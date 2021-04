Come diventare un consumatore più green? Segui i consigli eco-friendly di shopping che abbiamo raccolto in questa mini guida all’acquisto sostenbile

Come rendere lo shopping più eco-friendly? Se vuoi diventare un consumatore responsabile e fare davvero la differenza, continua a leggere: abbiamo raccolto i migliori consigli eco-friendly di shopping per acquistare in maniera davvero sostenibile.

Cosa fai di solito per acquistare in maniera sostenibile? Anche se pensi di fare già abbastanza, cercando prodotti certificati biologici, eco-friendly o zero-waste, ci sono in realtà molte altre piccole (ma grandi) azioni che puoi fare per essere davvero più green nella vita di tutti i giorni.

Che tu stia acquistando online o in negozi fisici, ci sono alcune mosse che puoi fare per ridurre il tuo impatto sull’ambiente. Scopriamo insieme i 3 consigli eco-friendly di shopping che ti renderanno un consumatore più consapevole.

1. Sii Minimalista ed Evita gli Sprechi: Ciò Che Stai Acquistando Ti Serve Davvero?

Inizia a vivere una vita più minimal: quando fai shopping, chiediti sempre se davvero hai bisogno di un oggetto prima di comprarlo.

Generalmente, faresti bene ad evitare ogni spreco, comprando solo articoli che non possiedi già. Meno possiedi, minore sarà il tuo impatto sull’ambiente: e ciò perché, di conseguenza, consumerai meno, e produrrai meno rifiuti.

Cerca di capire se quell’acquisto è finalizzato a soddisfare un reale bisogno, o semplicemente un desiderio. Se ne hai davvero bisogno, continua. Ma se stai assecondando un semplice desiderio, prima di completare l’acquisto chiediti: “qual è il vero costo ambientale di ciò che sto acquistando?”

Succede a tutti di comprare qualcosa solo perché lo si desidera, e non c’è niente di male se ciò accade una volta ogni tanto. Tuttavia, la chiave per uno shopping sostenibile risiede nell’essere davvero coscienti del vero costo ambientale delle proprie azioni.

Dovresti preoccuparti ad esempio, di questioni come l’inquinamento che deriva dai processi di produzione, dai materiali, dal packaging e dalle procedure di trasporto dell’oggetto che stai acquistando.

Quindi, quando fai shopping, cerca di adottare un approccio mindful, e compra solo e soltanto ciò di cui hai davvero bisogno, o ciò che davvero desideri.

2. Compra Second-hand: l’Alternativa più Sostenibile per Ciò che Stai Acquistando

Guardati intorno: esiste un’alternativa second-hand di ciò che vuoi acquistare? Ci saranno sicuramente molte possibilità, sia online che in negozi vicino casa.

Un altro dei nostri consigli eco-friendly di shopping è acquistare, ad esempio, in negozi dell’usato, o se non ce ne sono nella tua città, prova online! Ci sono moltissimi siti e app di articoli usati dove puoi trovare oggetti ad un prezzo minore e con un minor complessivo impatto ambientale.

Hai bisogno di un vestito? Di un articolo di arredamento? Di un libro? Ci sono tantissimi articoli che ti aspettano, basta mettere il naso fuori dai più popolari negozi e centri commerciali.

Molti oggetti usati sono praticamente come nuovi: e questo non è solo un modo meno costoso di fare shopping, ma è anche un modo per essere più green quando fai acquisti.

Spesso un qualcosa che ha poco valore per qualcuno, può avere un valore immenso per qualcun altro. E non c’è niente di più vero quando si tratta di oggetti second-hand. É quindi fondamentale riuscire ad adottare questa mentalità del ridurre-riutilizzare-riciclare quando si fa shopping.

Comprare second-hand è davvero la scelta più sostenibile che puoi fare quando acquisti. Quando compri qualcosa che esiste già, infatti, ci sarà un minor bisogno risorse finite, e una produzione minore di rifiuti. Questo è anche un buon modo per ritardare il più possibile che oggetti già esistenti e dati via, finiscano in discariche.

Dare una nuova vita quindi a vestiti, mobili e libri che altrimenti sarebbero buttati in discarica, è una brillante strategia per risparmiare soldi e preservare l’ambiente allo stesso tempo.

3. Sei un fan dello shopping online? Riduci il numero di spedizioni

Soprattutto in questo periodo di lock-down, lo shopping online è diventato una pratica comune anche per tutte quelle persone che nella vita “normale” avrebbero comunque preferito fare shopping di persona.

C’è stato un vero e proprio boom nello shopping online, per molti consumatori, in ogni parte del mondo. Questi hanno iniziato a comprare qualsiasi genere di prodotto: indumenti, articoli tecnogici, cibo… e continuano a farlo.

Tuttavia, il 45% dei consumatori ha dichiarato di avere comprato online dei beni “non–essenziali” durante il lockdown, quindi beni di cui in realtà non avevano realmente bisogno.

E anche se lo shopping online è considerato da molti una sorta di “terapia per gestire lo stress”, quando si è costretti a starsene a lungo chiusi in casa, i consumatori dovrebbero comunque interrogarsi sui veri costi delle proprie azioni.

Se sei un fan dello shopping online, ci sono alcune strategie che puoi adottare per renderlo più eco-friendly.

Ad esempio, potresti raggruppare tutti gli ordini in un unico ordine settimanale, comprare oggetti che sei solito comprare in blocco (e non in singoli ordini), e ridurre il numero di spedizioni a casa tua.

Se compri online più volte a settimana (o addirittura più volte al giorno!) ciò porterà ad un maggiore impatto ambientale in termini di produzione, packaging, e materiali dei prodotti, senza considerare l’impatto delle consegne giornaliere da diversi fornitori.

Come fare ad evitare tutto ciò? Se vivi con la tua famiglia o con alcuni amici, potresti provare a coinvolgerli, chiedendo se avessero bisogno di qualcosa dallo stesso sito di shopping o dallo stesso fornitore. Sarebbe l’ideale riuscire a fare un ordine unico, avendo così un impatto minore sull’ambiente, sia in termini di produzione e packaging degli oggetti, che in termini di consegna a casa vostra.

Riducendo così gli ordini online, e di conseguenza l’ammontare degli sprechi e dei rifiuti, riuscirete a preservervare il pianeta allo stesso tempo.

Tieni Sempre a Mente i Costi Nascosti del Tuo Shopping

Tieni sempre a mente questi consigli eco-friedly di shopping! anche quando i prezzi e la spedizione veloce dei prodotti può sembrarti una vera occasione, cerca sempre di tenere a mente anche i costi nascosti delle tue azioni, che potrebbero avere un effetto davvero dannoso sull’ambiente.

In questo modo non solo risparmierai in termini di impatto ambientale, ma risparmierai anche soldi e tempo, comprando inoltre prodotti di migliore qualità.

E tu, cosa farai oggi per rendere il tuo shopping più sostenibile?

Featured image Guus Baggermans via Unspalsh