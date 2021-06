Se ti trovi nell’area di Lucca, sei nel posto giusto per una vacanza green: scopriamo insieme 5 consigli per visitare il centro e i dintorni in maniera eco-friendly, e vivere un’esperienza indimenticabile.

La città di Lucca, è sicuramente famosa per il suo pittoresco centro storico. Questo, racchiuso dalle bellissime mura cinquecentesche, ospita molti edifici di varie epoche, aree green e attrazioni di vario genere. Piazze, torri antiche, musei, e stradine acciottolate, sono solo alcuni degli elementi che contribuiscono a creare un’atmosfera magica, di cui ogni visitatore rimane affascinato.

Ma Lucca non è solo questo. Ci sono anche molti posti nei dintorni, che sono sconosciuti alla maggioranza dei visitatori, ma comunque capaci di arricchire ogni esperienza turistica e renderla ancora più unica.

Scopriamo insieme 5 suggerimenti per visitare Lucca in maniera green, e vivere un’esperienza indimenticabile – dentro e fuori le Mura.

1. Inizia la tua Vacanza Green a Lucca con il Piede Giusto: Raggiungila con i Mezzi Pubblici

Lucca si trova in una posizione strategica. Si trova sulla linea ferroviaria che unisce Firenze a Viareggio, e a Pisa (considerando anche tutte le tappe intermedie), ed è quindi davvero facilmente raggiungibile in treno.

Ci sono tantissimi treni che partono e arrivano in città ogni giorno. A questo link troverai gli orari e le tratte principali per spostarsi da e verso Lucca. Sia che ti trovi in Toscana o in altre regioni d’Italia, raggiungere la città in maniera pratica e veloce sarà semplicissimo: ad esempio, ad una distanza di circa 15 minuti di treno troverai Pisa e Viareggio, e Firenze a poco più di un’ora.

La stazione si trova in Piazza Ricasoli, praticamente di fronte ad uno dei varchi della cinta muraria da cui si accede al centro storico: Porta San Pietro. Questa, di tutte le 6 Porte delle Mura di Lucca, è una delle 3 originali costruite insieme alle Mura nel 1566 – ed è, tra di esse, anche la più antica.

Sarà quindi immediato raggiungere il centro a piedi, o qualsiasi altra attrazione nei dintorni affidandosi al noleggio di biciclette o al servizio di autobus, non appena scesi dal treno.

2. Muoversi in Bicicletta a Lucca: Divertimento Green su due (o più!) ruote

Noleggiare una bici è un’ottima idea per muoversi a Lucca. La città è infatti famosa per la sua facile percorribilità su due ruote.

I Lucchesi stessi adorano spostarsi in bici: non esiste abitante che non ne possieda almeno una! Nel centro storico, troverete moltissimi adulti e bambini che si spostano su due ruote, anche solo per far compere, rilassarsi o recarsi al lavoro e a scuola.

Per i turisti, spostarsi in bicicletta sarà altrettanto facile: in varie parti della città troverete molti noleggi. Ad esempio, appena dentro Porta Santa Maria, vicino Porta San Pietro e a Porta Elisa.

Ma se la classica bicicletta vi sembra monotona e poco entusiasmante, niente paura! I veri amanti del divertimento potranno anche scegliere tra tandem e riscio, perfetti, in particolare, per una passeggiata sulle Mura.

Le Mura, sono un vero e proprio parco urbano di più di 4 km, che potrete godervi in maniera del tutto slow e sostenibile con il vostro mezzo a noleggio. Ad esempio, troverete una serie di musei nelle casermette, perfetti per chi è curioso di scoprire misteriose leggende e curiosità sulla città.

Potreste anche fare una sosta all’Orto Botanico, un’istituzione scientifica che risale al 1820. Questo si estende per circa due ettari di superficie, e ospita centinaia e centinaia di specie vegetali.

Fermatevi a rilassarvi in uno degli 11 baluardi, antichi elementi difensivi che ospitano oggi distese di prati e panchine, e bevete un sorso d’acqua fresca da una delle fontane situate in vicinanza.

3. Trekking e Mountain bike nella Lucca Sconosciuta: alla Scoperta delle Aree Verdi Segrete

Anche gli amanti del trekking troveranno molte opportunità di vivere un’esperienza green a Lucca – grazie alle numerose aree naturali situate ad un passo dal centro storico.

