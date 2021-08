Il centro storico di Lucca è il luogo ideale per la tua prossima vacanza green. Scopriamo come raggiungere le 5 piazze più belle con questo fantastico itinerario a piedi!

Il centro storico di Lucca, dentro le Mura urbane, è la location perfetta per chi vuole viaggiare verde e sostenibile. Infatti, è caratterizzato quasi totalmente da zone pedonali o a traffico limitato. E cosa c’è di meglio allora di un itinerario a piedi per visitare Lucca nel modo più comodo, sicuro ed eco-friendly possibile?

Scopriamo insieme il miglior itinerario per raggiungere le 5 piazze più belle del Centro Storico! Il percorso comprende appunto 5 tappe fondamentali: Piazza San Frediano, Piazza dell’Anfiteatro, Piazza San Michele, Piazza Napoleone (Piazza Grande) e Piazza San Martino.

Ognuno di questi luoghi, ti lascerà davvero a bocca aperta. Ma ciò che ti sorprenderà maggiormente, sarà la loro unicità. Infatti, pur essendo situate nella stessa città, e addirittura a pochi metri di distanza l’una dall’altra, queste piazze sono davvero diverse tra loro, e ricche di particolari che le rendono uniche.

Il nostro itinerario durerà circa 20 minuti. Ma mi raccomando! Prenditi tutto il tempo che ti serve per assaporare al meglio l’atmosfera e ogni singolo dettaglio del Centro Storico. Buona lettura!

1. Piazza San Frediano: tra Bellissimi Mosaici, Negozietti e Gelaterie

Inizia il tuo itinerario a piedi a Lucca in Via Fillungo, la via più importante che attraversa l’intero centro storico. Questa, comprende anche la nostra prima tappa: Piazza San Frediano.

La Piazza è circondata da gelaterie, boutique, negozietti e piccoli bar. Ma la sua più incredibile caratteristica è sicuramente la facciata dell’omonima Chiesa, la Basilica di San Frediano.

La facciata è meravigliosamente decorata con un enorme mosaico dorato in stile Bizantino del XIII secolo, raffigurante alcune scene bibliche. I suoi colori rendono la piazza davvero luminosa, anche nelle giornate di pioggia, e contrastano con ogni altro colore o materiale circostante. Questo insieme unico di luci e forme ti lascerà davvero a bocca aperta!

Prenditi un bel gelato, e siediti su una delle panchine della piazza. Solo così potrai davvero immergerti nella magica atmosfera che la caratterizza, in qualsiasi giorno della settimana.

2. Piazza dell’Anfiteatro: Bellezza Nascosta dalla Forma Ellittica

Prosegui il tuo itinerario a piedi a Lucca percorrendo via Fillungo, da Piazza San Frediano. Cammina per qualche metro, fino a che non trovi Piazza dell’Anfiteatro sulla tua sinistra.

Piazza dell’Anfiteatro è probabilmente la piazza più conosciuta di Lucca. Ristoranti, negozi e piccole mostre d’arte, rendono l’atmosfera della piazza davvero vivace e ricca di angoli da scoprire. La Piazza ha una forma ellittica particolarissima, ed è racchiusa da un anello di edifici che segue proprio la forma chiusa dell’antico Anfiteatro Romano del II secolo, da cui il suo nome deriva.

Potrai accedere alla piazza da una delle 4 entrate nei vertici dell’ellisse. Al centro, noterai anche una croce scolpita sulla piastrella centrale, i cui bracci puntano proprio esattamente alle 4 entrate. Nelle diverse stagioni dell’anno la Piazza ospita bancarelle di fiori, eventi, e bellissime decorazioni natalizie nell’ultimo mese dell’anno.

3. Piazza San Michele: una delle Tappe più Affascinanti del tuo Itinerario a Piedi a Lucca

Prosegui ancora su Via Fillungo, e attraversa uno dei vicoli in cui si dirama, finchè non raggiungi Piazza San Michele. Questa bellissima piazza è davvero il cuore del centro storico lucchese. Infatti, è il punto esatto in cui moltissime stradine e vicoli si intersecano da vari punti della città. In origine, rappresentava il centro del potere amministrativo, politico e religioso. E oggi, rappresenta uno dei principali simboli della città, nonchè uno dei luoghi più vivaci per gli abitanti del luogo.

Lo circondano negozi alimentari, banche, bar e bellissimi edifici storici. Inoltre, il centro vero e proprio della piazza è delimitato da colonne di marmo collegate da catene pesantissime. Una delle sue più sorprendenti caratteristiche è sicuramente la bellissima chiesa in stile romanico. Nel punto più alto della facciata, vedrai un’enorme statua dell’Arcangelo San Michele, rappresentato trionfante sul drago mentre sostiene con la mano un globo a forma di croce.

Si dice che la statua abbia un anello con un enorme diamante. Se vuoi riuscire a vederlo, cerca di posizionarti di fronte alla facciata quando fa buio, e trova il punto esatto da cui la luce del diamante è visibile.

Alcuni dicono che sia solo una leggenda. Ma se chiedi alle persone del posto, sapranno darti tutti i consigli necessari per poter davvero scorgere il diamante. Provare per credere!

4. Piazza Napoleone, Meglio Conosciuta come “Piazza Grande”

Dopo qualche passo, raggiungerai Piazza Napoleone, meglio conosciuta come Piazza Grande. Questa piazza, ha l’incredibile capacità di cambiare apparenza al cambiare delle stagioni dell’anno. E ciò accade, non soltanto per il clima e per i diversi colori delle stagioni. Ma soprattutto perchè ospita moltissimi eventi e iniziative diverse nel corso dell’anno.

Ad esempio, qui si svolge uno dei fesival musicali internazionali più importanti d’Italia, il Lucca Summer Festival. Ed è anche il luogo che ospita la pista di pattinaggio nel periodo natalizio. Quando invece non ci sono particolari ricorrenze, vedrai una giostra, bambini che giocano, e persone del luogo che chiacchierano all’ombra degli alberi.

Piazza Grande fu costruita nel 1806, durante la dominazione Napoleonica. Poi, circa dieci anni dopo, Maria Luisa Borbone, ordinò di ristrutturare il vicino Palazzo Ducale e di mettere nel centro della piazza una statua in suo onore.

Piazza Grande rappresenta sicuramente una delle aree più popolari della città. E vale davvero la pena visitarla, in ogni stagione dell’anno.

5. Piazza San Martino: Visita Piazza Del Duomo per Terminare il Tuo Itinerario a Piedi a Lucca

Come ultima tappa del tuo itinerario a piedi a Lucca, raggiungi Piazza San Martino, a soli 200 metri da Piazza Grande. Qui si trova anche l’omonimo Duomo, la Cattedrale di San Martino. Rimarrai affascinato dalla particolarissima facciata asimmetrica in stile romanico, tipico anche di altri edifici in città.

Accedi alla Piazza da Via del Duomo: scatta una foto da una delle angolazioni più uniche che il tuo obiettivo potrà mai catturare.

Scorgerai il campanile, i vari elementi architettonici della cattedrale, e anche una serie di bellissimi edifici anthichi e una fontana proprio accanto ad essa.

Tutti questi elementi rendono la piazza davvero unica. E come se ciò non bastasse, nella terza Domenica del mese e nel Sabato precedente, questa piazza ospita anche uno dei migliori mercati dell’antiquariato di tutta la Toscana.

Hai mai visitato il centro storico di Lucca? Segui il nostro itinerario a piedi a Lucca e goditi alcuni dei migliori scorci che la città ha da offrire.

Featured Image via Canva