Sempre più viaggiatori sono alla ricerca di mete coerenti con i propri valori, come rispetto per gli animali, tutela dell’ambiente e ricerca di esperienza autentiche e genuine. Vigneti biologici, orti coltivati con passione e cura, cucine profumate di erbe aromatiche senza lo sfruttamento animale: il turismo vegano sta diventando una scelta sempre più diffusa e gli agriturismi vegan in Italia rappresentano la risposta perfetta a una richiesta di autenticità e contatto genuino con la terra e la natura.

In questo articolo ti portiamo alla scoperta dei migliori agriturismi vegan in Italia: luoghi dove la cucina vegetale non è solo un’alternativa, ma è l’essenza stessa dell’esperienza. Qui la sostenibilità diventa uno stile di vita e un modo concreto di coltivare, cucinare e accogliere.

Se stai cercando una vacanza vegan che unisca il piacere di una cucina d’eccellenza alla bellezza della natura italiana, sei nel posto giusto!

Perché scegliere un agriturismo vegan?

Scegliere un agriturismo vegan non vuol dire rinunciare a qualcosa, significa anzi aggiungere valore al tuo soggiorno. Ecco solo alcuni dei motivi per cui dovresti scegliere una vacanza vegan.

Cucina biologica e vegetale di qualità : Negli agriturismi vegan la cucina segue ritmi stagionali e utilizza prodotti coltivati in loco o acquistati da fornitori locali certificati bio. Ogni piatto racconta un territorio.

: Negli agriturismi vegan la cucina segue ritmi stagionali e utilizza prodotti coltivati in loco o acquistati da fornitori locali certificati bio. Ogni piatto racconta un territorio. Filiera corta : Dall’orto alla tavola, il percorso è breve. Questo significa ingredienti freschi e un impatto ambientale notevolmente ridotto.

: Dall’orto alla tavola, il percorso è breve. Questo significa ingredienti freschi e un impatto ambientale notevolmente ridotto. Benessere a 360 gradi : Un soggiorno in un agriturismo bio vegan agisce sul corpo e sulla mente: aria pulita, ritmi lenti, cibo nutriente. Molte strutture offrono anche percorsi wellness immersi nella natura.

: Un soggiorno in un agriturismo bio vegan agisce sul corpo e sulla mente: aria pulita, ritmi lenti, cibo nutriente. Molte strutture offrono anche percorsi wellness immersi nella natura. Riduzione dell’impatto ambientale : La dieta vegana è già di per sé la scelta alimentare con il minor impatto sul pianeta. Unirla a un soggiorno in un eco agriturismo che utilizza energie rinnovabili e pratiche agricole sostenibili aumenta questo effetto positivo.

: La dieta vegana è già di per sé la scelta alimentare con il minor impatto sul pianeta. Unirla a un soggiorno in un eco agriturismo che utilizza energie rinnovabili e pratiche agricole sostenibili aumenta questo effetto positivo. Rispetto per gli animali e la natura : Negli agriturismi vegan gli animali condividono gli spazi con gli ospiti, in un ambiente dove possono scorrazzare liberi e sereni. Poter vedere galline che razzolano nel cortile, incrociare lo sguardo curioso di un asino e immergersi nella natura incontaminata rende il soggiorno ancora più speciale.

: Negli agriturismi vegan gli animali condividono gli spazi con gli ospiti, in un ambiente dove possono scorrazzare liberi e sereni. Poter vedere galline che razzolano nel cortile, incrociare lo sguardo curioso di un asino e immergersi nella natura incontaminata rende il soggiorno ancora più speciale. Una vacanza slow: lontano dallo stress delle città, questi luoghi invitano a rallentare. Colazione al mattino presto, passeggiate tra i filari, conversazioni con chi ha scelto un’altra strada. È quello che si intende con vacanza vegana: non solo cibo, ma un modo diverso di vivere l’esperienza di viaggio.

Cosa rende davvero vegan un agriturismo?

