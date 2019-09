Tocca il cielo con uno sguardo. 5 magiche location per guardare le stelle da vicino

Cosa c’è di più romantico che ammirare le stelle? I cieli delle nostre città sono ormai offuscati dall’intenso inquinamento luminoso. Ma se trovi la location giusta, per una notte puoi diventare anche tu un cacciatore di stelle.

Il trend dell’Astroturismo sta dilagando anche in Italia, grazie anche ai racconti dei nostri coraggiosi astronauti italiani, come Luca Palermitano o Samantha Cristoforetti, che ci fanno sognare un magico universo stellato. Un progetto italiano, Astronomitaly, guida tutti gli astro-turisti più esigenti verso le mete perfette per osservare le stelle in HD. Infatti, il progetto certifica le destinazioni più adatte al turismo astronomico grazie a una serie di rigidi canoni e organizza meeting o attività con tanto di telescopi professionali e guide esperte.

Dove trascorrere una notte magica osservando un cielo stellato in alta definizione? Ecco 5 location perfette:

1. Qui scopri il cielo più bello della Toscana





Le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell’infinito. (Confucio)

Immerso nella campagna Toscana, Poggio alla Rocca è una vera full-immersion nei vigneti e negli ulivi tipici di questa regione. L’agriturismo è stato certificato da Astronomitaly tra uno dei cieli più belli d’Italia. Questa è la location perfetta per un astro-turista accanito.

2. Qui ammiri il cielo incontaminato dell’Abruzzo





A volte, di notte, dormivo con gli occhi aperti sotto un cielo gocciolante di stelle. Vivevo, allora. (Albert Camus)

Un’esperienza green in una antica casa di pastori, trasformato in bioagriturismo, con una casetta sull’albero, nel bel mezzo di tre Parchi Abruzzesi, L’Aperegina è lontana dall’inquinamento luminoso della città ed è il luogo ideale per guardare le stelle in HD fino a notte profonda.

3. Qui ti ubriachi di stelle in Umbria





A grandi sorsate mi ubriacavo di stelle. (Guillaume Apollinaire)

Villa Dama a Gubbio, accoglie tutti gli appassionati di astronomia, offrendo sentieri interni alla tenuta dove passeggiare la sera e ammirare il magnifico cielo stellato. Un’esperienza a contatto con la natura che vi sorprenderà.

4. Qui ammiri le stelle ascoltando il mare della Sicilia





Mi domando che cosa manca alla vita quando in una notte d’estate l’alito delle stelle apre le finestre e vi butta dentro il profumo del mare. (Fabrizio Caramagna)

Se vuoi andare a caccia di stelle a due passi dalla spiaggia di Trapani, l’albergo eco-friendly Auralba è la destinazione che fa al caso tuo. Grazie alla spettacolare terrazza panoramica con vista sul mare, la tua vacanza lenta si tramuterà in un’esperienza incredibile.

5. Qui ti immergi in un cielo stellato d’altri tempi, in Sardegna





Chi ci ha dato gli occhi per vedere le stelle senza darci le braccia per raggiungerle? (Florbela Espanca)

Sardinna Antiga è un villaggio eco-sostenibile, costruito interamente da tipiche abitazioni sarde, in provincia di Nuoro. Il silenzio e la natura sono i protagonisti. Di notte, sembra quasi di poter toccare le stelle nel cielo e la luna che illumina la vallata vi regalerà un soggiorno magico.

Non esitare ancora, prenota subito la tua prima avventura da astro-turista!