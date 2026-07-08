I 10 Migliori Posti in Italia per una Vacanza con il tuo Cane

Cerchi una vacanza dove il tuo cane sia il benvenuto? Scopri le migliori strutture ricettive pet-friendly per un viaggio sostenibile insieme al vostro amico a quattro zampe

Organizzare una vacanza con il cane non è sempre semplice: ogni amico a quattro zampe ha le sue esigenze e non tutte le strutture le soddisfano. Perché non scegliere invece un soggiorno dove il vostro cane possa davvero starvi accanto e vivere avventure indimenticabili?

Ecco 10 luoghi da esplorare insieme al tuo amico a 4 zampe per creare ricordi indimenticabili!

1. Mareblù di Maremma

Mareblù di Maremma-Tuscany Green Holidays, struttura pet-friendly

Nel cuore della Maremma Toscana, immersi in una bellissima pineta, potrete trovare questi spettacolari appartamenti pet friendly a soli 500 m dalla spiaggia, accompagnati da cibo biologico con prodotti toscani a KM0. Potrete avventurarvi alla scoperta delle aree naturalistiche della Maremma insieme al vostro cane, ed esplorare i meravigliosi borghi toscani, ricchi di storia e tradizioni locali.

Avrete a disposizione chilometri di spiaggia libera e selvaggia per godervi indimenticabili passeggiate con il cane e scoprire i tesori nascosti della costa. La Maremma Toscana è la meta ideale per una vacanza nella natura incontaminata, tra libertà e relax per voi e il vostro amico a quattro zampe.

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2. Goditevi la Vacanza Pet-Friendly nella Vegan Agrivilla I Pini

Immersa nel magico paesaggio toscano, questa agrivilla è la meta ideale per una vacanza con il tuo cane. Lontano dal caos e dalla frenesia della vita quotidiana, potrai vivere un’esperienza autentica e rigenerante, in un ambiente tranquillo e rilassato, circondato dalla natura tra Firenze e Siena.

Un’oasi pet-friendly pensata per te e per il tuo amico a quattro zampe: spazi verdi dove il tuo cane potrà muoversi libero, aria pulita e ritmi lenti per ricaricare le energie insieme. Ma non solo: la struttura ti permette anche di vivere una vacanza sostenibile, grazie a un ristorante a rifiuti zero e un bar benessere biologico, vegano e green.

Una scelta consapevole, per chi ama viaggiare con il proprio cane senza rinunciare al rispetto per l’ambiente.

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3. Nelle Marche con il Vostro Cane nella Locanda della Valle Nuova

Nelle Marche con il Vostro Cane nella Locanda della Valle Nuova

Un’azienda agricola biologica che risulta essere il punto di partenza perfetto per la vostra vacanza con il cane alla scoperta delle Marche. Una struttura non solo pet-friendly, ma anche molto attenta al rispetto dell’ambiente e della natura circostante, ideale per chi viaggia con il proprio cane. Un luogo incantato dove poter assaporare i prodotti tipici della regione e scoprire l’ambiente bucolico circostante.

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4. Alla Scoperta del Lazio con il Vostro Amico a Quattro Zampe nel B&B Casale Hortensiae

Potrai venire a trascorrere una meravigliosa vacanza con il tuo cane in compagnia tra Roma, Viterbo e Orvieto e goderti la natura della Valle del Tevere. Un bed & breakfast eco-sostenibile che offre ospitalità anche agli animali domestici, che ti accoglierà facendoti vivere un soggiorno autentico ed eco-sostenibile.

Da qui potrete partire con il vostro cane per dei bellissimi itinerari culturali, archeologici e termali tra Lazio, Umbria e Toscana. Organizzate la vostra prossima vacanza nel territorio laziale e fatevi catturare dalla tranquillità e dalla pace di questo luogo, tra sostenibilità e sintonia con la natura.

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5. Casina Fazza, nelle Campagne Pugliesi

Vacanze pet-friendly

Immersi nella totale tranquillità e lentezza della campagna pugliese, per la vostra prossima vacanza pet friendly in Puglia dovete assolutamente provare questa struttura.