Non basta eliminare la carne dal menù, in un agriturismo vegan autentico puoi trovare:

Menù 100% vegan o vegan-friendly: tutte le portate, dalla colazione alla cena, sono prive di ingredienti animali, compresi latticini, uova e miele. In alcuni casi si tratta di strutture “vegan-friendly” che garantiscono opzioni complete per ospiti vegani.

tutte le portate, dalla colazione alla cena, sono prive di ingredienti animali, compresi latticini, uova e miele. In alcuni casi si tratta di strutture “vegan-friendly” che garantiscono opzioni complete per ospiti vegani. Prodotti biologici certificati: l’assenza di pesticidi, fertilizzanti chimici e OGM è quasi sempre una costante. Molti agriturismi hanno la certificazione biologica sia per i prodotti che per il metodo agricolo.

l’assenza di pesticidi, fertilizzanti chimici e OGM è quasi sempre una costante. Molti agriturismi hanno la certificazione biologica sia per i prodotti che per il metodo agricolo. Approccio cruelty-free: nessuno sfruttamento animale, né per la produzione alimentare né per attività di intrattenimento.

nessuno sfruttamento animale, né per la produzione alimentare né per attività di intrattenimento. Sostenibilità della struttura: pannelli solari, sistemi di raccolta dell’acqua piovana, costruzioni in materiali naturali. Un vero eco agriturismo vegan pensa all’impatto complessivo del soggiorno.

pannelli solari, sistemi di raccolta dell’acqua piovana, costruzioni in materiali naturali. Un vero eco agriturismo vegan pensa all’impatto complessivo del soggiorno. Autoproduzione e orti propri: molte strutture coltivano direttamente ortaggi, erbe aromatiche, legumi e frutta.

molte strutture coltivano direttamente ortaggi, erbe aromatiche, legumi e frutta. Attenzione ambientale quotidiana: da prodotti per la pulizia ecologici e non testati sugli animali a lenzuola in cotone biologico, ogni dettaglio conta.

I migliori agriturismi 100% vegan in Italia

Agriturismo Biologico Piccapane – Cutrofiano, Lecce (Puglia)

Nel cuore del Salento, l’Agriturismo Biologico Piccapane è un agriturismo vegan che racconta la Puglia più autentica. Situato a pochi passi dal mare e dalle principali attrazioni culturali, qui potrai assaggiare deliziosi piatti preparati con ingredienti 100% biologici. Immergiti nella campagna salentina e fai colazione nel silenzio della natura con prodotti fatti in casa e frutta appena raccolta. La struttura dispone di impianto solare termico, fotovoltaico e di fitodepurazione, utilizza prodotti per la pulizia biologici e biodegradabili, e offre camere luminose e decorate con mobili fatti a mano.

Da non perdere: una visita all’orto e agli oliveti, dove potrai ammirare la coltivazione biologica di frutta e ortaggi.

Country Relais Coroncina – Belforte del Chienti, Macerata (Marche)

Country Relais Coroncina

Immerso tra la natura e i paesaggi dolci delle Marche, il Country Relais Coroncina era un antico casale, trasformato poi in una country house eco-friendly. Offre un soggiorno in un contesto di rara bellezza, perfetto per chi ama gli animali e la buona cucina. Il menù vegan cambia in base alle stagioni e utilizza ingredienti biologici che vengono prodotti per l’85% in loco. A due passi dall’alloggio si possono trovare sentieri per escursioni e passeggiate nella natura, mentre chi ama il relax può godersi un massaggio rilassante alla spa.

Da non perdere: l’esperienza unica di passare la notte in una suite a forma di botte, per poi gustare una ricca colazione che offre piatti dolci e salati.

Podere Sole – Trequanda, Siena (Toscana)

Podere Sole

La Toscana è forse la regione italiana più ricca di agriturismi vegan, e il Podere Sole è uno degli esempi più belli. Si tratta di un agriturismo a conduzione familiare, circondato da un vigneto biologico rigenerativo attraversato da sentieri che conducono ai boschi circostanti. Potrai gustare una colazione biologica e vegana, preparata ogni mattina con prodotti stagionali dagli orti e dalle fattorie biologiche vicine. La struttura utilizza energia da fonti rinnovabili e presta particolare attenzione alla salute del suolo e alla biodiversità grazie a pratiche agricole biologiche e rigenerative. Tra vigneti, frutteti, campi e boschi, è il luogo ideale per chi apprezza la semplicità, la natura e una cucina curata e di qualità.

Da non perdere: le passeggiate tra i vigneti circostanti e le degustazioni di vini prodotti con uva coltivata in azienda e raccolta a mano.

