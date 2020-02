Le vacanze in e-bike sono perfette per gli amanti della natura e dello sport. Scopri con noi 5 itinerari mozzafiato tra le Perle Alpine.

Le Perle Alpine sono delle località che offrono ai turisti la possibilità di muoversi senza l’uso dell’automobile. Una vacanza slow in e-bike alla scoperta di questi angoli di paradiso è l’ideale per staccare la spina ed evadere dalla routine cittadina. La bicicletta elettrica, che sta rivoluzionando il mondo della mobilità sostenibile, è perfetta per scoprire questi angoli di natura incontaminata e pedalare senza fatica anche quando i dislivelli sono importanti. Monta in sella e scopri questi itinerari in bici da non perdere tra alcune delle più belle Perle Alpine.

1. In ebike tra le Dolomiti, nella Perla Alpina di Moena

Se sei alla ricerca di un weekend green da trascorrere con tutta la famiglia, Moena è ciò che fa per te! La Fata delle Dolomiti è una tra le Perle Alpine più spettacolari e il punto di partenza per un itinerario che arriva fino a Canazei, passando per luoghi storici e paesaggi mozzafiato. La ciclabile delle Dolomiti offre complessivamente un percorso di 48 km con un dislivello totale di 650 metri. Questo è l’itinerario perfetto per coloro che desiderano vivere un’avventura a stretto contatto con la natura, circondati dalla bellezza suggestiva delle Dolomiti.

Dove dormire green

Per un meritato riposo dopo una giornata in bici puoi soggiornare all’Hotel Central Moena, che offre un centro benessere e colazione a base di prodotti locali, e all’Hotel Alle Alpi Beauty e Relax, in una posizione comodamente centrale ma tranquilla.

Da non perdere

Una tappa obbligatoria è il lago alpino di San Pellegrino, ai piedi del massiccio del Costabella, puoi raggiungerlo da Moena in e-bike seguendo questo itinerario. Si tratta di un lago di origine glaciale, immerso nel verde della natura incontaminata.

È l’esperienza perfetta

Per pedalare tra boschi e pascoli con tutta la famiglia ammirando i profili suggestivi delle Dolomiti.

2. Nella Perla Alpina della Carinzia, il Lago di Weissensee in e-bike

Il Lago di Weissensee è conosciuto come il paradiso della mountain bike. Infatti, nel luogo si trovano 11 percorsi segnalati pensati esclusivamente per la MTB, e oltre 150 km di itinerari ciclabili immersi nella natura.

Il Lago di Weissensee è uno dei meno inquinati in tutta l’Austria e potrai godere della sua vista da qualsiasi itinerario tu scelga. La bellezza della natura circostante si rispecchia nell’acqua cristallina, creando diverse sfumature e regalando tonalità di colore sempre nuove in un’atmosfera idilliaca.

Itinerari per tutti

L’itinerario ad anello che costeggia la parte ovest del lago è l’ideale per le famiglie ed è percorribile in mezzora circa. Se invece sei alla ricerca di un percorso più difficile e avvincente puoi scegliere tra diversi itinerari sulle montagne, come l’intero giro del lago, che permette di salire in alta quota tra le montagne per ammirare il meraviglioso panorama dall’alto.

Dove dormire green

Immerse in un paesaggio incantato, due strutture sostenibili ti aspettano per accoglierti in un ambiente caldo e familiare. Biohotel Gralhof è circondato da splendide montagne e boschi del Parco Nazionale. Hotel Kolbitsch, situato su una piccola collina, è stato premiato con il marchio di qualità austriaco.

Da non perdere

la colazione a km zero sul lago. Ogni domenica mattina (da aprile ad ottobre) è possibile gustare una colazione itinerante sull’acqua, a bordo di una zattera di legno (“la zattera del gusto”). A bordo della zattera i produttori locali spiegano gli ingredienti dei prodotti biologici a km zero della colazione, insieme alla storia delle produzioni locali a filiera corta.

È l’esperienza perfetta

Per chi desidera trascorrere un weekend green in famiglia o per i più sportivi alla ricerca di diversi itinerari sulle montagne (puoi vedere gli itinerari sulle montagne in questa mappa).

3. La Svizzera in MTB, dalla Perla di Disentis a St. Moritz

Esplorare la Svizzera in MTB è un’esperienza da non perdere. Il percorso è indubbiamente impegnativo in termini di tecnica e di allenamento, ma la natura circostante offre degli scenari mozzafiato. Percorrerai vallate, laghi, fiumi, paesini e chiesette, a tratti su sentieri difficili e a tratti su strade ampie e meno impegnative.

