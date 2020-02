Podere Vallescura, Vacanza Digital Detox tra le Colline dell’Umbria

Vuoi staccare da tutto e riconnetterti alla natura con una vacanza digital detox ed eco-sostenibile? Tra 230 ettari di verdi colline, a pochi chilometri da Perugia, Podere Vallescura è uno delle migliori location off-grid d’Europa! Abbiamo intervistato Simone e Simona che ci hanno raccontato tutto di questo agriturismo green.

Descritto dal quotidiano britannico The Guardian come uno dei 15 migliori luoghi off-grid dove soggiornare in Europa, il Podere Vallescura è un agriturismo biologico al 100% perfetto per una vacanza Digital Detox e off grid. Se vuoi abbandonare lo stress della città ed immergerti in modo totale nella natura, questa è la meta giusta per la tua vacanza.

Staccare dalla Tecnologia e Vivere Sostenibile tra le Colline dell’Umbria

Soggiornare a Podere Vallescura significa staccare la spina e vivere un’autentica esperienza unica, immersi nella natura. Poiché nessun servizio pubblico raggiunge Podere Vallescura, tutta l’energia necessaria per gestire la fattoria e le case è prodotta in modo ecologico, senza pali del telefono, fili elettrici e acquedotti. L’elettricità è prodotta da pannelli fotovoltaici e generatore eolico, quindi immagazzinata in grandi batterie per essere consumata. L’acqua calda è prodotta dal pannello solare e, se il sole è assente, dai riscaldatori a legna. L’acqua potabile proviene da una sorgente all’interno della proprietà. Tutto ciò assicura una vera esperienza off-grid e sostenibile senza contaminazione del mondo moderno.

A Podere Vallescura puoi scoprire il valore e il calore della vita contadina, gustare ottime prime colazioni a base di prodotti biologici a km zero, soggiornare in una romantica Torretta del 1600, restaurata secondo i più moderni regolamenti green-building. L’appartamento offre accesso indipendente, un bagno confortevole, angolo cottura e 2 stufe a legna per serate romantiche.

Ritorno alla Natura

Quella di Simone Santuari e Simona Stacchezzini, proprietari dell’agriturismo biologico Vallescura è una storia incredibile, nata dal sogno di cambiare vita e lasciare la città per riavvicinarsi alla natura. Un sogno di tanti, ma Simone e Simona hanno avuto il coraggio di rischiare ed investire tutto per realizzare il loro sogno… Li abbiamo intervistati, ecco cosa ci hanno raccontato:

Come è nato il Podere Vallescura?

Quindici anni fa, davanti al distributore del caffè di un ufficio di Milano, abbiamo deciso di cambiare vita e la scelta logica è stata: natura, vita all’aperto, animali e nuove sfide. Siamo “atterrati” in Umbria in un podere in collina, abbandonato da più di 40 anni. Ristrutturare le case utilizzando materiali presenti in loco, arredare i locali con il legno della precedente fattoria, organizzare ed avviare le attività agricole, oliveti e pecore, e condividerlo con ospiti nell’agriturismo è stata la sfida che cercavamo.

Il nome particolare deriva da antiche mappe in cui questo luogo veniva nominato “valloscura“. La cosa ci fa molto ridere perché il sole illumina il Podere e l’agriturismo dall’alba al tramonto.

Quali buone pratiche di sostenibilità avete adottato?

Trovarsi in un posto così incontaminato ci ha obbligato moralmente ad adottare qualsiasi mezzo a noi accessibile per lasciare meno impronta di CO2 possibile.

Non essere allacciati alla rete elettrica è un grande vantaggio perché ci ha spronato ad intraprendere soluzioni moderne ed antiche per poter vivere con quasi tutte le comodità. Tuttavia, avere solo 1,6 kW di fotovoltaico a disposizione prevede un parsimonioso utilizzo di corrente, dedicato a far funzionare tutto il necessario per l’azienda agricola e la nostra casa. Il recupero di quasi tutte le acque non è solo un modo virtuoso per evitare gli sprechi, ma anche un sistema per utilizzare meno energia elettrica nel pompare acqua fresca dalla sorgente. Inoltre, utilizziamo tanti piccoli accorgimenti, come l’uso di detersivi auto-prodotti e la riduzione della plastica associata a un riciclo virtuoso di tutti i materiali possibili.

Il buon connubio pecore-oliveti-polli si è rivelato strategico e vincente per la fertilizzazione e l’eliminazione degli insetti parassiti dell’oliveto stesso. Non dimentichiamo il lavoro dei lombrichi nel processare il letame degli animali fornendo prezioso humus che arricchisce la terra.

Cosa viene apprezzato maggiormente dai vostri ospiti?

Chi viene da noi apprezza il silenzio, la pace, il relax, la possibilità di ammirare le stelle e il “partecipare” alle varie attività agricole. Gli animali presenti in azienda scaturiscono sempre molto interesse. Inoltre, la genuina ospitalità unita all’entusiasmo che trasmettiamo per il nostro progetto, in un ambiente minimalista ma molto confortevole, coinvolge molto gli ospiti.





Quali sono gli itinerari lenti da non perdere vicino a Vallescura?

Quando ci viene chiesto che cosa si può fare, rispondiamo che le opportunità sono tante. Visita alle molte città d’arte, gite nella natura, a piedi nei boschi o in percorsi fuoristrada con bici elettriche, itinerari alternativi come al sito dell’eremita Santa Cecilia, a pochi km da noi, o presso il Mugnano, il paese dei muri dipinti.

Non dimentichiamo l’interessante passeggiata dell’antico acquedotto romano a Gubbio.

Per ultimo, ma non per importanza, rilassarsi sorseggiando una tisana guardando dalla finestra della camera gli animali selvatici che, in lontananza, pascolano tranquilli tra bosco e radura. Gli ospiti amano molto anche stendersi su un’amaca all’aperto a scrutare le stelle cadenti.

Cosa significa per voi essere un ecobnb?

Quando siamo entrati nel circuito del portale EcoBnb ci siamo accorti che il nostro credo di trasmettere e diffondere la cultura della tutela dell’ambiente è condiviso ampiamente. Questo ci conforta e spinge a proseguire questa strada. Per noi è importante dare la possibilità ad altre persone di imparare a vivere in modo ecosostenibile, proprio come abbiamo fatto noi, anche se per un breve periodo.

La storia di Podere Vallescura ti ha entusiasmato? Stacca la spina e prenota la tua vacanza Digital Detox in Umbria!

Concediti una pausa tra la natura e i profumi dell’Umbria. Riacquista energia e vivi una vacanza ecosostenibile lontano dallo stress quotidiano. Prenota qui il tuo soggiorno a Podere Vallescura!