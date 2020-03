Dolomiti Garda Alpine Cycling Route: Dalle Dolomiti del Brenta al Lago di Garda in Bici

L’inverno è arrivato e con lui, sui monti, l’attesissima… neve! Ecco un’idea diversa e divertente… per non abbandonare la bici neanche d’inverno: lo”snow-bike“! Sentieri e sterrate diventano percorsi da godere in mountain bike anche coperti di neve. Volete fare una vacanza oppure desiderate vivere un’esperienza insolita sulla neve? Ecco tre itinerari, dalla Valtellina al Trentino, per […]