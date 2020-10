Visto che la consapevolezza sui cambiamenti climatici continua a crescere, così come la preoccupazione verso l’inquinamento e agli effetti negativi dell’umanità sull’ambiente, sempre più persone scelgono di adottare stili di vita eco-consapevoli. Dal ridurre gli sprechi d’acqua in casa, alla scelta di utilizzare la bicicletta piuttosto che l’automobile, ci sono molti modi in cui puoi fare la tua piccola differenza per il mondo, e ci sono anche molti modi per viaggiare in modo più ecologico.

Essere gentili con l’ambiente non significa che non puoi più goderti le vacanze, i viaggi o le avventure all’aria aperta. Significa semplicemente che puoi decidere di viaggiare in modo leggermente diverso per ridurre al minimo il tuo impatto sul mondo che ti circonda mentre ti godi il tuo tempo libero lontano da casa.

Con questo in mente, diamo un’occhiata a 10 semplici consigli che tutti possono seguire per rendere i loro viaggi più eco-friendly!

NO alla plastica

La plastica è una delle peggiori cause di inquinamento. Questo materiale derivato dal petrolio richiede secoli per biodegradarsi, quindi tonnellate di plastica finiscono nelle discariche e negli oceani, uccidendo la fauna selvatica e distruggendo gli ambienti. È possibile riciclare la plastica, ma è sicuramente meglio cercare di eliminare o ridurre al minimo l’utilizzo di plastica, soprattutto durante i viaggi.

Ciò significa cercare di evitare di usare bicchieri, cannucce e bottiglie di plastica. Investi nella tua bottiglia da viaggio di lunga durata e usala durante il tuo viaggio. In generale, a seconda di dove stai visitando, l’acqua potabile può contenere contaminanti tossici, quindi potresti persino voler acquistare una bottiglia dotata di filtrazione o tecnologia UV per uccidere i batteri e rimuovere elementi indesiderati.

Evita l’aereo (o scegli solo voli diretti)

Quando possibile, evita di prendere l’aereo, che è responsabile del 3% delle emissioni di gas serra a livello globale. Se proprio non puoi, prova a prenotare voli diretti e senza scalo per le tue destinazioni. Perché? Ebbene, il viaggio aereo produce molte emissioni di carbonio, ma in realtà sono i processi di decollo e atterraggio che contribuiscono maggiormente al riscaldamento globale. Quindi, se puoi prendere un volo diretto e avere solo un decollo e un atterraggio, ridurrai al minimo il tuo impatto.

In questi giorni, molte compagnie aeree offrono anche programmi di compensazione delle emissioni di carbonio, quindi tieni d’occhio anche quelli. Come parte di questi programmi, puoi pagare un piccolo supplemento durante la prenotazione del biglietto per compensare le emissioni di carbonio prodotte dal tuo viaggio.

Altre opzioni di trasporto

Chiaramente, ci sono momenti in cui il volo è assolutamente essenziale per il tuo viaggio, ma se puoi, prova a cercare mezzi di trasporto alternativi. Come accennato in precedenza, il viaggio aereo è una delle principali cause del riscaldamento globale.

Se possibile, prova a guidare verso la tua destinazione, idealmente in un’auto elettrica, e goditi tutto il divertimento di un viaggio su strada, o considera anche opzioni come autobus e treni. Quando arrivi a destinazione, utilizza i mezzi pubblici o le biciclette per spostarti sul territorio in modo più ecologico.

Cerca hotel eco-sostenibili

Anche quando scegli il tuo alloggio, puoi trovare opzioni che ti aiutano a goderti un viaggio verde ed ecologico. Ci sono molti hotel green e strutture ricettive eco-sostenibili in cui puoi soggiornare. Questi hotel fanno il possibile per ridurre il loro impatto ambientale, facenso scelte ecologiche, adottando programmi di riciclaggio e riduzione degli sprechi, utilizzando l’energia pulita, facendo la raccolta dell’acqua piovana, e così via al fine di ridurre i propri impatti sul pianeta ed essere più gentili con il mondo che li circonda.

Risparmia energia

Se ti piace l’idea di fare un viaggio eco-friendly, probabilmente sei una persona che segue già pratiche eco-sostenibili a casa. Non dimenticare di mantenere le stesse buone pratiche quando sei in vacanza. Ciò significa ricordarsi sempre di spegnere le luci quando si esce da una stanza, cercare di ridurre lo spreco di acqua facendo docce brevi e non lasciando i rubinetti aperti, scollegando i dispositivi quando hanno terminato la ricarica, ecc.

Viaggia leggero

Non solo è un consiglio ecologico, ma è anche solo una scelta intelligente in generale. Quando ci si prepara per qualsiasi tipo di viaggio, molte persone hanno la tendenza a mettere in valigia molte più cose di quelle di cui hanno effettivamente bisogno, come vestiti, accessori, articoli da bagno e così via.

Cerca di mantenere il tuo bagaglio leggero. Ciò ridurrà il tuo impatto sull’ambiente, poiché gli aerei o le auto consumano più carburante quando trasportano carichi più pesanti, e ti aiuterà anche a rilassarti, dato che non avrai bisogno di trasportare valigie pesanti ovunque tu vada.

Supporta i contadini e le attività locali

Quando viaggi in luoghi nuovi cerca di sostenere le attività commerciali locali fare acquisti nei mercati contadini e nelle fattorie, ogni volta che puoi. I negozi e i ristoranti locali useranno tipicamente prodotti e ingredienti a km zero.

Ciò significa che le merci e i pasti che vendono avranno un’impronta di carbonio inferiore, poiché non avranno dovuto percorrere molte miglia in camion e aerei per arrivarci. Di solito è molto più ecologico sostenere le imprese locali rispetto ai grandi marchi.

Rispetta le regole

Se ti stai dirigendo da qualche parte che coinvolge l’esplorazione della natura, escursioni nel bosco o pagaiare lungo i fiumi, assicurati di essere pienamente consapevole di tutte le regole e linee guida adottate dai parchi naturali e seguile alla lettera.

Rimani sui sentieri ed evita di dirigerti verso la natura selvaggia, dove potresti inavvertitamente disturbare alcuni animali selvatici locali. Assicurati di non lasciare mai rifiuti dietro di te quando ti avventuri in spazi naturali.

Piccoli tour ed itinerari green

In generale, i tour di gruppo più piccoli sono l’opzione migliore per viaggi eco-consapevoli. I grandi gruppi di persone che fanno trekking nella natura hanno molte più probabilità di disturbare o danneggiare l’ambiente locale rispetto ai gruppi più piccoli.

Inoltre, tende ad essere molto più piacevole per la maggior parte delle persone far parte di un gruppo più piccolo, in grado di porre domande e sentirsi come una parte più grande dell’esperienza, piuttosto che semplicemente andare in giro con una folla più grande. Quindi prova a cercare piccoli tour quando prenoti le tue attività e spedizioni.

Conclusione

Al fine di preservare il nostro pianeta per le generazioni future e aiutare il mondo a essere un luogo sicuro e confortevole per noi stessi e per altre forme di vita in cui continuare a vivere, è fondamentale che tutti noi facciamo la nostra parte. Come mostrano i suggerimenti sopra, viaggiare in modo eco-consapevole non è davvero troppo difficile e non avrà alcun impatto negativo sulle tue esperienze di vacanza, quindi assicurati di tenere a mente questi suggerimenti la prossima volta che pianifichi un viaggio.

Autore: Susan Melony

Immagine di copertina: photo by Tyler Nix on Unsplash