Facciamo crescere i nostri bambini sugli alberi

I nostri bambini non conoscono la natura, preferiscono stare in casa davanti ai videogiochi e alle serie TV che giocare all’aperto. E se questo mancato rapporto con la natura fosse alla base di alcuni disturbi del comportamento, dell’obesità che affligge l’Occidente e di allergie e asma?

È questa l’idea di Richard Louv, autore di ‘L’ultimo bambino nei boschi. Come riavvicinare i nostri figli alla natura’ e di altri libri di pedagogia ed ecologia sociale, nonché consigliere del National Scientific Council, fondatore del Children and Nature Network, editorialista del ‘New York Times’ e del ‘Christian Science Monitor’. Il libro è del 2005 e negli anni ha ottenuto un grande successo, ma anche conferme da diverse ricerche scientifiche.

Lo scrittore lo chiama Nature Deficit Disorder e influenzerebbe anche disturbi come l’ADHD. Lo dimostrerebbero anche alcune ricerche condotte da Andrea Farber Taylor, Frances E. Kuo e William C. Sullivan secondo cui più è naturale l’ambiente quotidiano di un bambino e più facile diventa gestire i sintomi del disturbo da deficit di attenzione/iperattività. Nancy Wells e Gary Evans invece hanno confermato che la presenza di boschi e spazi verdi possono ridurre lo stress anche nei più piccoli.

E allora facciamo crescere i nostri bambini nei boschi, sugli alberi, tra i prati. Smettiamo di crescere una generazione per la quale la natura non è più una casa, un ambiente familiare, ma qualcosa di estraneo, spesso vissuto come pericoloso. I bambini non hanno bisogno solo di una corretta alimentazione e di cure quotidiane, ma anche di una corsa all’aria aperta, di giocare nei boschi, di scoprire l’acqua di un lago o del mare. Il contatto con la natura può favorire la creatività, la capacità di risolvere i problemi, la concentrazione, la gioia di vivere.

Idee per una vacanza tra i boschi con i bambini

È qualcosa da riscoprire ogni giorno, ma anche in vacanza. Ecco allora 5 idee di vacanza nei boschi per tutta la famiglia, per avvicinare i bambini alla natura.

Una settimana nei boschi di La Magdeleine

La Perla Alpina de La Magdleine propone un’offerta pensata proprio per i bambini, per fargli sperimentare la bellezza benefica della natura. Durante la settimana, mentre gli adulti ritrovano il benessere con trekking emozionali e forest bathing, i bambini si divertono con laboratori e tanti giochi a contatto con la natura! Una possibilità imperdibile per riconnettere tutta la famiglia con la natura e scoprire una delle Perle Alpine più belle della Val d’Aosta.

Imparare la vita di campagna a pochi chilometri dalla città

Anche appena fuori da Milano è possibile far avvicinare i bambini alla natura: Cascina Santa Brera organizza tantissimi laboratori per i bambini e i loro genitori, che potranno curare insieme l’orto, avvicinarsi agli asini e ai cavalli dell’agriturismo, giocare nel bosco e nei frutteti o seguire le tracce degli animali selvatici.

Una fattoria didattica tra le montagne del Trentino

L’Agriturismo biologico La Fonte si trova a 700 metri di altitudine, in un paesaggio incantevole tra le montagne e i boschi, a pochi passi da un torrente. Qui i bambini potranno scoprire come ci nutriamo grazie alla natura, mungere le mucche, raccogliere le nocciole e conoscere le meraviglie della vita in natura.

Una vacanza in un agriturismo biologico immerso nel Parco Rurale del Montalbano

Una bella passeggiata tra stalle, recinti e ricoveri per conoscere gli animali, un’ora di meditazione sdraiati nei boschi o ancora l’esperienza di fare il formaggio. Dove? All’Oasi Agrituristica Baugiano, agriturismo e fattoria didattica situato nella piana di Pistoia, Prato e Firenze, a 300 metri di altitudine e a soli 5 minuti dal centro di Quarrata.

Correre tra i prati del Veneto

Nascosto tra i Colli di Asolo, c’è un altro agriturismo biologico perfetto per permettere ai nostri bambini di avvicinarsi alla natura e di scoprire le sue meraviglie. Ca’ Corniani offre numerose attività per bambini di ogni età, che potranno vivere emozioni vere e sperimentare nuove cose.