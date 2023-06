I viaggiatori responsabili amano la natura e vogliono avere un impatto positivo mentre esplorano il mondo. Se ti rispecchi in queste parole, sei nel posto giusto. In questo articolo approfondiremo il concetto degli alloggi ecosostenibili e ti guideremo alla ricerca di strutture verdi e eco-friendly in cui alloggiare durante le tue vacanze. Scegliendo queste strutture, potrai contribuire in maniera significativa alla salvaguardia dell’ambiente.

Allora cosa aspetti? Lanciati alla scoperta degli incredibili benefici degli alloggi ecosostenibili e impara qualche trucchetto per fare delle scelte consapevoli in vacanza.

Alloggi ecosostenibili: comprendere il concetto

Agriturismo ecosostenibile Podere di Maggio, in Toscana

Gli alloggi ecosostenibili, anche chiamati strutture ricettive verdi o eco-friendly, sono delle sistemazioni che mettono al primo posto pratiche di sostenibilità per minimizzare il loro impatto sul pianeta.

Le strutture di questo tipo si impegnano a preservare le risorse naturali, a ridurre i rifiuti e a supportare le comunità locali. Spesso utilizzano fonti di energia rinnovabile, praticano una gestione responsabile dell’acqua e dei rifiuti e integrano nelle loro infrastrutture scelte di design eco-consapevoli.

I benefici degli alloggi ecosostenibili

Riduzione dell’impatto ambientale

Soggiornando in strutture ricettive green, potrai ridurre la tua impronta di carbonio e supportare delle pratiche sostenibili per Hotel e Resort. Queste sistemazioni danno infatti priorità alla responsabilità ambientale e attuano numerose iniziative per minimizzare il proprio impatto sul pianeta.

Un aspetto fondamentale è l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, ad esempio di energia solare o elica, che riducono la dipendenza dai combustibili fossili e le emissioni di gas serra. L’impegno nei confronti dell’energia rinnovabile è solo un esempio di come gli alloggi ecosostenibili siano i capofila nella formazione di un settore alberghiero più rispettoso dell’ambiente.

Energia verde nella struttura La Casa dell’Ecoturista, in Puglia

Tutela delle risorse naturali

Gli alloggi ecosostenibili promuovono attivamente la tutela delle risorse idriche ed energetiche, adottando varie misure per garantire la sostenibilità. Ecco qualche esempio:

Presentano spesso riduttori di flusso nei lavandini e nelle docce per minimizzare l’utilizzo dell’acqua senza rinunciare al comfort.

per minimizzare l’utilizzo dell’acqua senza rinunciare al comfort. L’illuminazione è generalmente a LED , in quanto consuma meno energia e ha una durata maggiore rispetto alle alternative di illuminazione tradizionali.

, in quanto consuma meno energia e ha una durata maggiore rispetto alle alternative di illuminazione tradizionali. Inoltre, molte strutture ecosostenibili utilizzano termostati smart che regolano la temperatura in maniera intelligente, per ridurre lo spreco di energia.

Le strutture ecosostenibili riducono lo spreco di energia utilizzando termostati intelligenti. Foto di Dan LeFebvre su Unsplash

Sostegno alle comunità locali

Molte strutture verdi costruiscono forti legami con la comunità locale. Promuovono attivamente lo sviluppo economico del territorio rifornendosi di prodotti locali. Scegliendo fornitori locali, questi alloggi contribuiscono alla crescita di imprese e artigiani del territorio, incentivando l’economia locale.

Le strutture verdi promuovono il lavoro degli artigiani locali. Foto di Jean Vella su Unsplash

Inoltre, assumono spesso personale locale, offrendo così opportunità di lavoro e rafforzando la comunità. La connessione con la comunità locale crea una relazione reciprocamente vantaggiosa, dato che i viaggiatori amanti della natura possono sperimentare la cultura autentica della regione mentre supportano in maniera diretta le persone che vi abitano.

Un ambiente più sano

Gli alloggi ecosostenibili generalmente mettono al primo posto le scelte biologiche e a chilometro zero. I prodotti sono quindi privi di pesticidi e sostanze chimiche tossiche e ti permetteranno di adottare pratiche sostenibili senza rinunciare al gusto. Se vuoi essere un viaggiatore sostenibile, scegli queste opzioni alimentari. Ti consentiranno di supportare gli agricoltori locali e di ridurre l’impronta di carbonio causata dal trasporto di alimenti su lunghe distanze.

Inoltre, queste strutture prediligono l’utilizzo di prodotti per le pulizie non tossici, garantendo agli ospiti un ambiente sano e privo di sostanze chimiche. Per di più, sono attenti alla qualità dell’aria interna tramite l’implementazione di adeguati sistemi di ventilazione e l’utilizzo di materiali naturali. In questo modo favoriscono la presenza di un’atmosfera fresca e priva di tossine.

