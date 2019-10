Tra le Perle Alpine, ecco le Destinazioni Top per una vacanza sostenibile in e-bike . In sella alla tua bici elettrica scoprirai natura, silenzio e libertà!

Negli ultimi anni, grazie all’aumento della sensibilità ambientale, è cresciuto l’interesse verso mezzi ecologici, anche in vacanza. Qualcuno ha detto che sarà il mezzo del futuro, e che sostituirà le automobili, certamente negli ultimi anni si è registrato un vero boom delle e-bike. Nel 2017 sono state vendute 148mila biciclette elettriche in tutto il paese con una crescita del 19% rispetto all’anno precedente. Queste biciclette di ultima generazione sono equipaggiate di un motore elettrico che assiste la pedalata, quindi aiuta il ciclista nei tratti più faticosi, ma si attiva esclusivamente quando si pedala. Tra i motivi del successo italiano ed europeo delle e-mountain bike, c’è sicuramente l’estetica e la tecnologia innovativa, con batterie sempre più leggere integrate nei telai. Ma sopratutto le caratteristiche tecniche, che rendono le ebike perfette per la montagna, offrendo a chi le usa la possibilità di regolare a proprio piacimento la potenza, decidendo così quanta fatica fare.

Le Alpi sono il luogo perfetto per sperimentare i benefici dell’E-Bike. Qui abbiamo selezionato per voi le 10 migliori destinazioni sostenibili per organizzare una vacanza in mountain bike elettrica. Dall’Austria all’Italia, dalla Francia alla Slovenia, le 10 località selezionate sono “Perle Alpine“, ovvero impegnate nel promuovere la mobilità sostenibile, anche in e-bike.

1. Mallnitz, Austria

Questo piccolo comune austriaco è il posto perfetto per delle vacanze all’insegna del relax e del pieno contatto con la natura, muovendosi lentamente, a piedi o in ebike. Il luogo è famoso per la presenza di due bellissimi fiumi, il Tauernbach e il Seebach, che confluiscono nel centro del paesino.

Dove dormire green: Eggerhof, situato al centro di Mellnitz e dove il silenzio predomina su tutto il territorio. Avrete la disponibilità di provare prodotti locali e biologici offerti dal ristorante dell’hotel, nel quale vengono servite delle deliziose colazioni e cene, includendo un menù vegetariano.





Servizio e-bike: l’estate è la stagione perfetta per godervi dei paesaggi mozzafiato in bicicletta. Dal centro di Mallnitz potrete prendere un autobus che vi condurrà nel Parco Nazionale e da lì potrete noleggiare un e-bike e avere così l’opportunità di andare alla scoperta di gioielli nascosti nel cuore delle Alpi. Qui potrete decidere quale itinerario seguire tra diverse opzioni, come la ciclabile della Drava, la Via Carinzia o la Ciclovia Alpe-Adria, che attraverso il Salisburghese e la Carinzia giunge fino al mare Adriatico.

2. Berchtesgaden, Germania

Ci troviamo ora nella land della Baviera, ad un’altitudine di 572 metri sopra il livello del mare. Berchtesgaden è un paradiso verde, dove la natura è regina e regala panorami mozzafiato.

Dove dormire green: Fereinparadien Alpenglühn, la base ideale per delle vacanze attive e rilassanti da trascorrere con il vostro partner, da soli o in famiglia.





Servizio e-bike: stupendi sentieri attendono chi è a caccia di panorami indimenticabili, a cavallo tra Germania e Austria. Berchtesgaden offre una vasta gamma di tour in e-bike, come quello verso il Lago Thumsee e intorno al Lago di Saalachsee.

3. Chamois, Italia

Situato a 1850 metri d’altitudine, Chamois è il comune più alto di tutta la Val D’Aosta e tra i più alti in tutta l’Italia. Raggiungibile principalmente mediante una funivia con partenza da Buisson e grazie alla completa assenza di auto nella località, si è aggiudicata il titolo di “Perla Alpina” nel 2006.





Dove dormire green: Maison de Suis, un eco-friendly B&B a solo 40 km dalla città di Aosta.

Servizio e-bike: la struttura, inoltra offre la possibilità di noleggiare delle mountain bike per intraprendere dei sentieri immersi nella natura incontaminata. Avrete occasione di percorrere delle ciclovie che passano per immense praterie, boschi di castagni e villaggi di montagna unici per le loro caratteristiche. Da non perdere, l’itinerario che collega Chamois a La Magdeleine.

