Una Vacanza Slow nella Maremma Toscana

Dal mare cristallino ai fitti boschi delle montagne, dalle coltivazioni in collina alle terme naturali: la Maremma è un luogo ricco e affascinante, da esplorando a piedi o in bicicletta, scoprendo la varietà dei suoi paesaggi, ripercorrendo secoli di storia attraverso le importanti testimonianze come le città etrusche e le mura medicee e assaporando i suoi piatti tipici e i suoi vini.

Con un’estensione di 5000 km², la Maremma Toscana ha tanto da offrire a chi decide di trascorrere qui una vacanza. Cultura, natura, cibo: qualsiasi cosa cerchi qui lo troverai, e lo potrai vivere nel pieno rispetto dell’ambiente e in maniera slow. Tra le tante cose che si possono vedere o fare qui, abbiamo selezionato le nostre preferite. Pronto a partire?

Relax: Terme di Petriolo

Nella Valle d’Ombrone, lungo il corso del fiume Farma, si trovano le terme libere di Petriolo, inserite in un contesto paesaggistico molto suggestivo. Sono le terme libere più famose della Toscana dopo quelle di Saturnia e meritano sicuramente una visita. Da non perdere il fantastico e benefico effetto frigidarium-calidarium che si ottiene passando dalle acque calde della sorgente termale a quelle fredde del fiume Farma.

Cultura: Abbazia di San Galgano

La leggenda di una spada nella roccia e un cielo che fa da tetto: l’abbazia di San Galgano, situata nel comune di Chiusdino, è avvolta da una solitudine mistica e da una particolare spiritualità che lascia davvero senza fiato.

Natura: la vecchia strada Leopoldina in bicicletta

Da Paganico parte un percorso mozzafiato che per 38 chilometri percorre il cuore della Maremma, tra boschi, fortificazioni medievali, scenografici viali di cipressi e castelli. L’itinerario, tra i più belli della Maremma e percorribile in bicicletta, è consigliato a ciclisti allenati, considerata la lunghezza e tratti con notevole pendenza.

Una vacanza in fattoria e glamping nella Maremma toscana





Nell’Alta Maremma Toscana non troverai solo meravigliosi paesaggi, deliziosi sapori e una storia millenaria (come se non bastassero!), ma c’è anche un’azienda agrituristica che è anche un B&B e glamping eco-friendly. Pietra Serena / Glamping Il Sole ti dà la possibilità di vivere all’interno di una fattoria, collaborando alle attività quotidiane, prendendoti cura dei cavalli, dei maiali, del pollame e delle pecore, occupandoti alla mungitura e assistendo alla preparazione del formaggio, imparando a vivere in sintonia con i ritmi naturali. Non ti basta? Per immergerti completamente nella natura puoi persino dormire tra i rami di un albero!