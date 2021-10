Scopri 10 bellissimi parchi naturali in Toscana e tutti i nostri consigli verdi per visitarli al meglio

La Toscana è conosciuta in tutto il mondo per i suoi borghi incantati, i bellissimi monumenti e le iconiche gallerie d’arte…anche a cielo aperto! Ma non dimentichiamoci che questa regione ospita anche alcuni dei parchi naturali più belli d’Italia: scopriamo insieme 10 bellissimi parchi naturali in Toscana, e tutti i migliori consigli green per vivere una vacanza eco-friendly da sogno.

1. Parco Naturale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli: uno dei Migliori Parchi Naturali in Toscana

Il primo dei migliori parchi naturali in Toscana è il Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Si tratta di un’area verde protetta che si estende sull’area costiera delle bellissime città di Pisa e Lucca. Questo parco è anche uno dei più grandi della Toscana. É davvero il luogo perfetto per chi desidera vivere un’avventura green non troppo lontano dal mare.

Ad esempio, potreste pedalare dalla passaggiata sul mare di Viareggio, fino ad uno dei più suggestivi luoghi del parco: il Lago di Massaciuccoli. Questo itinerario verde in Versilia non presenta grandi difficoltà, e potrai completarlo in circa un’ora.

2. Parco Forestale di Poggio Neri, un Bellissimo Parco in Provincia di Livorno

Un altra bellissima area verde tra i parchi naturali più belli della Toscana, è il Parco Forestale di Poggio Neri. Si trova nel pittoresco borgo di Sassetta, in provinci di Livorno. Questo bellissimo parco verde si estende per circa 700 ettari, e comprende moltissimi alberi che appartengono al Patrimonio Agricolo Forestale Regionale della Toscana. Avrai l’occasione di vedere bellissimi alberi di castagno, lecci, quercie ed altri mille stupendi angoli verdi.

Il Parco Forestale di Poggio Neri si trova anche vicino ad una delle più belle strutture green: Pian delle Ginestre. Si tratta della struttura perfetta per coloro che amano il gampling, e vogliono essere immersi nella natura…ma che non vogliono perdersi anche l’occasione di visitare i vicini centri storici o le vicine spiagge.

3. Oasi LIPU di Santa Luce: Un Parco Naturale Racchiuso tra i Campi

Un altro bellissimo parco che non puoi assolutamente perderti durante il tuo viaggio green in Toscana è l’Oasi LIPU di Santa Luce, sulla Costa degli Etruschi. Si tratta di una fantastica riserva naturale nel cuore della campagna Toscana, racchiusa tra i campi. Include anche un piccolo lago, ed ospita più di 150 specie animali registrate. É anche un’importantissima area di sosta per gli uccelli migratori. Se sei un esperto di natura selvatica, potrai intentificare davvero moltissime specie naturali!

Potresti anche pianificare un tour a piedi in uno dei più suggestivi borghi medievali della Toscana, Suvereto. Non troppo distante dal parco, questa cittadina saprà stupirti con le sue stradine, le piazzette e i bellissimi scorci che la caratterizzano.

4. Parco della Val d’Orcia: un’Esplosione di Colori

Il Parco Artistico, Naturale e Culturale della Val d’Orcia si trova in provincia di Siena. Fa anche parte della lista dei siti UNESCO come paesaggio culturale. Questo bellissimo parco comprende 5 areee: Castiglione d’Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani e San Quirico d’Orcia. La sua più sorprendente caratteristica è certamente l’insieme di colori che lo caratterizza, data dal mix perfetto di colline, campi, vigneti e strade delineate da cipressi. Si tratta di un paesaggio davvero unico, da cui i pittori rinascimentali hanno spesso preso ispirazione.

Il Parco della Val d’Orcia comprende anche due località termali: Bagno Vignoni e Bagni San Filippo. Se cerchi un’esperienza green di relax durante il tuo viaggio in Toscana, questi luoghi fanno proprio al caso tuo.

5. Parco Regionale della Maremma: uno dei Più Suggestivi Parchi Naturali in Toscana

Il prossimo nella lista dei migliori parchi naturali della Toscana, è il Parco Regionale della Maremma. Situato nell’area di Grosseto, questo è anche uno dei parchi più antichi della Toscana. Come riserva naturale, include molte specie animali e vegetali, che variano ampiamente a seconda della specifica zone. Infatti, mentre alcuni terreni sono ad uso agricolo, ci sono anche alcune aree più selvatiche, rocciose e foreste.

Se ami la vita da spiaggia, non dimenticarti di visitare una delle più vicine cittadine marittime: Talamone. Si trova su un promontorio roccioso, in cui si mescolano perfettamente la tipica vegetazione mediterranea, lunghe spiagge e suggestive pinete. La perfetta esperienza rilassante sul mare e nella natura!

