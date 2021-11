Siena: 5 consigli per un weekend eco-friendly

Stai pensando di trascorrere un piacevole weekend in una città italiana? Se vuoi prendere una pausa dalla vita frenetica di tutti i giorni e stai cercando una destinazione affascinate e ricca di storia, Siena fa al caso tuo! Questa città toscana conosciuta per i suoi edifici medievali in mattoni e per lo storico Palio, può sorprenderti con le numerose attività da svolgere all’aria aperta nel rispetto dell’ambiente.

Ecco 5 consigli per organizzare al meglio un weekend eco-friendly in questa magica località.

1. Scegli un alloggio ecosostenibile

Se vuoi ridurre al minimo l’impronta ecologica della tua vacanza puoi farlo scegliendo una struttura ricettiva rispettosa dell’ambiente. Infatti, questo è il primo passo da compiere se si vuole organizzare un fine settimana fuoriporta all’insegna della sostenibilità.

Tra le varie proposte presenti nella zona, consigliamo Paradiso n.4. Si tratta di un delizioso B&B situato nel cuore storico di Siena, al quarto e ultimo piano di un antico palazzo. Questo fa si che dalle camere del B&B, l’ospite abbia una vista completa sui tetti di una delle città più belle della Toscana. L’area in cui è ubicato il palazzo è perfetta per coloro che si spostano a piedi o con i mezzi pubblici. Infatti, ci troviamo in piena zona pedonale e vicinissimi alle maggiori fermate dei mezzi pubblici. Inoltre, è molto semplice raggiungere a piedi negozi, cinema e musei.

Questo grazioso B&B ha uno stile vintage e punta soprattutto alla valorizzazione dell’architettura storica del palazzo. Il tema della sostenibilità si riflette anche nell’arredamento minimalista con utilizzo di mobili restaurati e materiali riciclati. Semplicità, qualità e relax saranno le parole chiave della tua esperienza qui a Paradiso n.4.

2. Scopri a piedi i luoghi più belli di Siena

Una volta arrivato in città, vai alla scoperta dei luoghi simbolici della località toscana spostandoti a piedi.

Piazza del Campo

Con la sua originale forma architettonica a conchiglia, è conosciuta in tutto il mondo per ospitare il Palio di Siena. Da qui si ramificano anche i cosiddetti Terzi senesi ovvero le tre suddivisioni storiche della città che racchiudono a loro volta le contrade. La forma a conghiglia della piazza è suddivisa in nove settori che ricordano i Nove Signori che governarono la città dal 1287 al 1355. La parte esterna della Piazza è in pietra serena e durante il Palio viene ricoperta di tufo.

Basilica di San Domenico

È una delle chiese più importanti di Siena ed è situata tra il piazzale di San Domenico e via della Sapienza. Fu eretta nel 1200 e ampliata nel secolo successivo. Questa bellissima chiesa è famosa soprattutto per la sua cappella rinascimentale che ospita le reliquie di Santa Caterina da Siena. Proprio per questo motivo la basilica è anche conosciuta con il nome di basilica cateriniana. Ancora oggi è meta di numerosi pellegrinaggi.

Il Duomo

Ufficialmente Cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta, fiancheggia Piazza del Duomo con la sua particolare forma a L. È uno dei tesori più belli di Siena, pregno di storia, arte e religione. Vai alla scoperta del complesso monumentale del duomo che comprende la Cattedrale con la Libreria Piccolomini, il Museo dell’Opera, la Cripta e il Battistero.

3. Pedala lungo i percorsi più incantevoli di Siena

La città toscana si addice perfettamente a brevi e lunghi itinerari in sella alla propria bici. SiPedala è il primo progetto nato con lo scopo di favorire la circolazione urbana in bici. È un esempio concreto di electronic bike sharing: facile da usare, disponibile h24 e a 0 impatto ambientale. Insomma, la perfetta alternativa agli altri mezzi di trasporto. Non solo è possibile spostarsi in città in bici, ma anche fuori in percorsi più isolati e immersi tra le dolci colline toscane impreziosite dai colori delle vigne, degli uliveti e dei cipressi.

Ti consigliamo 3 itinerari da non perdere, ma per altre informazioni o per scoprire ulteriori percorsi, ti consigliamo di visitare il sito Strade di Siena.

In bici nel centro storico a Siena

Si tratta di un vero e proprio tour tracciato lungo le viuzze, le piazze e i monumenti senesi. Immagina come sarebbe poter visitare gli angoli più nascosti del centro storico di questa meravigliosa città solcando a due ruote la caratteristica pietra serena che fa da padrona. Un viaggio impegnativo a causa delle numerose salite, ma ricco di sorprese. La Fortezza Medicea è il punto di partenza di questo itinerario che comprende tutti i luoghi più celebri come il Duomo e Piazza del Campo.

