6 Libri per spiegare il Cambiamento Climatico ai Bambini

È importante parlare ai bambini dell’ambiente. Ecco una lista di libri per bambini, gli ecoeroi di domani, perché si avvicinino alle tematiche ambientali.

È importante avvicinare i bambini ai libri ed ancora di più parlare loro di clima, di surriscaldamento globale e di innalzamento delle temperature. I bambini sono molto più ricettivi rispetto agli adulti, imparano molto più velocemente ad automatizzare alcuni comportamenti per cui gli adulti sono resistenti. Un esempio lampante è la raccolta differenziata: i bambini la fanno da sempre, gli adulti hanno dovuto abituarsi a pensare dove gettare il rifiuto.

Ed ecco allora una piccola lista di libri per bambini, adatti agli eco-eroi di domani, perché comincino subito ad avvicinarsi a queste importanti tematiche ambientali.

Perché la terra ha la febbre? Federico Taddia, Elisa Palazzi

Tante domande curiose sul clima poste dal conduttore radiofonico Federico Taddia alla climatologa Elisa Palazzi. Un’incredibile viaggio alla scoperta del nostro pianeta, per capire come funziona, come sta cambiando e che cosa possiamo fare a riguardo. Bisogna imparare a conoscere il nostro pianeta nei suoi tanti aspetti per capire perché la Terra ha la febbre e quali gesti possiamo fare per aiutare il nostro pianeta.

Edito da Editoriale Scienza, collana Teste Toste; età: da 8 anni.

Il manuale delle 50 piccole rivoluzioni per cambiare il mondo. Pierdomenico Baccalario, Federico Taddia

50 sfide, 50 imprese rivoluzionarie che ti aiuteranno a migliorare e migliorare il mondo intero! Impara la raccolta differenziata, spegni la luce quando esci da una stanza e passa un giorno senza energia elettrica… e tante altre piccole rivoluzioni che aiuteranno a cambiare il mondo. Puoi affrontare le sfide anche da solo, ma le rivoluzioni sono contagiose!

Edito da Il Castoro, collana il castoro bambini; età: da 10 anni.

Piccola guida per ecoschiappe. Emilia Dziubak, Eliza Saroma-Stepniewska, Iwona Wierzba

Siete delle ecoschiappe? Allora questo libro fa per voi. I protagonisti del libro Professor Coscienza e Mr. Ecoschiappa ci guidano alla scoperta dei comportamenti positivi e negativi per l’ambiente. Tra lavatrici, calzini e barattoli, i piccoli lettori imparano tutto su sprechi, consumi… fino a trasformarsi in veri ecoeroi.

Edito da Sinnos, collana I tradotti; età: da 6 anni.

Animali a rischio. Come fermiamo l’estinzione? Pavla Hanácková, Linh Dao

Dai un’occhiata alla natura che ti circonda: ti sembra che stia bene? Hai mai notato rifiuti gettati a terra, alberi secchi o piante appassite? Non c’è di cui stupirsi: come esseri umani abbiamo reso il clima troppo caldo per molti esseri viventi. Mentre l’uomo prospera, la natura è in declino: tagliamo alberi, colonizziamo terre un tempo inesplorate e priviamo gli animali dei loro ripari. Comincia ad aiutare la natura leggendo questo libro! Imparerai quali ecosistemi sono a rischio di estinzione e come puoi aiutarli a sopravvivere.

Edito da Sassi, collana Science; età: da 6 anni.

Layla nel regno del re delle nevi. Reinhold Messner

Una dolce favola, scritta da Reinhold Messner, il più grande alpinista degli ultimi decenni e disegnata da Davide Panizza. La storia di una bambina che, seguendo il proprio papà in capo al mondo, riflette su quali sono i valori per lei importanti. Un racconto che vuole aprire la mente dei bambini, abituarli alle buone pratiche per convivere con l’ambiente e imparare ad amare le montagne.

Edito da Erickson; età: da 4 anni.

La gallinella verde. Alison Murray

L’amore per la natura raccontata ai più piccini. La gallinella verde devea prendersi cura del suo splendido melo, chi la aiuterà? Gli animali sono tutti molto impegnati, o molto pigri… ma cambieranno presto idea!

Edito da Emme edizioni, collana Album; età: da 3 anni.

Immagine di copertina: Autore: Susan Yin, fonte: Unsplash