Ad esempio, potreste decidere di compiere uno degli itinerari a piedi del comune di Capannori. In particolare, nelle colline capannoresi di Matraia, potrete vivere un’esperienza unica scorgendo le antiche ville della Lucchesia, paesaggi mozzafiato e bellissime aree naturali.

Il percorso, di circa 4 km, ha inizio dentro il parco della Casa della salute di Marlia, da dove si arriva alla piazza del cosiddetto “Monumento”. Imboccate in direzione nord, la strada che costeggia la chiusa di Villa Reale, e in seguito si innalza tra gli uliveti. Ammirerete anche Villa Pecci e Villa La Badiola, proseguendo fino alle cinte di Corte Luporini e fino alla Tenuta agrituristica Colle Verde.

Man mano la salita si fa più ripida: continuate lungo i vecchi percorsi tra gli ulivi fino a sbucare vicino alla Chiesa di Matraia. La vista sulla città e i dintorni sarà spettacolare!

Se preferite vivere un’esperienza ancor più autentica e a contatto con persone del luogo, potreste scegliere uno degli itinerari che il progetto Lucca HiKE propone. Le guide sapranno accompagnarvi in ogni itinerario, lasciandovi anche la possibilità di personalizzarlo, e arricchendo la vostra visita a Lucca con preziose informazioni sulla sua storia e natura circostante.

Se invece siete amanti della mountain bike, nei dintorni di Lucca troverete comunque molti percorsi dedicati, come quello della Croce di Brancoli. Si tratta di un itinerario di circa 24 km, che iniziando da Ponte a Moriano procede verso il territorio dell’antica Linea Gotica fino alla Croce. Da lassù la vista sarà davvero unica: potrete scorgere il profilo delle Alpi Apuane, dal Prana, alle Panie fino a Foce al Giovo.

4. Scegli una Sistemazione Eco-friendly

Che scegliate di alloggiare fuori o dentro le Mura poco importa: troverete una serie di ospitalità sostenibili pronte ad accogliere ogni vostra esigenza.

Una delle più belle strutture green in centro, è sicuramente La Butterfly Relais. Si tratta di un bed & breakfast in stile romantico shabby nel cuore pulsante della città, in un palazzo del 1400 con soffitto a cassettoni ed una vista vista panoramica bellissima.

Se invece preferite un’esperienza di piscina e relax tra le colline lucchesi, una delle strutture green più belle a Lucca è l’azienda agricola biologica Alle Camelie. Di fronte all’antico borgo medievale di Pieve di compito, questa struttura è immersa nei colori di olivi e camelie, dove potrete godere di viste stupende e gustare prodotti locali a km0.

5. Salire sulla Torre Delle Ore e Torre Guinigi: un’Esperienza Green indimenticabile a Lucca

Conosciuta come la città delle cento chiese, Lucca anticamente racchiudeva un totale di più di 200 torri. Ma, come verrebbe da dire, adesso ne restano “soltanto” due: le meravigliose Torre Guinigi e Torre delle Ore.

Scalarle è una vera faticaccia! Ma una volta raggiunta la cima verrete ripagati da una splendida vista sulla città e dintorni, e da un’atmosfera magica.

Sulla Torre Guinigi, dopo aver salito i suoi 250 gradini, potrete immergervi in un bellissimo giardino pensile ricco di lecci ombrosi.

Costruita nel XIV secolo dall’omonima famiglia, questa rappresenta da sempre uno dei simboli della città. Persino da lontano questa torre dona alla città un profilo suggestivo: innalzandosi per più di 44 metri, spicca sicuramente come una bellissima area verde in mezzo alla città e, nelle belle giornate, in mezzo al cielo.

La Torre delle Ore, come il suo nome indica, è invece famosa per il suo suggestivo orologio a carica manuale con meccanismo a vista del ‘700.

I suoi 50 metri di altezza, dominano tutta l’area urbana – in cui risuonano, ancora oggi, in tutta la loro forza, i suoi rintocchi. Salendo i 207 gradini in legno, troverete degli immensi finestroni ad arco da cui si può ammirare la vista sulla città. Provare per credere.

Cosa aspetti? Organizza la tua prossima vacanza green a Lucca: esplora tutti gli angoli nascosti e le meraviglie nascoste dentro e fuori le Mura.

Featured image via Canva