Vegan Agrivilla I Pini – San Gimignano, Siena (Toscana)

Vegan Agrivilla I Pini

Vegan Agrivilla i Pini è una struttura perfetta per chi cerca una vacanza vegan autentica in Toscana, ideale per rilassarti e disconnetterti dagli schermi e dalla frenesia quotidiana. La villa è un piccolo paradiso biologico immerso nel verde, con piscina priva di sostanze chimiche, orti biologici e una cucina vegana che offre prodotti locali, biologici e di stagione, cibi crudi, senza glutine e senza zucchero. Troverai piatti innovativi e creativi, ma legati alle tradizioni italiane, che soddisferanno ogni tua esigenza. L’alloggio rimanda a una sostenibilità a 360 gradi: camere sono confortevoli e dotate di materiali naturali e riciclati, prodotti per la pulizia vegani e biologici, energia da fonti rinnovabili, compostaggio e riuso delle acque piovane per gli orti biologici.

Da non perdere: attività coinvolgenti e interessanti, tra cui degustazioni di vini e formaggi, laboratori permaculturali e corsi di cucina.

Bio Agriturismo Reggioli – Gaiole in Chianti, Siena (Toscana)

Bio Agriturismo Reggioli

Il Bio Agriturismo Reggioli è situato su una collina sopra la Val D’Orcia, circondata da boschi e da cui si gode una vista mozzafiato fino al Monte Amiata. La casa principale in pietra risale al XVIII secolo ed è stata restaurata in modo ecologico, conservando i materiali naturali. La cucina offre piatti vegetariani e vegani con ingredienti provenienti da agricoltura biologica o raccolti in loco: unisce ricette creative a ricette regionali. Potrai prenotare camere confortevoli o appartamenti per vacanze adatti a coppie, famiglie e gruppi. Un’esperienza perfetta per chi ama la semplicità e l’armonia con la natura.

Da non perdere: l’abbondante colazione a buffet con prodotti gustosi dall’orto o dalle azienda vicine.

Fattoria San Martino – Montepulciano, Siena (Toscana)

Fattoria San Martino

Fattoria San Martino è un bed & breakfast eco-friendly immerso nella campagna senese che propone un’esperienza vegan indimenticabile e genuina, grazie all’accoglienza calorosa e individuale del team. La villa settecentesca si trova in cima a una collina con vista a 360 gradi sul panorama circostante ed è circondata da immensi giardini. Il ristorante 100% vegano gestito dallo chef Marco Vitale offre piatti preparati con prodotti biologici freschi a Km0, provenienti dall’orto o da coltivatori locali. Un luogo dove è permesso rallentare e assaporare ogni attimo al proprio ritmo.

Da non perdere: un tuffo nella bio-piscina, con acqua pulita e priva di sostanze chimiche.

Agriturismo Vegan Il Borgo di Tara – Borgo Val di Taro, Parma (Emilia Romagna)

Il Borgo di Tara

Immerso nella natura, in un borgo storico in provincia di Parma, Il Borgo di Tara è un accogliente agriturismo vegano ricavato da un antico edificio ristrutturato secondo i principi della bioarchitettura e del risparmio energetico e utilizzando materiali naturali ed ecocompatibili. È possibile scegliere l’opzione B&B oppure gustare l’ottima cucina biologica e vegana anche a pranzo e cena. Per gli amanti della natura è un posto ideale: nei dintorni si possono fare escursioni a piedi e in bicicletta o visitare l’oasi WWF dei Ghirardi.

Da non perdere: i menù vegan, che includono prodotti tra cui squisite marmellate, conserve, tisane, succhi ed elisir digestivi fatti in casa.

Oobeh Country House – Canossa, Reggio Emilia (Emilia Romagna)

Oobeh Country House

Oobeh Country House è un rifugio rurale in provincia di Reggio Emilia che unisce ospitalità autentica e calorosa a un progetto di vita sostenibile. L’atmosfera è intima e familiare, l’ambiente perfetto per rigenerarsi tra silenzio, connessione con la natura e semplicità. Il ristorante propone una cucina genuina, con opzioni vegetariane o vegane.

Da non perdere: la colazione preparata con prodotti freschi locali e a km zero.