4. Neukirchen am Großvenediger, Austria

Situato a 850 metri d’altitudine, la perla alpina di Neukirchen am Großvenediger, si trova nel cuore del Parco Nazionale Alti Tauri, il quale offre delle esperienze uniche per gli appassionati della montagna e degli sport alpini, in tutte le stagioni dell’anno.

Dove dormire green: Wanderhotel Grassner, un albergo circondato da boschi, montagne e fantastiche attrazioni per i più grandi e piccoli. Questo hotel sarà il luogo perfetto dove dedicare del tempo al benessere dopo una giornata di escursioni nei dintorni. La struttura, inoltre, offre delle colazioni deliziose che vengono preparate con prodotti biologici e a km0.

Servizio e-bike: l’intera regione turistica è piena di servizi di e-bike con molte stazioni di noleggio, stazioni di e-gas e piste ciclabili ben sviluppate, quindi non vi preoccupate di trovare un modo per portare le vostre biciclette in questo paradiso, perché i servizi di noleggio locali penseranno a soddisfare ogni vostra esigenza e vi aiuteranno a scoprire i migliori luoghi del famoso Parco Nazionale Alti Tauri, collocato tra i migliori paesaggi alpini e oasi di pace per gli amanti della natura.

5. Val Cenis Termignon, Francia

Val Cenis Termignon è uno stupendo villaggio alpino situato a 1300 m di quota, nel cuore del Parco Nazionale della Vanoise e a pochi chilometri dal valico Moncenisio, confine tra Francia e Italia. Inoltre, fa parte delle Alpine Pearls, un insieme di località alpine in cui il turismo sostenibile è la colonna portante.

Dove dormire green: Chalet du Lys, a soli due minuti dal villaggio di Termignon, immerso nei colori e nei suoni della natura completamente incontaminata. Questo hotel sarà il luogo perfetto dove poter rilassarsi dopo una giornata di escursioni. La struttura, inoltre, offre una colazione squisita e preparata con prodotti locali.





Servizio e-bike: Il territorio limitrofo e dei dintorni è il tipico scenario alpino, dove poter praticare sport e turismo all’aria aperta: non sarà, quindi, difficile trovare un punto di noleggio biciclette o tour organizzati.

6. Cogne, Italia

Cogne è la meta perfetta per tutti coloro che vogliono dimenticarsi dell’esistenza delle auto e dell’inquinamento. Anche Cogne rientra nella rete delle Perle Alpine, grazie all’attenzione che viene posta nei confronti della responsabilità sociale e dello sviluppo sostenibile. Cogne è il tipico villaggio alpino del quale è impossibile non innamorarsi.

Dove dormire green: Hotel Sant’Orso è un accogliente wellness hotel che offre un panorama suggestivo sul Gran Paradiso e sulla prateria di Sant’Orso, che poterete ammirare rilassandovi nella bellissima spa dell’hotel, il luogo perfetto per potersi ricaricare dopo una giornata di attività!





Servizio e-bike: Cogne è famosa per avere dei villaggi intorno che sono unici nel loro splendore e sono raggiungibili attraverso delle ciclovie ben strutturate: se non siete esperti nel campo ciclistico, vi consigliamo di percorrere la Cretaz-Lillaz, lunga solo 11km e piena di bellezze naturali da ammirare durante il tragitto.

7. Interlaken, Svizzera

Interlaken si trova su una pianura alluvionale nell’Oberland Bernese e, da come suggerisce il nome, tra il Lago di Thun e il Lago di di Brienz. Questa località è il punto di partenza per numerose avventure, invernali ed estive.

Dove dormire green: Alphotel Eiger, la struttura si trova a Beatenberg e vanta una posizione ottimale da cui potrete intraprendere delle avventure uniche e indimenticabili grazie ai servizi che la zona offre. L’hotel è una struttura ricettiva accogliente ma estremamente elegante, sin da subito si può notare l’attenzione per ogni minimo particolare. La colazione è inclusa e preparata con prodotti biologici e a km0.





