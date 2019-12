Siete alla ricerca di una casa ecologica in Croazia? La casa vacanze Enchanting Hill è una delle migliori sistemazioni eco-friendly che potete trovare. Invece di competere con le normali strutture ricettive “copia-incolla”, hanno deciso di adottare un’altra strategia che enfatizza la loro autenticità e lo stile di vita ecologico. Il grande sforzo compiuto per la sostenibilità li rende senza dubbio degli eco-eroi. In questa intervista, Romana Kranjčić – l’appassionata proprietaria della casa vacanze ecologica – ci rivela i segreti del suo successo.

Cosa ti ha spinto ad investire nel turismo sostenibile?

R: Mio marito ed io siamo entrambi vegetariani da più di 25 anni e nostro figlio lo è dalla nascita. Pratichiamo yoga e la celebre frase di Gandhi “sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” è la filosofia della nostra famiglia. Poiché amiamo tutti gli esseri viventi e rispettiamo la Terra, abbiamo deciso di acquistare una proprietà abbandonata, a 7 km dalla città di Varaždin. In questa tenuta c’era una vecchia casa tradizionale croata, completamente immersa nel verde. La casa non aveva acqua corrente ed elettricità in quel momento, ma il suo fascino indescrivibile ci ha ispirato a mettere in pratica la nostra filosofia.

Cosa rende la casa vacanze Enchanting Hill così unica e speciale?

R: Abbiamo deciso di preservare la facciata esterna tradizionale e di mettere in pratica il concetto architettonico di Vastu Shastra. Si tratta di una scienza dell’architettura tradizionale indiana che guida la costruzione e la progettazione degli edifici nel rispetto delle leggi naturali dell’universo. La sua origine risale a più di 5000 anni fa.

Nel 2008, quando abbiamo acquistato questa terra, questo tipo di architettura era ancora sconosciuto nel nostro paese. Oggi è una tendenza in crescita, perché porta effetti positivi alle persone che vi abitano. Questa atmosfera positiva si sente in tutta la casa. Quando abbiamo deciso di entrare nel mercato del settore turistico, il turismo sostenibile era la soluzione che più si addiceva al nostro stile di vita. Accanto alla casa, abbiamo piantato un frutteto biologico e ogni anno piantiamo nuovi alberi, consapevoli di quanto essi possano essere utili.

Quali standard di sostenibilità avete implementato?

R: Siamo tutti appassionati di riciclaggio, mobili usati e creazione di decorazioni fai-da-te. La maggior parte degli armadi erano tra i rifiuti e persino il lampadario di cristallo che abbiamo scelto era stato buttato via! Trovo interessante il modo in cui alcune persone abbiano irresponsabilmente buttato via vecchi mobili così preziosi per innovarli con pezzi nuovi, sostituendoli con modelli senz’anima che potevano essere trovati uguali in tutto il mondo, a causa di alcuni giganti nel settore della vendita al dettaglio.

Questo rende Enchanting Hill molto speciale e unica, perché i mobili riciclati sono realizzati con materiali naturali e hanno un’anima. Tutto fatto a mano da mio marito. La casa ha un ottimo isolamento per risparmiare energia, rimanendo fresca durante l’estate e calda durante l’inverno.

Abbiamo una grande piscina di 40 m2 e riscaldiamo l’acqua con i pannelli solari. È adatta a ospiti con allergie cutanee perché non ha cloro. Usiamo, invece, un sistema di elettrolisi per disinfettare l’acqua. Abbiamo ricreato una zona spa, con la sauna e vasca idromassaggio senza cloro, in una incantevole casetta di legno tra due tigli.





Stiamo utilizzando solo prodotti naturali certificati per le pulizie, delicati sulla pelle, e che ci permettono di supportare i nostri marchi croati.

Abbiamo adottato anche saponi biologici con imballaggi biodegradabili che si trasformano in fiori! Invece di usare innumerevoli bottiglie di plastica per lo shampoo che finirebbero nella spazzatura, piantiamo l’imballaggio creato con i semi e crescono i fiori!