Campo di Cielo Bioagriturismo Vegan – Cesiomaggiore, Belluno (Veneto)

Campo di Cielo

Nella provincia di Belluno, tra le Dolomiti patrimonio UNESCO, Campo di Cielo è un bioagriturismo dove potrai concederti una pausa dallo stress quotidiano, tra aria di montagna e il profumo del legno massiccio Soligno, con cui è realizzata la struttura. Qui potrai trovare camere con ampi bagni, sauna, biblioteca e un ristorantino vegano che utilizza prodotti biologici e spesso prodotti dall’azienda agricola stessa. Le attività outdoor abbondano: trekking, escursioni nei boschi, ma anche momenti di pura contemplazione del paesaggio montano.

Da non perdere: le lunghe passeggiate immerse nei boschi e la squisita colazione da gustare all’aperto nella natura.

Country House Casa Payer – Luserna San Giovanni, Torino (Piemonte)

Casa Payer

Nel verde del Torinese, Casa Payer è una residenza di campagna interamente vegan tra boschi e natura selvatica. Un luogo perfetto per riconnettersi con la natura e rilassarsi in ambienti all’aria aperta, come il giardino delle erbe, le terrazze coperte, le amache nel bosco o il cortile col solarium. La struttura offre tre ampie camere e una cucina vegetale casalinga e genuina. Nel grande forno a legna vengono cotti pani e pizze, fatti con pasta madre di origini antiche e diverse provenienze. Potrai gustare i pasti vegan in un’accogliente saletta con vista sul bosco o leggere un libro nel grande fienile panoramico. Tra colline e boschi si possono fare lunghe passeggiate alla portata di tutti.

Da non perdere: il sabato puoi preparare il pane in compagnia, impastando le farine bio macinate a pietra.

Arpa di Pietra – Mori, Trento (Trentino)

Arpa di Pietra

In Trentino, incastonato tra il Lago di Garda e il Monte Altissimo, Arpa di Pietra è il sogno di chi vuole abbinare il lusso sostenibile a una vacanza vegan in alta quota. Si tratta di un’oasi di benessere e tranquillità, in cui potrai rilassarti nella bio-sauna dopo una giornata di intense attività outdoor immerse nella natura. Propone una cucina vegetale di qualità eccellente: pietanze biologiche a km zero e una ricca colazione vegana a buffet con prodotti fatti in casa.

Da non perdere: il buffet del pomeriggio con dolci fatti in cassa e una visita alla spa, con bio-sauna, sauna finlandese, vasche idromassaggio panoramiche, doccia emozionale, zona relax, giardini e salottino esterno.

Agriturismi Vegan-Friendly per una vacanza nella natura

Non tutti gli agriturismi propongono un menù esclusivamente vegan, ma molte strutture eco-friendly sono attrezzate per accogliere ospiti vegani con opzioni complete e di qualità.

PeR, il Parco dell’Energia Rinnovabile – Terni (Umbria)

Agriturismo PeR

Il PeR, Parco dell’Energia Rinnovabile, si trova nel cuore verde dell’Umbria e offre un’esperienza unica in Italia, che unisce ospitalità, sostenibilità e benessere. Qui non si viene solo per riposare, ma per imparare a vivere rispettando il pianeta. La struttura utilizza energie rinnovabili e offre gustosi piatti vegani e vegetariani su prenotazione. Potrai trovare diverse attività da praticare nella natura per un soggiorno rigenerante e sostenibile.

Agriturismo Marcofrate – Valtopina, Perugia (Umbria)

Agriturismo Marcofrate

Marcofrate è un agriturismo immerso nelle colline umbre e tra i boschi, a 20 minuti da Assisi. Un’antica dimora dove vivere un’esperienza genuina e un detox dalla tecnologia e dal ritmo frenetico della quotidianità. Tutto qui è pensato per rigenerare corpo e mente: materiali naturali, biancheria in cotone, prodotti biodegradabili, energia rinnovabile al 100%. La cucina è vegan-friendly con opzioni vegetariane e vegane preparate con ingredienti freschi da produttori locali, frutto di una convinzione genuina che mangiare bene non debba avere impatto sul mondo animale. In tavola trovi i sapori dell’Umbria più autentica, stagionali e a chilometro zero.

Da non perdere: la piscina con acqua salata affacciata sui boschi e i sentieri che attraversano i terreni dell’azienda.

