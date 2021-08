Comano Terme, anima genuina del Trentino

Incastonata tra il Lago di Garda, le Dolomiti del Brenta e il Parco Naturale Adamello Brenta ecco Comano Terme, una località alpina dal fascino unico. Tra paesaggi dolomitici che lasciano senza fiato, scroscianti torrenti e cure termali questo incantevole borgo del Trentino è pronto a sorprenderci!

Cosa fare e vedere a Comano Terme

Trascorrere una vacanza a Comano Terme, a metà strada tra Trento e Riva del Garda, significa prima di tutto rigenerarsi a contatto con la natura, scoprendo ritmi lenti e riempendo gli occhi di meraviglia. Il comune ospita al suo interno venti nuclei abitati, ognuno dei quali ha qualcosa da raccontare. Ponte Arche è il capoluogo e, con i suoi 750 abitanti, il borgo più abitato. Per innamorarci di questi luoghi basterebbe solo camminare tra le vie e i sentieri, ma non possiamo perderci Casa Mattei, ciò che resta del Castel Restor e la vista che offre, e l’area archeologica di San Martino.

Le case, gli abitanti del luogo raccontano l’anima agreste di questi luoghi, ma non sono l’unica attrazione. La natura è infatti la vera protagonista. A pochi passi dalle Terme di Comano una tappa imperdibile è la Forra del Limarò, un canyon scavato nella roccia dal fiume Sarca che offre paesaggi suggestivi. Non può poi certo mancare una visita al Parco Naturale Adamello Brenta, che con i suoi innumerevoli sentieri ci offre la possibilità di scoprire tutta la meraviglia di questi luoghi.

È sempre la natura a regalarci ciò che più di tutto ha reso famoso Comano Terme: la sua acqua. Esce dalla sorgente alla temperatura di 27° ed è per le sue caratteristiche unica al mondo. È utilizzata soprattutto per il trattamento dei problemi cutanei sia dell’adulto che del bambino. Nel centro termale puoi curare in modo naturale psoriasi, dermatite atopica, eczema e allergie.

Il tuo soggiorno eco-friendly





A Comano Terme puoi soggiornare in due incantevoli strutture ricettive eco-sostenibili.

L’agriturismo biologico Maso Pertener ti permette di riscoprire la vita contadina, in una struttura tipica restaurata in chiave ecologica.

All’hotel Comano Cattoni Holiday , certificato con Marchio Qualità Parco per le sue attenzioni ambientali, ti aspetta invece la tipica accoglienza familiare e una cucina tipica trentina.

Immagine di copertina: foto di Vladimir Drodzdin, Getti Images, via Canva Pro