Cibi biologici dalla fattoria alla tavola all’agriturismo Blum, in Trentino

Esperienze uniche

Gli alloggi ecosostenibili offrono spesso delle esperienze uniche che consentono agli ospiti di entrare in contatto con la natura e la cultura locale. Che si tratti di programmi di conservazione della fauna selvatica, di workshop di agricoltura biologica o di escursioni guidate attraverso paesaggi incontaminati, queste strutture garantiscono esperienze memorabili che incentivano un più profondo amore per l’ambiente.

Esperienze verdi in Slovenia

Consigli per trovare strutture ricettive verdi e sostenibili

1. Guarda le certificazioni ambientali

Cerca le strutture che abbiano ricevuto delle certificazioni ambientali riconosciute come ad esempio LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), Green Key o Green Globe. Queste certificazioni garantiscono il rispetto di specifici standard ambientali.

2. Ricerca marchi ecologici

Presta attenzione ai marchi ecologici, come quelli presenti su Ecobnb, che indicano l’impegno della struttura in pratiche ecosostenibili e garantiscono che la tua scelta sia ecologica. I marchi vengono assegnati alle strutture ricettive che rispettano determinati standard ambientali, assicurando che hanno attuato delle misure per minimizzare il loro impatto ambientale.

3. Leggi le recensioni legate all’ecosostenibilità

Consulta le piattaforme online e i siti di recensioni specializzati in alloggi ecosostenibili. Qui potrai trovare preziose informazioni e feedback lasciati da viaggiatori che la pensano come te e hanno provato le strutture in prima persona.

4. Utilizza piattaforme di prenotazione ecologiche

Alcune piattaforme di prenotazione online si rivolgono specificamente agli alloggi verdi, agevolando più che mai la ricerca di strutture ecosostenibili per i viaggiatori amanti della natura. Queste piattaforme selezionano diverse opzioni ecologiche, che spaziano dagli eco-lodge e dai resort sostenibili agli hotel verdi e ai rifugi immersi nella natura. Inoltre, spesso offrono informazioni dettagliate sulle caratteristiche ecologiche di ogni struttura.

5. Valuta la posizione

Prediligi gli alloggi che hanno una posizione centrale o vicina ai mezzi pubblici e alle attrazioni locali. In questo modo, potrai ridurre la necessità di utilizzare mezzi privati ed esplorare la zona in maniera sostenibile.

6. Informati sulle pratiche per la sostenibilità

Prima di prenotare, contatta direttamente la struttura e informati sulle sue pratiche per la sostenibilità. Chiedi informazioni sulla gestione dei rifiuti, sul risparmio energetico e sulle iniziative di coinvolgimento della comunità per assicurarti che tutto sia in linea con i tuoi valori.

7. Cerca servizi verdi

Controlla se le strutture offrono servizi ecologici come prodotti da bagno ricaricabili, menù vegetariani o noleggio di biciclette. Sono solo dei piccoli dettagli che, però, indicano l’impegno verso pratiche ecosostenibili.

8. Sostieni i marchi eco-consapevoli

Molte strutture ricettive hanno adottato la sostenibilità come una parte integrante dei loro valori fondamentali. Cerca dei marchi conosciuti che mettono al primo posto la responsabilità ambientale e attuano pratiche ecosostenibili in tutte le loro strutture.

9. Prendi in considerazione eco-lodge o soggiorni in agriturismo

Gli eco-lodge e gli agriturismi sono spesso incastonati in pittoreschi scenari naturali. Allo stesso tempo, sono progettati per avere un impatto minimo sull’ambiente. Offrono la possibilità unica di immergersi nella natura e di sperimentare in prima persona uno stile di vita più sostenibile.

Soggiorna in un agriturismo per sperimentare uno stile di vita sostenibile. Foto di Michael Bourgault su Unsplash.

10. Entra in contatto con le comunità locali

Confrontati con le comunità locali e con altri eco-viaggiatori tramite i social media o i forum online. Queste comunità spesso condividono preziosi consigli e opinioni sulle strutture ecosostenibili nelle varie destinazioni.

Considerazioni finali

Scegliendo alloggi ecosostenibili, potrai trasformare i tuoi viaggi in una forza per un cambiamento positivo. Sono molti i benefici di soggiornare in strutture verdi e sostenibili, ad esempio la riduzione dell’impatto ambientale, la conservazione delle risorse naturali, il sostegno alle comunità locali e le esperienze uniche che ti connettono con la natura e la cultura locale. Abbraccia il potere del viaggio responsabile e goditi un meraviglioso viaggio green lasciando un’impronta minima sul pianeta. Buon viaggio!

Immagine di copertina: casa sull’albero, Glamping il Sole, Toscana