6. Parco Marino dell’Argentario: un Bellissimo Parco Marino in Toscana

Se cerchi una vacanza sul mare in Toscana, dovresti anche prendere in considerazione il Parco Marino dell’Argentario, attorno all’omonimo promontorio. Alcuni luoghi più suggestivi sono Porto Ercole e Santo Stefano, e la Riserva Naturale di Duna Feniglia. Il luogo perfetto per rilassarsi tra i suoni della natura e del mare.

Non perderti l’opportunità di visitare la vicina isola del Giglio. Questa è una delle più belle tra le 7 che compongono l’Arcipelago Toscano. E dal Parco, potrai raggiungerla facilmente con un traghetto da Porto Santo Stefano. Ricordati di usare i mezzi pubblici, così da ridurre al minimo il tuo impatto sull’ambiente.

7. Parco Archeologico di Baratti e Populonia: il Parco degli Etruschi

Il Parco Archeologico di Baratti e Populonia è uno dei più suggestivi parchi tra quelli della Val di Cornia. Si trova sulla Costa degli Etruschi, e si estende per circa 80 ettari tra le pendici del promontorio di Piombino e il Golfo di Baratti. Troverai una bellissima area naturale e archeologica, dove l’influenza, e i resti, dell’antica civiltà etrusca si combinano e si integrano perfettamenete nella verdeggiante cornice naturale. Un vero paradiso per chi ama la storia e le culture antiche!

Consiglio verde: visita il parco a piedi, e partecipa ad uno dei percorsi proposti. Questi includono moltissimi sentieri naturali, ma anche suggestivi luoghi come la Necropoli di San Cerbone (con le tombe dei secoli VII e VI AC), e le stupende Via delle Cave e Via del Ferro.

8. Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano: uno dei Migliori Parchi Naturali in Toscana ed Emilia Romagna

il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, si trova sul confine tra Toscana ed Emilia-Romagna, ed include varie aree di entrambe le regioni. Sul territorio toscano, si estende nelle aree di Lucca, Massa e Carrara. Vedrai moltissime vette, e bellissimi panorami fatti di piccoli laghi, ruscelli, e flora e fauna locali. Davvero uno dei più affascinanti luoghi verdi della Toscana..Non dimenticarti di scattare qualche foto!

Potresti anche pianificiare una gita di un giorno a Lucca. Il centro storico è infatti quasi totalmente pedonale, il che lo rende perfetto per un’avventura verde nel pieno rispetto dell’ambiente. Segui il nostro itinerario eco-friendly per visitare i luoghi più belli della città!

9. Il Suggestivo Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

Un altro bellissimo parco naturale in Toscana al cofine con l’Emilia Romagna è il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Si estende per circa 368 kilometri quadrati, sui due lati dell’Appennino. In Toscana comprende le province di Arezzo e Firenze. Si tratta di uno dei più interessanti parchi anturali in Toscana: infatti, le verdi foreste si mescolano ai borghi storici della zona, creando un’atmosfera magica. Vedrai molte pievi romaniche, abbazie e santuari, immersi nel silenzio e nei colori della natura.

Se stai cercando una struttura eco-sostenibile nelle vicinanze, potresti scegliere il La Colombaia, proprio fuori la città di Firenze nella campagna del Mugello. Questo bio-agriturismo è il luogo perfetto per rilassarsi nella piscina naturale all’aperto con la piccola spiaggia, assaggiando i moltissimi prodotti a km0 come il tipico olio extra vergine toscano.

10. Parco delle Alpi Apuane: un Bellissimo Parco Naturale Vicino Lucca

L’ultimo, ma non per importanza, tra i parchi naturali in Toscana che dovresti visitare, è il Parco delle Alpi Apuane. Comprende le aree della Garfagnana e della Versilia, nelle vicinanze della città di Lucca. Una delle sue aree più suggestive è il Parco dell’Orecchiella, un parco naturale protetto che include grandi foreste di faggi, abeti e molte altre bellezze naturali. Potrete anche scorgere animali selvatici come cervi, mufloni, cinghiali, lupi, orsi…ma anche falchi e aquile reali. Un luogo unico per gli amanti della fauna e flora selvatici. Pianifica un picnic in una delle aree ad accesso libero!

Non dimenticate di visitare anche il Giardino Botanico ‘Maria Ansaldi’ nel parco, che comprende moltissime specie vegetali tipiche delle aree montane.

Quale tra questi bellissimi parchi naturali in Toscana vorresti visitare per primo? Questi luoghi sapranno rendere la tua vacanza green in Toscana davvero unica.

Featured Image via Canva