Quali itinerari verdi nei dintorni di Enchanting Hill consigli ai tuoi ospiti?

R: Nelle vicinanze della casa, i nostri ospiti possono scoprire alcune incantevoli piste ciclabili. L’affascinante collina si trova vicino a Ivančica, la vetta più alta della Croazia settentrionale. Ci sono innumerevoli possibilità per escursioni, passeggiate, jogging, meditazione, forest bathing, birdwatching e picnic nella natura.





Condivideresti con noi ciò che gli ospiti apprezzano di più durante il loro soggiorno a Enchanting Hill?

R: I nostri ospiti apprezzano la natura incontaminata e la pace che consente loro di riconnettersi con se stessi. Adorano anche l’autenticità del nostro design interno, costruito con materiali naturali, biologici e riciclati. La nostra tenuta appartata offre privacy e le viste più ammalianti. Da ogni angolo puoi ammirare i vivaci colori verdi della primavera e dell’estate, i giocosi colori dell’autunno e il bianco candido dell’inverno. Enchanting Hill è anche il luogo ideale per osservare le stelle: ci troviamo in un luogo lontano dall’inquinamento luminoso.





Il 99% dei nostri ospiti arriva con i propri cani e la nostra proprietà è un vero paradiso per gli amici a quattro zampe. Anche il tuo cane può trascorrere una vacanza da sogno a Enchanting Hill, grazie a oltre 4000 m2 di giardino disponibili da esplorare, annusare, rilassarsi al sole o all’ombra. La nostra proprietà è recintata e quindi libera da auto, cacciatori e pesticidi. La nostra migliore recensione sono i cani che non vogliono più lasciare Enchanting Hill alla fine delle loro vacanze.

Qual è il segreto per essere uno dei migliori eco-host della Croazia?

R: coccoliamo sempre i nostri ospiti con dolci fatti in casa, vini locali di alta qualità e raccomandiamo i ristoranti più affidabili nelle vicinanze con menù salutari a base di ingredienti locali.

Prima della partenza, regaliamo loro piccoli pensierini, come marmellate fatte in casa con frutta biologica e decorazioni fatte a mano con la lavanda della nostra tenuta. Vogliamo che i nostri ospiti rimangano connessi con l’incantevole collina attraverso sapori e odori, anche per molto tempo dopo il loro ritorno a casa.





Cosa significa per voi fare parte della comunità di Ecobnb di alloggi ecosostenibili?

R: All’inizio scherzavamo sul fatto che gli ospiti non scegliessero Enchanting Hill, ma che invece fosse Enchanting Hill a sceglierli. Dopo 2 anni di lavoro nel mercato del turismo ecologico, ci siamo resi conto che non era uno scherzo. Siamo riusciti ad attirare gli ospiti ideali per la nostra casa vacanze, con i quali possiamo condividere la stessa filosofia, gli stessi valori e coltivare vere amicizie.

La casa vacanze Enchanting Hill è stata la prima con piscina naturale in questa zona. Oggi ce ne sono più di 30, con una crescita continua, ma siamo rimasti gli unici al 100% sostenibili.

Ci vediamo come eco-ambasciatori per un futuro più verde per il nostro pianeta.

Siamo orgogliosi quando i nostri ospiti sottolineano come non abbiano percepito Enchanting Hill come una casa vacanza. Si sentono come se fosse casa loro. Una volta una dolce coppia ci ha lasciato un appunto: “Quelli che illuminano la vita delle altre persone, non camminano mai nelle tenebre“. Con questa filosofia, vogliamo ispirare le persone di tutto il mondo a unirsi a noi nel nostro paradiso verde.

Vuoi sperimentare una Vacanza Verde nella Croazia continentale?

Puoi goderti in Holiday Home Enchanting Hill in tutte le stagioni!

Segui le loro offerte speciali per le vacanze con il tuo cane.

Non importa chi tu sia – un dirigente stressato, una coppia alla ricerca di una fuga romantica, una famiglia con il cane o un gruppo di amiche – coccolati e prenota il tuo soggiorno ORA!