Non è solo una moda quella dei regali ecologici. Dalle esperienze eco-sostenibili, agli oggetti di recycling, scopri 8 Regali di Natale davvero originali che rispettano l’ambiente e sostengono l’economia circolare.

Per i regali non spendete soldi, spendete tempo. (Fabrizio Caramagna)

Donare è un’azione sociale regolata da un intersecarsi di relazioni tra chi regala e chi riceve. I regali rappresentano infatti omaggi ai sentimenti e ai legami condivisi tra le persone. Come tradizione vuole, Natale è il periodo in cui tra amici e parenti ci si scambia regali, non solo per lo spirito di bontà che caratterizza questa festività, ma semplicemente perché dare e ricevere anche doni simbolici, fa bene all’animo.

Col tempo però, Natale è diventata la festività dello spreco. Regali mai utilizzati, prezzi folli e tanto stress, sono solo alcuni degli aspetti negativi del mese di Dicembre. Ci sono però doni, che con un po’ di inventiva e di attenzione, possono far diventare il Natale, un po’ più green e un po’ meno la stagione degli sprechi. A questo proposito, il quotidiano britannico The Guardian, ha indetto un contest per incentivare i suoi lettori a sostenere l’economia circolare e l’eco-sostenibilità anche nel periodo natalizio. Alla fine del concorso, sono state premiate e condivise sulla loro pagina online, le idee di eco-regalo più originali.

Con Ecobnb abbiamo accettato la sfida e siamo andati alla ricerca delle 8 soluzioni più originali per i tuoi regali di Natale per rispettare l’ambiente e sostenere l’economia circolare. Continua a leggere per scoprire quali sono !

1. Una vacanza in armonia con la Natura

A Natale, non c’è niente di più bello che regalare esperienze per condividere emozioni con chi più ami. La nuova Gift Card digitale di Ecobnb permette a chi la riceve di concedersi una fuga dalla routine, e di farlo in maniera green! Una notte in una casa sull’albero, un weekend in un glamping ecologico, una vacanza in un villaggio eco-sostenibile, sono solo alcuni esempi, tra gli oltre 3 mila alloggi ecologici proposti da Ecobnb.

Perché è originale: Un viaggio è un’esperienza che non si dimentica, un modo per regalare il tuo tempo, da spendere insieme alla persona che ami, un dono che rafforza le relazioni e rende felici.

Perché è green: Per ogni notte in ecobnb risparmi 8 km di emissioni di CO2 e più di 300 litri di acqua rispetto ad un albego tradizionale. L’equivalente di 295 alberi, secondo i calcoli di HowManyTrees.

2. I Regali Riciclati diventano Cool





Questa pratica da sempre considerata scortese, oggi è ‘in’ e si chiama Upcycling. Si tratta della rivisitazione di uno o più oggetti per creare qualcosa di nuovo. Forse sorprendente, ma positivo, il risultato di uno studio condotto dall’agenzia Espresso Communication, secondo la quale la metà degli Italiani scelgono ogni anno il riciclaggio dei regali, e lo fanno soprattutto per motivi legati all’ambiente! Più gettonati tra i regali ottenuti grazie all’upcycling troviamo: arredo, gioielli e orologi vintage, lampade, biciclette restaurate e molto altro!

Perché è originale: ogni oggetto ha una storia che lo rende unico, raccontala a chi lo regali.

Perché è green: dare una seconda vita alle cose significa ridurre gli sprechi ed evitare le emissioni di gas serra per creare nuovi oggetti.

3. Doni da gustare, biologici e a km zero

Optare per dei regali da mangiare (o da bere) è sempre una buona idea. Prodotti biologici e locali, ingredienti freschi da cucinare insieme o esperienze culinarie in agriturismi naturali. Tra i doni più gettonati ci sono l’olio, i cereali e i legumi biologici, le spezie, il vino biodinamico, le confetture e i formaggi. Il consiglio è quello di acquistare direttamente dalle fattorie del tuo territorio, così il tuo regalo sarà anche a chilomentro zero. A questo link puoi trovare alcune idee che potrebbero fare al caso tuo.

