con bagno privato, situate al secondo piano mansardato dell’abitazione di Alessandra, Alex e i loro bambini.

Vengono servite colazioni biologiche/biodinamiche con prodotti tipici, con prodotti a km zero provenienti dal Gruppo d’Acquisto Solidale a cui collabora e partecipa la famiglia.

B&B Agritur Airone

Il B&B Agritur Airone offre camere arredate in puro stile trentino, una colazione tipica sia dolce che salata con prodotti a km zero con una particolare attenzione al Biologico e la possibilità di fare passeggiate a cavallo con istruttore qualificato presso il Centro Equituristico Airone, annesso alla struttura.

Masetto Egidio ECO-Agritur

Immerso nel verde dei boschi e delle montagne trentine, lontano dai rumori e dal traffico, posizionato lungo il fiume Chieppena, accanto all’oasi faunistica dei cervi, al museo pietre d’acqua (sculture in granito) e alla pista ciclabile della Valsugana, il Masetto Egidio vi offre comfort e relax grazie alle tecniche di costruzione di nuova concezione. Masetto Egidio è una casaclima in classe energetica A+ che saprà prendersi cura del proprio benessere.

Odomi Maso e Maso del Fieno

Odomi Maso, situato a Sant’Orsola Terme a 1200 di altitudine, dispone di 7 ettari di bosco di proprietà in totale privacy e tranquillità. Ci sono numerosi programmi di attività ed escursioni in vari periodi dell’anno, sia per adulti che per bambini.

Disponiamo anche di un altro maso a due km di distanza e si chiama Maso del Fieno. Quest’ultimo è stato recuperato in modo eco-sostenibile, con l’utilizzo del fieno come calda accoglienza. Nella zona troverete numerosi itinerari di eco turismo, percorsi da fare a piedi, a cavallo o in mountain bike, e piste da sci in inverno.

B&B Ai Marchetini

Il B&B Ai Marchetini è una piccola struttura in un’area ancora rimasta intatta nel cuore del Lagorai: il Tesino. Questo B&B è stato completamente ristrutturato, con particolare attenzione all’ambiente. Infatti hanno installato la pompa di calore per acqua calda e riscaldamento, tutte le lampadine sono al LED e la differenziata in Trentino è d’obbligo e ben organizzata da molti anni.

Immagine di copertina: By © Matteo Ianeselli / Wikimedia Commons, CC BY 4.0