Innamorati di questi 15 chalet romantici (ed eco-friendly)

Una fuga d’amore a volte è proprio quello di cui tu e la tua dolce metà avete bisogno. Per concedersi dei momenti solo per voi, lontano da tutto e da tutti, per riscoprire il piacere di stare insieme, magari circondati da bellezza e natura. Ecco allora che questi 15 chalet romantici sono la destinazione perfetta per la vostra prossima vacanza, che sia per l’anniversario, la luna di miele, un regalo speciale o una semplice, casuale e immotivata fuga d’amore. Ma attenzione, non fatevi ingannare dal nome, sì sono chalet, ma non sono tutti tra le Alpi, qualcuno anzi è proprio davanti al mare. Pronti a innamorarvi di nuovo?

Tra le vigne dell’Umbria





Ecco il primo dei chalet romantici che ti vogliamo consigliare: il Wine Chalet si trova all’interno di un Resort, ma è comunque lontano da tutti e tutto, tra un bosco di querce e il profumo delle vigne. Qui potrete abbandonarvi al calore del legno, al silenzio, per poi scoprire i servizi del resort, come il ristorante con prodotti a chilometro zero, la cantina, o il centro benessere. La struttura, in bioarchitettura, utilizza solo elettricità pulita.

Ideale per gli amanti del vino. A partire da 100€ a notte

Fuga d’amore sulle pendici dell’Etna





Tra i vari alloggi dell’agriturismo biologico Bagolarea c’è anche un bellissimo chalet in legno, immerso in un agrumeto di clementine. Siamo tra Catania e Messina, alle pendici del Vulcano, in una zona che ha un fascino davvero unico. Al mattino, lo chalet si riempie di luce attraverso una grande finestra, che offre anche una bellissima vista sul mare.

Ideale per una fuga romantica rustica. A partire da 100€ a notte

Nella campagna irlandese





Cosa c’è di più romantico di una passeggiata a cavallo tra le foreste incantate dell’Irlanda? All’interno del resort The Three Towers Eco House, che offre un ristorante biologico ed elettricità da fonti rinnovabili, è possibile soggiornare anche in un chalet davvero suggestivo. Un luogo fatto per due, dove per qualche istante dimenticherete del resto del mondo. Il resort è anche un centro ippico.

Ideale per chi ama i cavalli o vuole provare una nuova esperienza. A partire da 185€ a notte

Uno chalet eco-friendly nel Parco Naturale Adamello Brenta





Il Maso Azzurro Charming B&B è un chalet di montagna immerso tra i bellissimi paesaggi del Trentino. Due camere e una suite tra cui scegliere, e poi tre soggiorni in legno, un romantico caminetto e due terrazze panoramiche dove gustare una colazione a base di prodotti biologici e locali. Anche qui l’energia è green!

Ideale per una fuga romantica in montagna. A partire da 70€ a notte

Chalet romantici sul Lago Heegermeer, in Olanda





Al Vegotel Heegermeer ci sono 6 piccoli chalet che ti aspettano. Dopo una colazione vegana potrete vivere la bellezza dell’omonimo lago, provare sport acquatici o semplicemente rilassarvi, godendo della vostra compagnia reciproca e delle albe e degli tramonti.

Ideale per una fuga romantica vegana.

Tra le colline di Firenze





A soli 5 chilometri dal centro di Firenze, tra ville medicee e ulivi, c’è un resort che si impegna ogni giorno per rispettare la natura, coltivando secondo i principi dell’agricoltura biologica, riutilizzando l’acqua e senza usare sostanze chimiche nella bellissima piscina. Tra i 3 alloggi messi a disposizione degli ospiti, c’è anche un piccolo chalet per coppie che dispone anche di un bellissimo gazebo. È presente anche una sala per esercitazioni di yoga, nonché pavoni che passeggiano tranquillamente nel verde.

Ideale per chi vuole rilassarsi ma senza allontanarsi dalla città. A partire da 130€ a notte

Una vacanza per due tra le alpi della Slovenia





Una vasca idromassaggio in legno, la liberà della solitudine, i comfort della modernità: l’Eco Chalet Astra Montana è sinonimo di fuga romantica. Ci troviamo nella periferia del Parco Nazionale di Triglav e lo chalet è completamente autosufficiente: l’energia è fornita da pannelli solari e il riscaldamento arriva dal camino. Vi ritroverete circondati da una natura incontaminata, in un punto panoramiche che offre viste indimenticabili, dalle cime delle montagne fino al mare Adriatico.

