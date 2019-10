Italia in Bici: 5 Itinerari Lenti da Non Perdere

“Un giro in bicicletta è una fuga dalla tristezza.” (James E. Starrs)

Hai voglia di scoprire l’Italia e i suoi paesaggi straordinari e ti piace andare in bici? Ti proponiamo 5 itinerari per trascorrere una domenica alternativa e fare sport assieme alla tua famiglia!

1. Pedala da Mantova a Peschiera

Immergiti nel verde della Pianura Padana e pedala per quattro ore lungo il Mincio. Una fantastica pista ciclabile adatta a tutti, un itinerario lento alla scoperta della fauna tipica di queste zone. Nascosti tra il silenzio della pianura, scopri i castelli medievali e le ville storiche della zona.

Dove dormire green: per goderti una giornata di relax ti consigliamo una struttura ricettiva eco-sostenibile vicino al Lago di Garda: l’Agriturismo Monte Veneto.





2. Da Verona a Vicenza in bicicletta

Scopri le due città venete, percorrendo una ciclabile ai piedi dei Monti Lessini e tra le numerose ville venete. Pedala dalla città di Giulietta e Romeo fino alla città del Palladio, in un itinerario adatto anche alle famiglie.

Dove dormire green: goditi un meritato riposo dopo la giornata in bici nel pittoresco Bioagriturismo Albaspina a Vicenza, ricavato da un casale del Settecento nel bel mezzo della campagna.





3. L’anello ciclabile del Trasimeno

Se vuoi vivere un’avventura più impegnativa, il giro completo del lago Trasimeno è una meta adatta agli amanti della Mountain Bike. Goditi una notte nell’Agriturismo La Dogana a 15 minuti in macchina dall’inizio dell’anello ciclabile. Assapora qui piatti tipici e un calice di vino biologico con una fantastica vista sul lago di Trasimeno.





4. La pista ciclabile della Valsugana

Ci spostiamo ora tra Veneto e Trentino, dal Lago di Caldonazzo a Cismon del Grappa vicino a Bassano del Grappa. Una fantastica pista ciclabile circondata dalla natura, in un ambiente silenzioso e suggestivo. Potrete anche ammirare lungo le vie gli innumerevoli frutteti di mele che colorano il sentiero.

Per i più avventurosi che vogliono approfittare del viaggio in Trentino per godersi una giornata sul lago di Caldonazzo, vi consigliamo di soggiornare nell’eco-friendly B&B Casa sul Lago. Vi aspetta un ambiente familiare e accogliente!





5. La Riviera del Brenta: in bici da Padova a Venezia

Percorri la Riviera del Brenta in bicicletta e vai alla ricerca delle ville mozzafiato che si nascondono nel percorso. Una vera e propria caccia al tesoro nella regione veneta, da Villa Pisani a Stra fino a Villa Valmarana a Mira. Immergiti nella bellezza e raffinatezza di questo itinerario lento di due ore, adatto anche ai più piccini.

Non perdere quindi l’occasione di trascorrere una notte nell’incantevole e unica Venezia, la città dell’amore. Perché non soggiornare in un’elegante residenza tipica veneziana? Nel cuore della città, goditi una notte nel bed&breakfast eco-sostenibile!





Prenota subito il tuo viaggio green e commenta l’articolo con le tue curiosità sui nostri itinerari in bici!