Agriturismo Biologico La Lepre Bianca – Cento, Ferrara (Emilia Romagna)

La Lepre Bianca

Sette ettari di frutteti e orti biologici, immersi nella quiete della campagna ferrarese: La Lepre Bianca è un agriturismo a Cento, certificato bio dal 2000. La struttura è un’oasi di pace, con piscina in pietra naturale, centro benessere e suite confortevoli e spaziose. La cucina è biologica, rispetta la stagionalità e include menù vegetariani e vegani, preparati con ingredienti dell’azienda agricola o da produttori locali certificati. A colazione puoi gustare pane fatto in casa, marmellate artigianali, dolci appena sfornati e frutta fresca dell’orto. La struttura fa parte di un progetto agricoltura eco-compatibile: niente diserbanti né prodotti chimici, solo concimi organici e rispetto per la biodiversità del territorio.

Da non perdere: un massaggio ayurvedico seguito da un tuffo nella piscina naturale, e una pedalata lungo la Ciclovia del Sole a due passi dalla struttura.

Oasi Galbusera Bianca – La Valletta Brianza, Lecco (Lombardia)

Oasi Galbusera Bianca

Oasi Galbusera Bianca è un Relais Bio in provincia di Lecco, all’interno di un’oasi WWF per la biodiversità. L’agriturismo vegan-friendly è immerso in un paesaggio di straordinaria bellezza, ristrutturato con materiali certificati bio e servito da fonti rinnovabili di energia. Qui ogni stanza è un’esperienza diversa: potrai dormire sul fieno, su un letto ad amaca o tra i fiori. L’osteria bio propone menù vegan e vegetariani con ortaggi e frutti coltivati in azienda, trasformati anche in nettari, sorbetti e conserve artigianali.

Le migliori regioni italiane per una vacanza vegan

Toscana

La Toscana è la regione con la maggiore concentrazione di agriturismi vegan in Italia. Dalle colline del Chianti alla Val d’Orcia, la cultura del biologico e la bellezza dei paesaggi la rendono una destinazione naturale per chi cerca una vacanza vegan di qualità. Siena è il cuore di questa offerta.

Umbria

L’Umbria, con i suoi boschi e i borghi medievali, è la regione del benessere e della contemplazione. Non a caso molti agriturismi vegan-friendly umbri propongono percorsi di yoga, meditazione e ritiro spirituale abbinati alla cucina vegetale biologica.

Puglia

La tradizione gastronomica pugliese è naturalmente ricca di piatti vegetali, tra cui fave, cicorie, orecchiette con le cime di rapa, e molti agriturismi biologici del Salento e della Valle d’Itria stanno abbracciando la cucina 100% vegan.

Trentino Alto Adige

Il Trentino offre esperienze uniche: agriturismi bio vegan in quota, tra le Dolomiti, con aria purissima, escursioni nella natura e una cucina vegetale che attinge dalle tradizioni alpine rielaborate in chiave plant-based. Un eco resort vegan di montagna è un’esperienza difficile da dimenticare.

Marche

Le Marche sono ancora un territorio poco esplorato dal turismo di massa, il che le rende preziose. Campagna, collina, mare adriatico e l’entroterra appenninico offrono paesaggi diversissimi. Gli agriturismi vegan-friendly delle Marche propongono un’ospitalità genuina e una cucina vegetale che valorizza i prodotti locali.

Esperienze da vivere in un agriturismo vegan

Gli agriturismi vegan non sono solo luoghi dove mangiare e dormire bene: spesso offrono esperienze che arricchiscono il soggiorno. Tra queste si possono trovare:

Corsi di cucina vegana : Molte strutture organizzano workshop culinari in cui gli ospiti imparano a preparare piatti prelibati, come pasta fresca vegan, pane integrale o dolci senza lattosio.

: Molte strutture organizzano workshop culinari in cui gli ospiti imparano a preparare piatti prelibati, come pasta fresca vegan, pane integrale o dolci senza lattosio. Yoga e meditazione : Gli agriturismi vegan sono spesso anche luoghi di introspezione, dove potrai trovare sessioni di yoga al mattino nel giardino, meditazioni guidate o laboratori di mindfulness.

: Gli agriturismi vegan sono spesso anche luoghi di introspezione, dove potrai trovare sessioni di yoga al mattino nel giardino, meditazioni guidate o laboratori di mindfulness. Degustazioni bio : Grazie alle degustazioni di prodotti locali, come vini biologici, olio extravergine, conserve artigianali, potrai conoscere meglio il territorio.

