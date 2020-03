Biodiversità:

[bio-di-ver-si-tà] s.f. inv.

biol. Equilibrio dinamico che permette la coesistenza di diverse specie biologiche (vegetali e animali) in un ecosistema determinato.

Una definizione semplice che racchiude tutta la ricchezza della vita e della natura. Dagli esseri più minuscoli agli animali, dalle piante all’uomo, ogni organismo è parte della biodiversità e ogni organismo svolge un ruolo fondamentale per la salute del Pianeta.

La biodiversità globale è tanto essenziale quanto a rischio, a causa delle attività dell’uomo che negli ultimi decenni hanno portato a una perdita sempre più drammatica. Eppure in questo mondo sempre più inquinato c’è chi si impegna a tutelare la biodiversità con progetti concreti, supportando lo sviluppo di habitat e specie. Anche tra chi si occupa di turismo. Abbiamo scovato 10 strutture ricettive dove è possibile vivere e capire la biodiversità, tra paesaggi naturali mozzafiato e prodotti a chilometro zero.

Biodiversità nel Parco Naturale del Cilento





Il nostro viaggio alla scoperta dei luoghi dove la biodiversità è tutelata parte a pochi chilometri da Paestum e dal mare del Cilento, dove si trova Il Cannito, un bellissimo resort eco-sostenibile i cui edifici sono in pietra, ristrutturati secondo i principi della bioarchitettura in simbiosi con l’ambiente circostante. L’azienda coltiva ciò che la biodiversità del luogo offre, rispettando la stagionalità della natura e senza utilizzare di concimi e pesticidi, per prodotti assolutamente biologici e salutari.

Al centro del Parco Nazionale Appennino Lucano





Ci spostiamo in Basilicata dove ci aspetta l’agriturismo Il Querceto, azienda agrituristica impegnata nella salvaguardia della biodiversità da quasi dieci anni. In particolare, lo fa attraverso la coltivazione di varietà tradizionali di frumenti teneri e duri, alberi da frutta antichi che rischiano di scomparire e attraverso il bosco di querce che lambisce l’agriturismo. Qui, a pochi passi dalla magica Matera e dalle suggestive vette dell’Appennino, è possibile trascorrere una vacanza naturale, assaporando la natura e gustando sapori della cucina tradizionale lucana.

Esperienza rurale in Lettonia





La canapa è una pianta con infiniti benefici, che può nutrire, vestire e guarire tutto il mondo. Proprio per questo l’Obelisk Farm ha deciso di coltivare questa pianta, in un ambiente incontaminato e circondato da boschi e giardini di erbe aromatiche. L’agriturismo offre camere private o sistemazioni per il campeggio, nonché numerosi laboratori e degustazioni di canapa, corsi di costruzione con la canapa, esperienze di volontariato e spazi per i ritiri di musicisti e scrittori.

Sulle colline, a pochi chilometri dalle Cinque Terre





In Liguria, tra il profumo del basilico e del mare, si trova Campo di Luna. Si tratta di un incredibile agriturismo sostenibile dove si vive in completa armonia con la natura e i boschi che circondano la struttura, dove vivono caprioli, volpi, scoiattoli, tassi e moltissimi uccelli tra cui le poiane. In quattro ettari di territorio si coltiva secondo i principi dell’agricoltura biologica ulivi, ciliegi, peschi, meli, peri, susini, piccoli frutti, fiori e ortaggi di ogni tipo. È anche un ottimo punto di partenza per scoprire le meraviglie della Liguria e della vicina Toscana, come le Cinque Terre e le Alpi Apuane.

Nella Riserva Marina Naturale di Torre Guaceto





Ci spostiamo nel cuore dell’Alto Salento, in una terra a tratti selvaggia dove si susseguono uliveti, dune di sabbia, macchia mediterranea e mare incontaminato. Qui, dove non mancano itinerari da fare a piedi o in bicicletta, si trova Mater, una casa colonica degli anni 50 recentemente ristrutturata conservando le caratteristiche originali che offre la possibilità di vivere una vacanza ecologica e formativa, alla scoperta della biodiversità della Puglia. Si possono degustare i prodotti biologici dell’azienda, come il pomodorino fiaschetto, il carciofo brindisino e l’olio, che nascono in un ambiente basato sulla diversificazione e sull’integrazione armonica delle attività produttive, residenziali, didattiche e culturali.

Allevamento di alpaca e biodiversità tra le colline di Pisa





Se ami gli alpaca o ancora non li conosci, l’Alpaca Country House a Pontedera è un must! È il posto ideale per ricaricarsi dallo stress della città, mangiare cibi sani e farsi coccolare dalla natura, circondati dall’orto biologico con erbe aromatiche e verdure di ogni tipo e da un immenso bosco di piante secolari. Oltre a gustare i piatti tipici toscani, è possibile dare da magiare ai simpatici alpaca e assistere a tutte le fasi di lavorazione della lana.

Vacanza a impatto zero nella Maremma Toscana

L’agriturismo biologico Sant’Egle è anche una struttura preservatice di biodiversità, grazie alle coltivazione di spirulina, zefferano, frutta e verdura e all’attenzione per l’ambiente circostante. È possibile partecipare a numerosi corsi, come quello della raccolta delle erbe spontanee, fare ritiri di yoga, gustare prelibatezze locali o rilassarsi nella anche in giardino o dentro la vasca riscaldata a legna.

24 ettari di biodiversità sulle pendici dell’Etna





L’agriturismo biologico Bagolarea si affaccia sulla costa jonica, tra Catania e Messina, e dispone di 24 ettari di biodiversità fra orto, agrumeto, frutteti, vigneti e bosco curati secondo i principi della permacultura. La struttura ha un progetto che ruota intorno alle coltivazioni biologiche, alla sostenibilità e alle energie alternative e che prevede il recupero del paesaggio e il conseguente aumento della biodiversità. L’agriturismo mette a disposizione dei suoi ospiti spazi accoglienti e confortevoli, il punto di partenza ideale per scoprire mare e montagna della Sicilia.

Agriturismo e fattoria didattica in Val Bidente





Ci troviamo nel piacevole paesaggio della collina Tosco-Romagnola, dove ci aspetta Fattorie Fagioli. Razze autoctone, per mantenere la biodiversità e salvare quelle in via d’estinzione e un antico pomario dei frutti dimenticati sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono l’offerta di questo agriturismo, che ha come obiettivo primo quello di insegnare ai bambini e agli adulti le pratiche agricole della Tradizione.

Tra Langhe e Monferrato





Villa Cheti ci invita a scoprire un mondo sostenibile, in grado di preservare la biodiversità e vivere in armonia con la natura. A due passi dalle acque termali di Acqui Terme, la struttura offre spazi confortevoli e la possibilità di respirare a pieni polmoni la campagna, godendo dei suoi colori e profumi e partecipando ai suoi ritmi.