Lago di Garda green

Tra Trentino-Alto Adige, Lombardia e Veneto, il più grande lago italiano è un vero paradiso di bellezza. Tra itinerari a piedi, cicloturismo, ospitalità uniche ed eco-friendly, le possibilità per rendere la vostra vacanza un’esperienza indimenticabile, e green, sono tantissime. Abbiamo intervistato chi è impegnato in nuove proposte di turismo sostenibile e siamo partiti insieme alla scoperta slow del Garda Bresciano o Alto Lago. Seguiteci!

Lago di Garda: una distesa blu in mezzo alle Alpi, attraverso paesaggi naturali e territori sempre diversi tra loro. Tutto ciò che desiderate potrà avverarsi se deciderete di trascorrere le vostre vacanze sul più grande lago italiano. Non solo è un luogo meraviglioso per rilassarsi sulle sue spiagge e godersi il tramonto dietro le montagne, ma è anche perfetto se siete degli appassionati di bicicletta ed escursioni, o di gastronomia e sport sull’acqua.

Ma le meraviglie non finiscono qui, perché il Lago di Garda è anche una perfetta meta eco-sostenibile, che riesce a combinare il benessere dei visitatori con quello dell’ambiente circostante. Grazie ai tanti chilometri di itinerari lenti, da percorrere in bici o a piedi, alle bellissime proposte di ospitalità eco-friendly e alla valorizzazione del paesaggio, il Lago di Garda si sta sempre più affermando come destinazione green.

Ci sono mille ragioni per visitare questo lago. Eccovi 5 motivi che renderanno la vostra vacanza perfetta ma soprattutto eco-sostenibile.

1. Incredibili piste ciclabili per esplorare il Lago

Sei un amante del cicloturismo e la tua migliore compagna di avventure è la bicicletta? Non esiste luogo migliore del Lago di Garda per scegliere tra un’infinità di magnifiche piste ciclabili, dalle più brevi alle più impegnative, per godere al meglio del paesaggio e della biodiversità di flora e fauna che vive e fiorisce attorno al lago.

Non preoccuparti se non ti consideri il classico ciclista provetto: infatti, sul lago, ci sono percorsi adatti ad ogni tipo di turista e sportivo, per i più appassionati ma anche per principianti e famiglie con bambini. Non mancano i percorsi ciclabili percorribili anche dai più piccoli, lontani dal traffico delle automobili ed immersi nella natura. Per esempio, la Pista ciclabile Valle dei Laghi è adatta per ogni livello e può essere percorsa in ogni stagione, sia in inverno, sia per sfrecciare nella fresca brezza estiva!

Con il mezzo green per eccellenza, la bicicletta, potrete percorrere su due ruote alcuni degli itinerari ciclabili più belli d’Italia e sentirvi a contatto con la natura e con l’aria fresca e benefica del Lago di Garda. In questo articolo potrete trovare alcune tra le migliori proposte di percorsi in bicicletta sul lago…vi consigliamo di non farveli scappare!

2. Eco-ospitalità di charme sul Lago di Garda

Tra B&B di charme, hotel bio e altre ospitalità green sul Lago la scelta è davvero vasta. Non solo potrete rendere la vostra mobilità eco-sostenibile muovendovi in bici o a piedi, ma anche alloggiando in una struttura ricettiva che rispetta l’ambiente e la natura, producendo poche emissioni e vivendo secondo una filosofia e stile di vita green.

Ed è proprio su questi principi che è improntata Casa Francesca a Gardone Riviera, un B&B moderno ma immerso in un’atmosfera antica, che sa di casa. Ricavato nella struttura della vecchia casa del Borgo antico di Morgnaga, riporta subito alla storia e alla tradizione gardesana. La posizione è fantastica, a 300 metri a piedi dal Vittoriale e dal porto, da cui partono i traghetti e vari percorsi escursionistici intorno al lago.

Per raccontarvi meglio la storia di questo luogo ricco di storia e di fascino abbiamo intervistato Cristina Zanardi, la proprietaria della casa, che ci ha raccontato come è cominciata la sua avventura e perché Casa Francesca è un’ospitalità speciale.

Come è iniziata la tua avventura nel turismo sostenibile?