Casina Fazza offre agli ospiti e ai loro cani un luogo indipendente e circondato dalla natura, vicino ad alcune delle più belle spiagge d’Italia dove portare il vostro cane, in un’atmosfera tranquilla e accogliente.

Una scelta ideale per chi cerca una vacanza con il cane all’aria aperta, lontano dal caos, a contatto con la natura autentica della Puglia.

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6. Oobeh Country House:Ospitalità rurale

Se invece volete scoprire, accompagnati dal vostro cane, un progetto di permacultura tra le colline reggiane tra natura, silenzio e ispirazione per chi cerca semplicità e connessione dovete passare per questa struttura.

Un soggiorno alternativo, pet friendly e aperto ai cani, accolti dai proprietari, giovani e pieni di entusiasmo, che vi ospiteranno in un ambiente familiare e caloroso, con grande professionalità e passione. La loro visione sostenibile si riflette in ogni dettaglio della struttura e nei progetti in continua evoluzione.

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7. Sardegna con il Vostro Cane: Agriturismo La Genziana

L’Agriturismo La Genziana è un’azienda agricola e turistica che si estende per 20 ettari e la struttura è pet friendly e accoglie con piacere chi desidera trascorrere una vacanza in agriturismo con il proprio cane.

L’agriturismo mette a disposizione degli appartamenti dove potrete venire a trascorrere le vostre vacanze con il vostro cane e godere degli ampi spazi verdi tutt’intorno, perfetti per lunghe passeggiate con il vostro amico a quattro zampe. Inoltre, potrete assaporare i prodotti enogastronomici preparati con materie prime coltivate in loco e gustare la cucina stagionale.

Portare il cane in agriturismo non è mai stato così semplice: a La Genziana troverete un ambiente naturale e accogliente pensato anche per il benessere del vostro cane.

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8. In Umbria nell’Agriturismo San Lorenzo

Tra le colline verdi dell’Umbria, a pochi passi da Assisi, Gubbio e Perugia, potrete finalmente trascorrere una vacanza con il vostro cane in totale relax. Questa deliziosa casa immersa nel verde è pensata per accogliere voi e il vostro cane in un ambiente tranquillo e confortevole, lontano dalla città.

Qui troverete spazi e natura per farlo correre libero tra i sentieri collinari. E per chi sceglie di venire in estate, scoprirete che le serate e le notti sono piuttosto fresche: un clima ideale per riposare comodamente senza aria condizionata, sia per voi che per il vostro cane.

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9. Sesta Terra Natural Resort

Sesta Terra Natural Resort è collocato in un luogo riposto, a picco sul mare e al riparo dall’affollamento dei grandi circuiti turistici. Una struttura pet friendly pensata anche per chi viaggia con il proprio cane: insieme a lui potrete godere della meravigliosa natura circostante e ritrovare l’equilibrio e l’armonia con voi stessi.

Potrete scoprire la Natura di Sesta Terra e godere di scorci mozzafiato in mezzo ai suoi profumi e al suo silenzio, percorrendo a piedi i sentieri e le strade che si inerpicano sulla costa fra ulivi e lecci. Un’esperienza autentica da vivere con il vostro cane, lontano dalla folla.

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10. La Voce del fiume Dimora di charme in Basilicata

Struttura pet-friendly nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese

Un’occasione unica per dormire in un antico borgo medievale a Brienza, e quale migliore opportunità se non in compagnia del vostro amico a quattro zampe? Questa struttura pet friendly, si trova all’ingresso del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese, da esplorare insieme al vostro cane lungo i sentieri e i tratturi dell’antica Lucania. Potete scoprire la bellezza del territorio lungo sentieri segnalati con il vostro fedele cane al seguito.

Spesso avete dovuto rinunciare a portare con voi il vostro cane in vacanza, perché era difficile trovare strutture che ammettono animali domestici. Quest’estate pianificate un itinerario pensato anche per il vostro cane e vivete un’esperienza indimenticabile in uno di questi alloggi eco e pet friendly, perfetti per viaggiare in compagnia del vostro compagno peloso.