: Grazie alle degustazioni di prodotti locali, come vini biologici, olio extravergine, conserve artigianali, potrai conoscere meglio il territorio. Lavoro nell’orto : Partecipare alla raccolta di pomodori, zucchine o erbe aromatiche ti permette di immergerti nella natura e scoprire da dove proviene il cibo che gusterai a cena.

: Partecipare alla raccolta di pomodori, zucchine o erbe aromatiche ti permette di immergerti nella natura e scoprire da dove proviene il cibo che gusterai a cena. Trekking e passeggiate nella natura : Molti agriturismi si trovano in mezzo alla natura, vicino parchi nazionali, riserve naturali, sentieri nei boschi. Sono luoghi perfetti per escursioni e attività all’aria aperta.

: Molti agriturismi si trovano in mezzo alla natura, vicino parchi nazionali, riserve naturali, sentieri nei boschi. Sono luoghi perfetti per escursioni e attività all’aria aperta. Wellness e trattamenti naturali : Alcune strutture offrono massaggi con oli biologici, bagni di fieno o trattamenti ayurvedici.

: Alcune strutture offrono massaggi con oli biologici, bagni di fieno o trattamenti ayurvedici. Fattorie didattiche. Per le famiglie con bambini, le fattorie didattiche sono esperienze preziose: i piccoli imparano da dove viene il cibo, come si coltiva la terra e a rispettare gli animali.

Come trovare il perfetto agriturismo vegan

Il modo più semplice per trovare la struttura giusta è usare la pagina speciale vegan di Ecobnb. Qui puoi filtrare le strutture per tipologia, regione e caratteristiche vegan. Puoi trovare sia agriturismi 100% vegan che strutture vegan-friendly.

Leggi le recensioni degli ospiti per sapere di più sulla qualità del menù vegan e della struttura, sulla varietà delle opzioni e sull’accoglienza da parte degli host.

Prima di prenotare, ricerca informazioni dettagliate sul menù per scoprire cosa ti aspetta a colazione, pranzo e cena. Un agriturismo davvero vegan sarà felice di risponderti nel dettaglio.

Controlla le certificazioni biologiche, i marchi di qualità e le attestazioni vegan: non sono indispensabili, ma sono segnali positivi di impegno e affidabilità.

FAQ: domandi più frequenti sugli agriturismi vegan

Foto via Canva PRO

Cosa si mangia in un agriturismo vegan? La cucina vegana in agriturismo è a base di prodotti vegetali biologici: verdure e ortaggi dell’orto, legumi, cereali integrali, frutta fresca di stagione, erbe aromatiche coltivate in loco. La colazione tipica comprende pane fatto in casa, marmellate artigianali, latte vegetale, cereali e frutta. I pranzi e le cene spesso valorizzano le tradizioni regionali rivisitate in chiave plant-based. Esistono agriturismi vegan in Italia? Sì, e sono in aumento. Come hai potuto leggere in questo articolo, esistono parecchi agriturismi vegan in Italia: dalla Toscana alla Puglia, dal Trentino alla Sicilia, dall’Emilia-Romagna al Veneto. Alcune strutture sono 100% vegan, altre sono vegan-friendly. Qual è la differenza tra vegan e vegan friendly? Un agriturismo 100% vegan propone esclusivamente piatti e prodotti privi di ingredienti animali: niente carne, pesce, latticini, uova o miele nel menù. Un agriturismo vegan-friendly accoglie con piacere gli ospiti vegani e garantisce loro opzioni complete e di qualità, ma può anche servire prodotti animali ad altri ospiti. Gli agriturismi vegan sono biologici? Nella grande maggioranza dei casi sì. La scelta vegan e quella biologica condividono valori di fondo, come rispetto per la natura, rifiuto dei metodi intensivi, attenzione alla qualità degli ingredienti. Un agriturismo bio vegan è la combinazione più comune: prodotti coltivati senza chimica, nessun ingrediente animale, filiera corta e trasparente. Tuttavia, non tutti gli agriturismi vegan hanno la certificazione biologica formale, quindi vale sempre la pena verificare con la struttura.

Hai trovato il tuo agriturismo vegan ideale? Cerca su Ecobnb e prenota una vacanza che fa bene a te e al pianeta.

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