Amo talmente il Lago di Garda fin da bambina, che da un anno e mezzo ho deciso di farne la mia casa. Ho aperto contemporaneamente due strutture extraalberghiere: il piccolo Residence Virgilio di soli 4 appartamenti in Toscolano Maderno, ed il mio B&B Casa Francesca (in omaggio a mia figlia) a Morgnaga, un piccolo Borgo di Gardone Riviera.

Mi sono subito resa conto che “accogliere gli amici che non si sono ancora conosciuti” è molto diverso da fare un semplice check-in e check-out. Mi dà immensa gioia poter guidare i miei nuovi amici alla scoperta del mio territorio e delle sue tipicità. Sono sempre alla ricerca di nuovi itinerari da poter percorrere a piedi o in bici e far godere delle meravigliose viste sul Lago Blu.

Ovviamente per fare ciò, propongo sempre soggiorni di almeno 3 giorni, in modo che l’ospite abbia il tempo di acclimatarsi ed assapori il territorio in tutte le sue sfaccettature, anche culinarie ed enogastronomiche, naturalmente.

La mia avventura nel turismo sostenibile è iniziata quando mi sono resa conto che fortunatamente c’era una fetta di viaggiatori che viaggiava ancora in treno e poi raggiungeva Gardone col bus e che durante il soggiorno, si spostavano a piedi, in bici o coi bus. Trascorrono quindi una vacanza dal ritmo lento che mi permette di entrare in empatia con loro.

Da lì ho iniziato ad approfondire conoscenze sul territorio, temi, visite culturali per poi finire ad iscrivermi al Master per Operatori del Turismo Sostenibile sul Garda promosso dall’Associazione LACUS e che sto frequentando con grande interesse. Ci sarà una Tesi finale che , per quanto mi riguarda, verterà sui prodotti di nicchia del Garda Bresciano e dell’Alto Lago. Altri miei compagni d’avventura l’appronteranno sui patrimoni immateriali ed in particolar modo sullo sviluppo di nuovi percorsi ciclabili , di valorizzazione dei siti archeologici e storici del nostro territorio, sulla didattica per le scuole, ma anche per le popolazioni locali coinvolgendole in una collaborazione partecipata di storia locale.

Quali strategie per ridurre l’impatto sull’ambiente hai messo in atto nella tua eco-ospitalità?

Casa Francesca è una casa che è stata colpita dal terremoto del 2004: non potendola ristrutturare, ho scelto di ricostruirla antisismica, ma esattamente com’era prima, mantenendone intatte le caratteristiche locali per non alterare la percezione di Casa del Borgo.

Ovviamente ho adottato una serie di strategie tecniche moderne per il risparmio energetico ed evitare al minimo l’impatto ambientale. Ho abbondato nell’uso del legno, di vernici atossiche. Ho messo caldaie ad alto rendimento energetico, un cappotto da 10 cm esterno, vetri termici. Riduttori per il consumo di acqua e lampadine a led quasi ovunque. Per quanto mi è stato possibile ho riciclato moltissimo. Ho scelto però di sacrificare un piccolo giardinetto fronte casa per farci l’unico parcheggio privato della mia strada, ma ripiantando poco distante la pianta di olivo che vi cresceva.

Cosa trova chi arriva a Casa Francesca?

Sono da sempre appassionata di arte, moda e cucina, ho un attestato di HACCP ed ho partecipato alla Prova del Cuoco. Per questo le colazioni in Casa Francesca sono un piccolo omaggio ai prodotti locali, dolci e salati e, per lo più, sono cucinate da me: pane fatto in casa, dolci e marmellate di frutta di provenienza locale, formaggi del caseificio locale.

Turismo Slow sull’Alto Lago (Garda Bresciano)

Dal B&B Casa Francesca, con una breve e comoda passeggiata vista lago di circa 300 metri, si arriva al Vittoriale degli Italiani, la Casa di Gabriele D’Annunzio che è anche la casa/museo più visitata d’Europa.

Poco lontano il Giardino Botanico dell’artista Andrèe Heller.

Tutt’intorno a noi però ci sono siti storici risalenti al periodo Longobardo e romanico, nonché siti preistorici palafitticoli, come quello del Lago Lucone in Valtenesi o quello della Rocca di Manerba.