Dove dormire green

Hotel La Furca offre un’ospitalità naturale e genuina, per una perfetta fuga tra le montagne.

Hotel Alpina, a Vals, è un piccolo hotel a basso impatto ambientale, progettato dall’architetto locale Gion Caminada.

Da non perdere

Un’attrazione imperdibile è l’Abbazia di Disentis, fondata nel 720 e oggetto di dure battaglie durante il Medioevo, a causa della sua posizione ai piedi del Passo del Lucomagno.

È l’esperienza perfetta

Per i bikers esperti che vogliono mettersi alla prova.

4. Lavarone e l’Alpe Cimbra in ebike

Lavarone, una delle Perle Alpine più recenti, offre svariate possibilità per i bikers tra montagne, boschi e forti militari. Particolarmente suggestivo è “Il Respiro Degli Alberi“, un itinerario lento nel bosco con installazioni artistiche, realizzate con elementi naturali (alberi, rocce, ecc.) sull’esempio della land art di ArteSella. Alla fine del percorso potrai raggiungere un punto panoramico da cui godrai di una fantastica vista sul Lago di Caldonazzo.

Dove dormire green

L’Hotel du LAc è immerso nel verde delle foreste di faggio, con vista sul magnifico Lago di Lavarone. La struttura è gestita dalla famiglia Gabrielli sin dal 1901 e ha ospitato spesso lo psicanalista Sigmund Freud.

Da Non Perdere

Il Forte Belvedere Gschwent è tra le fortezze militari austro-ungariche meglio conservate, costruita sul confine italiano durante la Prima Guerra Mondiale.

Aperto tutto l’anno (sul sito ufficiale puoi trovare informazioni sui giorni di apertura, orari e costi), il museo del forte Belvedere è arricchito da installazioni multimediali e percorsi interattivi, che riescono a coinvolgere il visitatore e immergerlo nelle emozioni dei soldati che hanno abitato quell’imponente costruzione oltre cento anni fa.

È l’esperienza perfetta

Per coloro che desiderano un’avventura salutare nella natura incontaminata, tra importanti testimonianze storiche e culturali.

5. La Via del Sale, in e-bike da Limone Piemonte alla Liguria

La Via del Sale è un percorso ad alta quota dalle Alpi al mare tra Piemonte, Francia e Liguria. La Via del Sale è una fitta rete di sentieri conosciuta fin dal Medioevo. Commercianti, mulattieri e pastori partivano infatti dalla Riviera Ligure diretti verso l’arco alpino, portando merci preziose tra cui il sale, che diede appunto il nome al percorso.

La Via del Sale è lunga circa 40 km e si estende tra i 18000 e i 2000 metri di quota in una natura incontaminata e rigogliosa. Si tratta di un percorso di media difficoltà, da esplorare in mountain bike o e-bike.

Dove dormire green

Arrucador è un piccolo chalet a gestione familiare, sulle montagne di Limonetto. Altre strutture dove potrai rilassarti sono L’Artisin e il Bragard Hotel.

Da Non perdere

Ogni estate, sulla Via del Sale, ci sono eventi e iniziative da non perdere. Quelli di quest’anno sono:

Via del Sale , gara di MTB, il 27-28 giugno 2020

, gara di MTB, il 27-28 giugno 2020 E-Bike Festival & Transalp Experiences , Pedalando da Limone al mare di Sanremo, il 10-11-12 luglio 2020

, Pedalando da Limone al mare di Sanremo, il 10-11-12 luglio 2020 La Stralimone , una passeggiata ecologica non competitiva (inizio agosto)

, una passeggiata ecologica non competitiva (inizio agosto) Nello stesso giorno, la Via dei Lupi, una corsa podistica in montagna

È l’esperienza perfetta

Per combinare una vacanza tra la bellezza delle montagne e un tuffo tra le acque cristalline del Mar Ligure.

Non perdere l’occasione di trascorrere un weekend in ebike a stretto contatto con la natura delle Perle Alpine.

Prenota con Ecobnb e scegli l’itinerario che fa per te per pedalare tra le meravigliose Perle delle Alpi!

Cover image: Weissenseee, photo via Martin Steinthaler | tinefoto.com