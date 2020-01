Vacanza Green in Val di Non tra Canyon e Chalet Eco-Friendly

Il nostro punto di partenza è uno dei romantici ed eco-friendly chalet di Pineta Hotel, la nostra destinazione è la Val di Non, dove acqua, natura e cultura si intrecciano dando vita ad un luogo dall’atmosfera magica, il mezzo di trasporto sono i nostri stessi piedi, o forse una bici. Sono questi gli ingredienti per un weekend perfetto ed indimenticabile nella natura del Trentino.

Ci troviamo nel cuore della provincia di Trento, tra prati immensi, meleti, torrenti, laghi e i profili delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. La Val di Non è la più ampia valle del Trentino ed è caratterizzata da un territorio incontaminato e dalla presenza, in particolare, dell’acqua. L’acqua del romantico Lago di Tovel, del grande lago di Santa Giustina e di tutti i torrenti e ruscelli che si gettano nel bacino. Proprio questi corsi d’acqua hanno, nel corso dei millenni, scavato la terra fino a formare un mondo sotterraneo fatto di canyon, gole e cascate che è stato scoperto relativamente da poco e che è l’attrattiva principale della nostra mini-vacanza green in Val di Non.

Val di Non: la Valle dei Canyon

Tra le fitte foreste e i borghi montani e contadini della Val di Non si nasconde quindi un mondo magico, che aspetta solo di essere scoperto. Farlo è semplice, grazie ai bellissimi percorsi costruiti nella roccia accessibili a tutti, perfino ai bambini. Armati di elmetto e ricetrasmittente possiamo quindi vivere emozionanti passeggiate tra misteriose gole, stretti ed angusti passaggi e cascate mozzafiato, accompagnati da operatori specializzati. I due luoghi da non perdere sono il Canyon Rio Sass e il Parco Fluviale Novella.

Il primo si trova a Fondo, capoluogo dell’Alta Val di Non. Il centro storico del borgo è tagliato in due parti da una profonda gola dove scorre impetuoso il Rio Sass e le case sono costruite a strapiombo sulla roccia. Nel 2001 è stato realizzato il percorso che, con passerelle e scalinate, permette di vivere appieno questo spettacolo incredibile per un itinerario di poco più di due ore, tra salti, cascate e cunicoli che si susseguono in uno scenario unico.





Il Parco Fluviale Novella si trova invece tra i paesi di Cloz e Romallo – da poco fusi nel nuovo Comune di Novella – e Dambel, con partenza da località San Biagio. Nella forra del torrente Novella si snoda un percorso di 3,5 chilometri che invita a respirare la natura del bosco e ad addentrarsi nel cuore della roccia, circondati da paesaggi mozzafiato. Per gli amanti degli sport acquatici, adesso è possibile vivere le selvagge gole del parco a bordo di un kayak.

Gli Chalet del Pineta Hotel

Nel cuore della Val di Non, circondato dalle Dolomiti, si trova il Pineta Hotel, ospitalità 100% sostenibile che permette di scoprire i piaceri della montagna. Qui puoi scegliere di dormire in un accogliente chalet circondato dal verde o una confortevole camera in legno e materiali naturali. Inoltre l’ecohotel propone un bellissimo centro benessere e un ristorante che propone i piatti tipici del territorio. Non solo la struttura è fantastica, ma è anche il punto di partenza ideale per le bellissime escursioni che ti permetteranno di scoprire tutte le meraviglie della Val di Non, come ad esempio questo semplice itinerario che porta al suggestivo Santuario di San Romedio, uno degli eremi più caratteristici in Europa.

Ma per raccontarti tutto quello che puoi scoprire soggiornando in questa struttura e vivendo una vacanza in Val di Non mi servirebbe un libro, quindi non ti resta che partire e scoprirlo da te!

Immagine di copertina: Parco fluviale Novella, foto via parcofluvialenovella.it