La Valle delle Cartiere a Toscolano Maderno invece è un luogo dell’anima, sede del Museo delle Cartiere e dei resti o macerie delle vecchie cartiere a ridosso del Torrente Toscolano che, per inciso, è l’unico fiume del lago dove è possibile da quest’anno, grazie ad un nuovo progetto di riqualificazione, vedere la risalita delle trote per il loro ripopolamento in natura.

Per non parlare delle Limonaie tra Salò e Limone che sono delle vere e proprie architetture bio-climatiche e possono essere considerate, archeologia industriale, per la produzione dei limoni in vasta scala fino al 1860.

Dalla Val di Sur, proprio sopra Morgnaga, oltre al sito archeologico, si può partire per un entusiasmante volo in parapendio in tutta sicurezza.

E potrei continuare dicendo che le spiagge di Gardone vengono insignite da anni dal prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, per la qualità delle acque. Posso dilungarmi con tante altre particolarità, ma mi fermo parlandoti delle meravigliose albe di cui si può godere in questa zona perché sono davvero eccezionali, danno il benvenuto ed aprono il cuore a tutti i viandanti ed anche a noi residenti.

Se Cristina è riuscita ad incuriosirvi, potete prenotare il vostro alloggio a Casa Francesca anche tramite Ecobnb.

3. Prodotti a km 0 da gustare in riva al Lago

Se sei un buongustaio, ti interessa la gastronomia ed in particolare l’enologia, allora il Lago di Garda è il luogo adatto a te. Ricco, ricchissimo di prodotti locali a km 0, per deliziare il palato dei turisti, che avranno solo l’imbarazzo della scelta tra la qualità e quantità di questi prodotti.

Il prodotto più famoso e conosciuto in tutta Italia è l’olio d’oliva extravergine D.O.P., con un gusto delicato ma allo stesso tempo sorprendente, perfetto per ogni piatto e condimento. Il Lago di Garda è inoltre circondato da tantissimi vigneti, dai quali vengono prodotti vini estremamente pregiati, come il Bardolino Chiaretto “D.O.C. Classico”, il Valpolicella, l’Amarone, il Nosiola, il Bianco di Custoza, il Lugana, il Garda, il Vino Santo Trentino.

Non solo oli e vini, ma anche il tartufo del Monte Baldo è un prodotto rinomato, insieme agli agrumi saporiti della regione del Garda, come limoni, bergamotti, arance e mandarini, utilizzati anche per la produzione di liquori, perfetti per aiutarvi a digerire dopo un’abbuffata nei più bei ristoranti sul Lago!

4. Quel microclima mediterraneo che allunga la vita…

Il Lago di Garda è conosciuto anche per il suo benefico microclima mediterraneo, uno dei migliori d’Europa, che permette la vasta e rinomata coltivazione di olivi e rende i suoi abitanti particolarmente longevi…Specialmente nel comune di Limone sul Garda, dove gli abitanti vivono in salute fino a cent’anni, stimolando l’interesse di ricercatori e scienziati.

Il microclima del lago è particolarmente favorevole perché viene mitigato dall’enorme massa di acqua, che fa sì che le temperature non scendano mai troppo in basso, permettendo lo sviluppo di una vegetazione tipica di palme, cipressi e meravigliosi olivi, da cui viene prodotto il famoso olio pregiato del Garda.

5. Windsurf e kitesurf per un’esperienza a tutto tondo

Per i più sportivi, il Lago di Garda è anche una destinazione attrezzata per chi desidera praticare attività come windsurf e kitesurf: non esiste niente di più bello ed avvincente che sfrecciare via sull’acqua grazie alla forza del vento e cavalcare le acque godendosi il panorama mozzafiato intorno al lago.

In particolare nella costa orientale del lago, ci sono varie scuole in cui iscriversi a dei corsi (anche per principianti) di surf, windsurf e kite surf, e numerose strutture dove potrete noleggiare l’equipaggiamento adatto. Infatti, anno dopo anno il lago diventa sempre più attrezzato per accogliere gente desiderosa di provare cosa significa farsi trasportare ma allo stesso tempo comandare il vento.

Ci sono numerosi centri sportivi lungo il lago a cui iscriversi, come per esempio a Brenzone, Campione del Garda, Gargnano, Limone sul Garda e Malcesine…insomma, potete optare tra più alternative per aggiungere un pizzico di divertimento in più alla vostra vacanza!

Foto copertina via pxhere

Se ti è piaciuto questo articolo, vedi anche: