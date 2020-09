Una Vacanza Slow a Viareggio: 5 Itinerari in Bici da Non Perdere!

La Versilia è un territorio toscano ricco di storia che risale addirittura al Neolitico. Non a caso, i suoi borghi e i siti archeologici testimoniano il fascino di questa lingua di costa delimitata dalle bianche vette delle Apuane. Tra i suoi lidi sabbiosi, le imponenti montagne, le colline coltivate ad ulivi e vigneti, questa zona è sicuramente una meta che riserva piacevoli sorprese.

La città più importante della Versilia è Viareggio, che deve il suo nome alla via regia, la strada che dalle mura medievali del borgo conduceva al mare di Lucca. Oltre ad essere famoso per il suo spettacolare Carnevale, Viareggio si trova in un punto strategico per poter visitare numerose località nei dintorni ed esplorare la moltitudine di scenari che la Versilia regala.

Inoltre, il territorio offre la possibilità di escursioni cicloturistiche lungo percorsi di diversa difficoltà e durata. Perché non approfittarne per fare della sana attività fisica scoprendo paesaggi incantevoli? Abbiamo selezionato 5 imperdibili itinerari in bicicletta con partenza da Viareggio, per dimenticarsi dell’auto e vivere una vacanza all’insegna di una vacanza slow.

1. Passo del Vestito

Lunghezza: 95 km circa

Questo è l’itinerario più bello e più completo, che attraversa il Passo del Vestito. Da Viareggio si prosegue in direzione nord fino a Seravezza, dove inizia una leggera salita lunga 14 km, fino alla Galleria del Cipollaio. Da lì parte una salita più impegnativa che conduce al Passo del Vestito, un valico alpestre ottimo per fare picnic primaverili. Non lontano dal varco si può ammirare un bunker costruito dai tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale, che parte del sistema di fortificazioni chiamata “Linea Gotica”.

La discesa verso Massa offre un paesaggio incantevole, dove il marmo è presente ogni dove. Nella città di Massa è consigliabile fermarsi ad assaggiare qualche specialità toscana prima di riprendere l’Aurelia e terminare l’anello.

2. Montemarcello

Lunghezza: 80 km A/R

Montemarcello è un paese facilmente raggiungibile percorrendo il lungomare di Viareggio fino a Marinella di Sarzana, dove si prosegue in direzione Ameglia. Arrivati a questa località, inizia una tranquilla salita che porta finalmente a Montemarcello. Si tratta di un paese davvero pittoresco, in cui è presente una chiesa da visitare se siete amanti delle storie sui templari. Infatti, all’interno troverete delle statue armate con riferimenti a varie leggende. Inoltre dal paese si ha uno spettacolare panorama della costa ligure e si possono vedere gli allevamenti ittici delle cozze nostrane. Al ritorno è possibile prendere la discesa dal versante opposto a quello da cui siete arrivati.

3. Anello di Capriglia

Lunghezza: <20 km

E’ un percorso molto breve ma particolarmente intenso. Il punto di partenza consigliato è in Piazza Statuto a Pietrasanta, dove si imbocca Via Capriglia. Si percorre una suggestiva salita immersa tra gli olivi fino a raggiungere il paese Capriglia. Dopo aver attraversato il paese, dal Muretto potete godervi la straordinaria vista della Corsica, dell’Isola d’Elba e della Liguria stessa, bagnata dall’omonimo mare. Nelle giornate più limpide, è possibile avvistare le Alpi Marittime ed il Monviso. Per tornare a Pietrasanta si prende una discesa abbastanza ripida, quindi è opportuno scendere piano e non lasciarsi trasportare dall’euforia.

4. Montemagno

Lunghezza: 25 km

Da Viareggio ci si dirige verso Camaione e da lì ci si avvicina alla salita di Montemagno, dove si trova la statua di Giorgio Gaber. Il cantautore morì nella sua villa situata in questa zona nel capodanno del 2003. Al ritorno si scende verso la freddana e si rientra in città attraversando il valico del Monte Pitorio e la via di Montramito.

Una variante del percorso è la salita verso Pedona, che conduce al Castello di Mommio per poi scendere fino a Bergecchia. Un aneddoto interessante su Bergecchia: in questo paese vennero fuse delle campane nel 1885 e diversi abitanti gettarono il loro oro nella colata. Inoltre, il rumore risultò così armonioso che il Maestro Giacomo Puccini lo aggiunse nel primo atto della sua opera Tosca.

5. Un caffè a Pisa

Lunghezza: 44 km A/R

Infine, se desiderate una breve gita fuori porta ma senza salite, vale la pena visitare Pisa. Da Viareggio si percorre il lungomare in direzione sud e imboccando la via Aurelia sud, in meno di mezz’ora raggiungerete la Piazza dei Miracoli, con la sua celeberrima torre pendente. Nella piazza sono presenti il Battistero, la Cattedrale e il Camposanto, che insieme simbolizzano le principali tappe della vita di ogni essere umano: la vita, la crescita e la morte. Ammirando questo straordinario centro religioso, considerato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, potete riposarvi sorseggiando un caffè.

Casa Arsella

Tutti gli itinerari proposti sono consigliati dal B&B Casa Arsella, un accogliente affittacamere professionale eco-sostenibile a Viareggio. La sua fantastica posizione permette di raggiungere in due passi la spiaggia attrezzata (a 50 metri) e la Passeggiata, ovvero il lungomare dove si trovano boutique, caffè e ristoranti. Altrettanto vicino è il Parco Pineta, vera oasi di verde con divertimenti e locali per grandi e bambini (tennis, minigolf, giostre, cavalli, dancing, bocciodromi, biciclette e ristoranti).

Prenota ora il tuo soggiorno a Casa Arsella e vivi la tua avventura a due ruote nell’affascinante territorio della Versilia!

Immagine di copertina: Foto di skeeze da Pixabay