In bici lungo Via Francigena

Un percorso alla scoperta dei borghi e dei paesaggi toscani. Nel Medioevo Via Francigena era una delle principali vie di comunicazione tanto che lungo tutto il percorso avvenivano scambi culturali e commerciali. Questa via attraversa la provincia si Siena da nord fino alle porte del Lazio. Tra le tappe del percorso ci sono anche 4 siti Unesco. Partenza San Gimignano, proseguimento verso Siena, Buonconvento, Castiglioni d’Orcia fino ad arrivare a Proceno, cittadina etrusca alle porte del Lazio. Goditi questo tour immerso nella storia e nella natura.

In sella tra le colline del Chianti

Le dolci colline toscane sono conosciute in tutto il mondo per i vigneti di uno dei vini italiani più apprezzati: il Chianti. Non potevamo perciò non consigliarti questo Grand Tour lungo 106 km che abbraccia borghi e paesaggi caratteristici della Toscana. È un percorso cicloturistico sensoriale che ti racconterà la storia della grande tradizione vinicola di questi territori. Punto di partenza e di arrivo è Castelnuovo Barardegna, località pittoresca dove vengono ancora oggi tramandate le tecniche di produzione e di conservazione del vino. Oltre ai borghi medievali, a fare da sfondo a questo tour ci saranno campi di girasole, poderi, vigneti e cantine.

4. Assapora cibi freschi e a km0

La scoperta di una città non avviene solo attraverso la sua arte e storia. Uno degli apetti più importanti di una località è la sua tradizione culinaria. Infatti, il cibo e i sapori di una terra possono imprimere in maniera indelebile nella mente del viaggiatore il ricordo di quella città. In questi termini, Siena ha molto da raccontare.

Per ricercare i sapori unici di questa parte di Italia, ti consigliamo di mangiare in una delle molteplici taverne che si affacciano sulle viuzze storiche. Acune prelibatezze tipiche sono gli insaccati, in particolar modo i salumi di Cinta Senese, la Finocchiona e il lardo sempre accompagnati dal pane che non manca mai nella cucina senese. Poi ancora milza di bovino, zuppe come l’Acquacotta alla contadina e la Ribollita, la bistecca alla fiorentina e la trippa alla senese. Non dimenticarti di assaggiare alcuni dolci tipici della tradizione come il Panforte di Siena, il Panpepato, i Ricciarelli e gli sfiziosi cantuccini.

Se invece preferisci cucinare e cerchi ingredienti freschi tipici della zona ti consigliamo di acquistare i prodotti al Mercato coperto della colonna di San Marco. È il nuovissimo mercato aperto dalla fondazione Campagna Amica dove potrai trovare prodotti freschi, genuini e a km0: frutta e ortaggi di stagione, formaggi, olio extravergine di oliva, pasta fresca, legumi e cereali e molto altro.

5. Visita le botteghe degli artigiani

Passeggiando tra le vie di Siena ti capiterà di posare gli occhi sulle meravigliose opere esposte nelle vetrine delle più importanti botteghe di artigianato della città. Non solo fanno parte della storia di Siena e delle sue tradizioni, ma custodiscono gelosamente un’arte fatta di tecniche e lavorazioni tramandate con passione e dedizione. Non c’è niente di più bello che ricordare un viaggio attraverso un piccolo oggetto d’arte.

Le botteghe di artigianato raccontano la storia del passato: vedere un maestro a lavoro sarà come trasportarti indietro nel tempo quando questi mestieri erano svolti da grandi artisti senesi e non. Fotografi, pittori, ceramisti e artigiani del metallo metteranno a disposizione la loro arte per farti sognare ad occhi aperti. Alcuni artigiani si sono specializzati nella lavorazione dei metalli, altri più rari invece della lavorazione della ceramica di Siena e del marmo giallo, il più raro e pregiato della città.

In città si conta quasi una trentina di botteghe di artigianato che variano nel tipo di attività svolta. Oltre alla lavorazione dei materiali sopracitati, alcuni artigiani si sono specializzati nella lavorazione dei tessuti, del legno, del cuoio per realizzare calzature e molto altro ancora. La pagina web Terre di Siena ha riservato una sezione dedicata interamente alla scoperta degli artigiani senesi e delle loro botteghe. Scoprile subito!

Ora non ti resta che organizzare al meglio il tuo weekend e partire alla scoperta di questa meraviglia italiana.

Immagine di copertina via Canva Pro