Servizio e-bike: Potrete organizzare delle stupende escursioni in base alle vostre esigenze andando su questo link. Consigliamo il percorso che vi permetterà di visitare il Lago di Thun e il Lago di Brienz, non troppo distanti tra di loro. Assicuriamo che ne vale pena e non ve ne pentirete.

8. Weissensee, Austria

Vi proponiamo ora un’altra Perla Alpina, Carinzia. Recentemente si è aggiudicata il Premio Europeo per il Turismo e l’Ambiente e una volta che sarete in questo luogo magico, non sarò difficile capire il perché.

L’attrazione principale del luogo è il famoso Lago Weissensee che con i suoi 930 metri di quota è il lago balneabile più alto delle Alpi. Questo incantevole bacino naturale detiene anche il record del lago con le acque più pulite in tutta l’Austria, in cui vivono 22 specie diverse di pesci.

Dove dormire green: Biohotel Gralhof, immerso in un paesaggio magico di fronte al Weissensee, per vivere un’esperienza a pieno contatto con la natura, tutto perfezionato dalla bellissima struttura dell’edificio e dai servizi che sono offerti: spiaggia privata, barche a remi per poter esplorare il lago, una bellissima zona benessere e molto altro.





Servizio e-bike: in inverno il lago diventa una immensa distesa di ghiaccio, in estate però potrete delle bellissime gite fuori porta in mountain bike e avere così l’opportunità di visitare e ammirare paesaggi alpini che vi lasceranno senza parole. L’hotel Biohotel Gralhof mette delle biciclette a disposizione dei suoi ospiti.

9. Moena, Italia

Il Trentino ha sempre puntato sul turismo sostenibile e sulla valorizzazione del territorio, proponendo ai suoi turisti dei percorsi immersi in una stimolante natura incontaminata e lontani dal caos della città. La Val di Fiemme e la Val di Fassa saranno il luogo perfetto dove vivere questa esperienza.

Dove dormire green: Hotel Alle Alpi Beauty&Relax, un hotel 4 stelle situate a Moena, in Val di Fassa, in una posizione centrale ma tranquilla dove tutto è pensato per farvi vivere una vacanza rilassante e rigenerante. La colazione sarà inclusa nel prezzo e, logicamente, verranno proposti pietanze preparate con prodotti locali.





Servizio e-bike: c’è un bellissimo percorso lungo circa 48 km che percorre la Val di Fassa e la Val di Fiemme. Nello specifico, si parte da Alba di Canazei e si segue il corso del torrente Avisio fino a Molina di Fiemme, dopo un piccolo tratto sulla strada stradale verso Pozza. Questo percorso è adatto per mountain-bike ed e-bike, ma percorribile anche a piedi. Tra le tappe che vi consigliamo c’è la Perla Apina di Moena, famosa per la promozione di una vita sostenibile e un turismo responsabile.

10. Bled, Slovenia

Nel cuore delle Alpi Giulie, a poco più di un’ora dal confine italiano. Bled è la meta perfetta per tutti coloro che vogliono trascorrere delle vacanze sostenibili o per chiunque stia cercando una fuga romantica.

Dove dormire green: Hotel RIBNO Bled, il primo e unico hotel zero waste in Slovenia e a pochi chilometri dal bellissimo lago di Bled. L’hotel è il punto di partenza perfetto per delle escursioni a piedi o in bicletta, o per varie attività come la pesca o altre esperienze sportive nei ditorni. L’Hotel Ribno vanta un piccolo centro benessere con sauna finlandese alle erbe alternativa, sauna a infrarossi, idromassaggio, sala relax e sala massaggi.





Servizio e-bike: per apprezzare ogni particolare del paesaggio, vi consigliamo di fare un giro del lago in bicicletta, che potrete noleggiare nell’hotel, e godervi il panorama dei 6 km che circondano la grandissima distesa d’acqua. Troverete, inoltre, dei punti ristoro per delle pause durante il tragitto.

Per i più esperti è anche possibile scoprire le Perle Alpine in un unico grande itinerario in bicicletta, da Bad Reichenhall in Germania fino a Interlaken in Svizzera. Sono circa 20 giorni di viaggio in bici, seguendo il percorso fatto da Paolo Pinzuti di Bike Italia, di cui è anche disponibile la traccia gps a questo link.

Pronti per organizzare la vostra avventura in e-bike?

Foto di copertina: via Flickr by Valter Manetta