Perché è originale: questo tipo di regalo può ricordare momenti trascorsi insieme in luoghi incontaminati, dove la vita scorre più lenta e il cibo è biologico.

Perché è green: così sostieni le piccole fattorie impegnate nella produzione di cibi biologici, specialità locali e di qualità.

4. Anche a Natale, di NO alla Plastica

Evitare gli sprechi, significa anche evitare tutto ciò che è dannoso per l’ambiente, plastica compresa! A Natale un ottima idea per un regalo utile e rispettoso per l’ambiente, possono essere le borracce. Online ne trovi di tutti i tipi e per essere originale potrai anche personalizzarle.

Perché è originale: puoi personalizzare la borraccia con una frase, una foto o un’immagine unica.

Perché è green: la plastica è uno dei principali problemi dei nostri mari e oceani. Portando sempre con sé una borraccia si evita l’acquisto di bottiglie usa e getta, per questo è una scelta consapevole.

5. Cerchi qualcosa di originale? Regala un filare d’uva

Cerchi un regalo originale e il destinatario del tuo regalo è un appassionato di vigneti e vino? Regalare una vigna non è mai stato così facile con Befarmer. Il sito web ti permette di adottare una vigna, nel territorio che preferisci, che produca il vino che più ti piace. Così puoi regalare un’esperienza unica di immersione nel mondo del vino di qualità.

Perché è originale: produrre il proprio vino è un sogno di tanti. Con questo regalo puoi partecipare alle attività di potatura e vendemmia dei tuoi filari e pernsoalizzare l’etichetta del tuo vino.

6. Sostieni un progetto importante

Cerchi un regalo che oltre ad essere utile sostenga un progetto importante? Il calendario di Greenpeace offre uno sguardo sulle meraviglie del mondo, e allo stesso tempo uno spunto di riflessione sul fatto che il nostro pianeta è in pericolo ed è necessario agire. Impossibile guardare l’immagine delle foche di novembre e non pensare alla minaccia che incombe sull’Artico, o ammirare la grande balena e non riflettere sul grande problema della plastica nei nostri oceani.

Perché è originale: tra le foto del calendario c’è anche l’Italia, per ricordarci quanti tesori naturali possediamo: i boschi incantati del Casentino, il paesaggio mozzafiato di Tavolara e i fondali marini di Giannutri e la panoramica di Tavolara.

Perché è green: realizzato in carta riciclata, questo regalo consente di sostenere l’associazione Greenpeace e le sue importanti campagne a difesa dell’ambiente.

7. Regala un albero da frutta

Regalare un albero oggi è possibile grazie a Biofarm. Adottando un albero puoi creare il tuo campo digitale, gli agricoltori condivideranno con te il loro lavoro. Ovunque ti troverai potrai monitorare la coltivazione e quando il tuo albero sarà pronto, potrai decidere se ricevere i frutti direttamente a casa o andare personalmente a raccoglierli.

Perché è originale: perché puoi scegliere il contadino biologico che preferisci, leggere la sua storia, sostenere le sue produzioni ed assaggiare i prodotti.

Perché è green: piantare un albero è il migliore gesto che possiamo fare per il nostro pianeta, i motivi sono tanti. Con questo regalo, inoltre, sostieni le fattorie biologiche.

8. Bigliettini d’auguri fai da te

Se cerchi un pensiero originale per le persone a cui vuoi bene, realizzalo con le tue mani! Crea biglietti e carte d’auguri unici con le nostre idee, e donerai qualcosa realizzato col cuore, perché in fondo, è questo ciò che conta.

Perché è originale: se realizzi i biglietti e regali di natale con le tue mani e li personalizzi con i tuoi pensieri il risultato sarà certamente unico!

Perché è green: ricicla carte regalo, riutilizza vecchie cartine geografiche, cartoline e altri materiali che hai in casa, dando loro un nuovo “look”.

Cosa aspetti? Crea regali di Natale originali e rendi queste feste più eco-sostenibili!