Ideale per chi ama la solitudine e la natura selvaggia. A partire da 360€ a notte

Esperienza off-grid tra le alpi francesi





Anche in Francia puoi vivere un’esperienza fuori dalla rete, per una fuga romantica in punta di piedi. Lo chalet Mystic Marmot si trova a un’altitudine di 1000 metri e sarà tutto a vostra disposizione con le 3 camere da letto, la rande sala principale con una vista eccezionale sulla valle, un patio, una cucina all’aperto e barbecue, un bosco e un alpeggio. La mattina potrete prendere le uova dal pollaio.

Ideale per chi vuole provare un’esperienza unica. A partire da 225€ a notte

Una baita in mezzo a un bosco del bergamasco





Wild Cabin é una baita nel mezzo di una foresta alpina, a circa un’ora a piedi dall’ultimo villaggio Pianezza, a 1700 metri di quota. Non c’è elettricità, non c’è acqua corrente. Sarete solo voi due, senza alcun comfort superfluo e senza neanche quelli che ci sembrano indispensabili. È così che ritroverete voi stessi e una forte connessione con la natura.

Ideale per le coppie più avventurose. A partire da 12€ a notte

In uno degli angoli più belli della Baviera





Per trovare incredibili e sostenibili chalet romantici siamo arrivati anche in Baviera, dove ne abbiamo trovato alcuni davvero particolari. Il Tannerhof Hotel mette a disposizione degli ospiti sia incantevoli cottage che moderni chalet-torri, sparsi tra le colline. Da provare poi i massaggi e i trattamenti Kneipp, la cura del digiuno, la sauna.

Ideale per chi cerca il benessere. A partire da 260€ a notte

Chalet romantici nella perla alpina di Werfenweng





Prossima destinazione: Austria. Qui ci aspetta un villaggio di chalet romantici, capaci di coniugare il lusso con la sostenibilità. C’è tutto quello di cui una coppia ha bisogno: il legno con il suo calore, l’aria fresca di montagna, una natura incredibile, la vasca idromassaggio e un camino per l’inverno.

Ideale per una fuga romantica di lusso. A partire da 230€ a notte

Uno chalet di montagna in Val d’Aosta





La Maison de Gran Maman è una casa colonica originaria del 19° secolo, ora trasformata in uno splendido chalet di montagna. Per una fuga romantica che è anche un viaggio indietro nel tempo, tra le ricche tradizioni della storia locale. Potrete affidare una singola stanza o l’intero chalet e in ogni caso al mattino vi aspetterà una deliziosa colazione preparata con ingredienti freschi, locali e biologici. La struttura si trova a soli 2 chilometri dal comprensorio sciistico di Champorcher e vicino al Parco Nazionale del Monte Avic.

Ideale per una fuga romantica sulla neve. A partire da 180€ a notte

Uno chalet davanti al mare della Spagna

Tarifa Chalets offre 5 chalet romantici, immersi in bellissimi giardini e affacciati su delle spiagge dorate. Vi sveglierete tra il suono delle onde dell’oceano, ammirando il blu e intravedendo anche il Marocco. Non mancano amache, lettine e poltrone, per concedersi qualche coccola durante la giornata.

Ideale per chi ama il mare. A partire da 45€ a notte

Vacanza romantica in Canada





Arriviamo anche in Canada, dove ci aspetta un bellissimo chalet immerso nella natura. Infatti, in ogni stagione non mancano attività da sperimentare e luoghi da vivere e scoprire. Tutto appena fuori dalla porta.

Ideale per le coppie amanti della natura. A partire da 200€ a notte

Una fuga nella natura dell’Australia





Gli ultimi chalet romantici che abbiamo selezionato si trovano nel nord del Queensland, tra aria di montagna, tramonti mozzafiato, ruscelli e una ricca fauna e flora. Ogni edificio all’interno del resort Hidden Valley Cabins è costruito interamente in legno locale, e la maggior parte dei mobili è stato lavorato a mano.

Ideale per chi vuole fuggire dai luoghi conosciuti. A partire da 105€ a notte