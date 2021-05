Ecoturismo Fuori Stagione: 10 Destinazioni per Viaggiare Tutto l’Anno

Le vacanze estive e la settimana bianca: qualcosa a cui ancora oggi molti di noi non sanno rinunciare. Ma è davvero la scelta migliore per godersi le meraviglie del mondo? Ed è qualcosa di sostenibile per l’ambiente? Le folle dell’alta stagione sono una delle cause dell’overtourism, un fenomeno tristemente noto che deturpa ogni anno città, destinazioni e ambiente. Sappiamo che ci sono anche dei motivi pratici legati a lavoro ed esigenze familiari, ma è vero anche che con un po’ di organizzazione è possibile viaggiare fuori stagione, scoprendo i luoghi tranquillamente e in modo più autentico e sostenibile.

Una vacanza fuori stagione infatti non significa obbligatoriamente beccarsi pioggia e vento, ma più che altro godersi la bellezza di una spiaggia non gremita, incontrare i locali e scoprire il vero animo dei luoghi. E se questo non bastasse ci sono tantissimi altri vantaggi, dai prezzi più contenuti al clima più mite. Ogni periodo dell’anno è il momento ideale per visitare una parte di mondo. Ci sono poi alcune destinazioni di ecoturismo perfette per una vacanza fuori stagione. Scopriamo quali!

Ecoturismo fuori stagione nelle Perle Alpine

Piccoli borghi, ognuno con le sue caratteristiche, circondati da maestose montagne, infiniti sentieri e una mobilità lenta e sostenibile: sono le località Perle Alpine, tutte mete perfette per una vacanza in montagna fuori stagione.

Da non perdere: ogni località ha la sua meraviglia, ma sicuramente non puoi perdere l’esperienza di una vacanza completamente senza auto, usufruendo di bus green, bici e trenini.

Il periodo perfetto: a marzo, quando la stagione invernale volge al termine, i turisti sono pochi, ma c’è ancora la neve!

La meraviglia dell’Istria alla fine dell’estate

Parchi naturali, incantevoli cittadine e un mare cristallino sono solo alcune delle cose che puoi aspettarti dalla bellissima Istria. La destinazione sta puntando sempre di più sulla sostenibilità e offre tantissime occasioni per vivere esperienze uniche.

Da non perdere: un tramonto dalla Batana, la tradizionale barca a vela di legno istriana.

Il periodo perfetto: fine settembre, quando le temperature si abbassano, ma sono ancora perfette per un tuffo. Oppure in primavera, soprattutto se ami escursioni e parchi.

Vacanza fuori stagione nelle Isole Eolie

7 splendide isole che formano un arcipelago unico al mondo. Circondate dal Mediterraneo, le Isole Eolie offrono paesaggi selvaggi e incontaminati, ma soprattutto una vita dai ritmi lenti strettamente connessa con la natura.

Da non perdere: un giro in barca, un tramonto o una giornata con la Filicudi Wildlife Reserve che ti racconterà di tartarughe, delfini, capodogli e cetacei.

Il periodo perfetto: in primavera quando le giornate iniziano a essere calde e la natura è al suo massimo splendore.

I colori della Valle Maira fuori stagione

Uno dei gioielli del Piemonte, la Valle Maira è un vero e proprio paradiso per chi ama la montagna. Tra prati, ruscelli e incredibili boschi, ritroverai una connessione autentica con la natura.

Da non perdere: la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, un suggestivo giardino roccioso con particolari formazioni geomorfologiche.

Il periodo perfetto: fuori stagione il mese migliore è ottobre, per ammirare i colori autunnali dei boschi.

La natura selvaggia e il carnevale insolito della Sardegna

Famosa per il suo mare e le sue spiagge, la Sardegna è molto di più. Nell’entroterra ti aspettano una natura selvaggia, incantevoli borghi, siti archeologici e una cultura tutta da scoprire.

Da non perdere: i murales di Orgoloso, nella Barbagia, e la Gola di Gorropu poco distante. Si tratta di uno dei canyon più profondi d’Europa.

Il periodo perfetto: a febbraio, fuori stagione ma periodo di carnevale. A Mamoiada con le maschere dei Mamuthones e degli Issohadores assisterai a uno spettacolo unico e affascinante.

Islanda, per ammirare l’Aurora Boreale

Chi non ha mai sognato di vedere l’Aurora Boreale? Ci spostiamo nell’isola più a Nord d’Europa per scoprire tutta la bellezza di questa terra di vulcani attivi, ghiacciai e cieli mozzafiato.

Da non perdere: Seljavallalaug, piscina termale che raccoglie acqua calda già dal 1923. È la più antica dell’isola.

Il periodo perfetto: a fine ottobre, quando ancora non c’è il freddo invernale, ma è possibile scorgere l’aurora boreale!

Esperienze green in Costa Rica

Dal 2014 il 99% dell’energia del Costa Rica proviene da fonti rinnovabili e questo è solo uno dei motivi per cui il Paese dell’America Latina non manca mai tra le destinazioni di ecoturismo. Foreste tropicali, bagni termali, animali selvatici e infiniti colori ti faranno innamorare perdutamente di questo luogo.

Da non perdere: snorkeling nell’isola di Tortuga!

Il periodo perfetto: da evitare la stagione delle piogge, da maggio a novembre, mentre sono perfetti febbraio e marzo.

Ecoturismo in Nuova Zelanda

È tra i Paesi col maggiore livello di coscienza ecologica e offre ai viaggiatori una natura incontaminata e mozzafiato. Dalle valle alpine alla giungla, sino alle spiagge: ce n’è per tutti i gusti!

Da non perdere: quasi impossibile sceglierne uno, ma sicuramente non può mancare nel tuo viaggio fuori stagione una visita al Parco Nazionale di Abel Tasman.

Il periodo perfetto: ogni mese regala qualcosa, ma per una vacanza fuori stagione ti consigliamo il periodo tra febbraio e marzo, tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

Tra Laos e la Cambogia fuori stagione

Una vacanza a Laos e in Cambogia ti farà scoprire una storia affascinante, tradizioni autentiche e paesaggi spettacolari.

Da non perdere: Kho Rong Samloem, un’isola che sembra un paradiso, dove non ci sono mezzi di trasporto.

Il periodo perfetto: da dicembre a metà febbraio, quando le temperature non sono eccessive.

Spiagge e antiche città del Messico

Terra dei Maya, il Messico offre davvero tante esperienze di ecoturismo, il tutto tra paesaggi spettacolari. Snorkeling, trekking nella giungla e un giro in barca sulla Laguna di Bakalar sono solo alcuni esempi!

Da non perdere: Chichén Itza, il più famoso e vasto sito archeologico dello Yucatan, ma anche le rovine del Castillo a Tulum, un sito poco noto e maestoso, ma suggestivo come nessun altro perché sembra tuffarsi sul mare.

Il periodo perfetto: febbraio, marzo e aprile sono sicuramente i mesi perfetti per visitare il Messico.