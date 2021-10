Giardini Verticali: un modo per avere città più verdi

I giardini verticali sono strutture che vengono installate all’interno o all’esterno degli edifici, alle quali sono aggrappate varie specie di piante o di vegetazione. Vengono utilizzati comunemente per fini estetici e per creare un ambiente stimolante e confortevole all’interno degli spazi di lavoro.

Tipologie di Giardini Verticali

Ci sono tre principali tipologie di giardini verticali. Le differenze si basano sulle piante e i metodi di coltivazione e installazione.

Continua a leggere per scoprire le differenze tra le tre tipologie!

1. Piante Rampicanti sulle Pareti

È la tipologia più comune e anche la più naturale. I giardini verticali con le piante rampicanti sono davvero belli da vedere e, senza alcun dubbio, catturano lo sguardo. Col passare del tempo le piante rampicanti si fanno strada lungo i muri degli edifici, dando loro un aspetto più verde.

Alcuni esempi di piante rampicanti sono il caprifoglio, il luppolo e la campanula. In certi casi, queste pareti viventi hanno bisogno una struttura di supporto.

2. Pareti Verdi Composte da Piante Pensili

Un altro esempio di giardino verticale è quello composto da piante pensili, una delle opzioni preferite dai designer, che formano facilmente una sorta di cortina di protezione verdeattorno agli edifici. Dato che questa tipologia non richiede così tanto supporto come le pianti rampicanti, ci sono più alternative tra cui scegliere.

Alcuni esempi di piante da utilizzare sono la felce, il photos, la medinilla magnifica e la begonia.

3. Giardini Verticali Componibili

Il giardino verticale componibile è il trend di design che si tende a vedere di più ed è il concept più recente tra quelli citati. Questa tipologia richiede però una complicata progettazione, pianificazione e manutenzione professionale. Detto questo, bisogna anche tenere conto del fatto che si tratta della tipologia più costosa. Il metodo della composizione è comunque perfetto per i piccoli spazi e per tutti i tipi di clima. Perciò, se si opta per questa tipologia di giardino verticale, costoso ma molto accattivante, conviene iniziare a risparmiare.

Alcune piante che si possono utilizzare per la composizione sono le piante tropicali, le piante grasse, con in più numerose erbe, frutta e verdura.

I Benefici dei Giardini Verticali sull’Ambiente Urbano

I giardini verticali sono un ottimo metodo per migliorare l’aspetto di quelli che appaiono come degli anonimi muri grigi o bianchi. Però sono fantastici non solo per fini estetici, ma anche per contribuire al benessere e alla salute degli esseri umani, per aumentare la produttività e l’energia e per purificare l’aria inquinata delle città.

Dal momento che si perdono sempre più spazi verdi negli ambienti urbani, molte persone stanno pensando di recuperare il verde attraverso i giardini verticali.

Continua a leggere per scoprire 4 benefici dei giardini verticali!

1. Migliore qualità dell’aria

Conosciamo bene il problema attuale dell’inquinamento dell’aria. Le sostanze nocive possono seriamente danneggiare i nostri organi, ed è un dato di fatto che inaliamo quotidianamente aria inquinata. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’aria inquinata è responsabile della morte di sette milioni di persone ogni anno. È stato inoltre riscontrato che al giorno d’oggi nove persone su dieci inalano aria inquinata.

È scioccante vedere quanto facilmente ci esponiamo all’aria inquinata. Apriamo la finestra, sperando di far entrare aria pulita, ma, se viviamo in città, questa speranza verrà quasi sicuramente spezzata. Infatti aprendo la finestra facciamo entrare aria contaminata dalle emissioni di gas di scarico.

Installare dei giardini verticali può fare una gran differenza in tal senso. Dato che le piante sono delle naturali purificatrici dell’aria, può essere un passo verso la vittoria contro questo problema globale, che rappresenta uno dei maggiori rischi per la salute della nostra generazione.

2. Immagine di Sostenibilità

Le piante sono chiaramente belle. A chiunque piacciono le cose belle. Le cose belle rendono le persone felici.

Questo è il motivo per il quale i giardini verticali sono comunemente usati nel marketing. Molti hotel e ristoranti di lusso installano dei giardini verticali per differenziarsi dai propri competitors. È un modo fantastico per presentare il proprio marchio come eco-friendly e sostenibile. Si dice che giardini verticali possano aumentare il valore di una proprietà del 20%.

3. Agricoltura Urbana

Le ricerche mostrano come da marzo 2020 otto specie di api siano a rischio estinzione. Sette di queste vivono nelle Isole Hawaii. Perdere il maggior impollinatore per delle isole così grandi, conosciute per avere dei paesaggi unici e in pericolo, è un problema molto grosso. I giardini verticali danno un grande contributo alla biodiversità. Mentre si sta pianificando un giardino verticale di questo tipo, bisogna ricordarsi di scegliere saggiamente le piante, per attrarre un ampio range di uccelli, api e altri animali importanti per l’ecosistema.

4. Riduzione del Rumore e della Temperatura

Come già sai, i benefici dei giardini verticali vanno oltre l’essere un trend di design esteticamente attrattivo. Forse non sai però che gli alberi sono utilizzati per ridurre la temperatura e il rumore, specialmente nelle aree rurali. Questo è il motivo per il quale vengono installati dei giardini verticali quando si costruiscono autostrade.

Inoltre un giardino verticale può diminuire la temperatura delle superfici di 20 gradi. Ciò si riflette in seguito sulla diminuzione della temperatura interna, che può portare alla riduzione del consumo di energia elettrica e ad offrire un ambiente più vivibile.

Conclusioni

I giardini verticali rappresentano un grande valore aggiunto per i paesaggi urbani. Hanno lentamente lasciato il segno nelle grandi città e contribuiscono notevolmente al nostro benessere. Mentre ci proteggono, i giardini verticali supportano anche la grande missioni di salvare il mondo da ulteriori danni. Unisciti alla battaglia contro il cambiamento climatico e il riscaldamento globale installando semplicemente un giardino verticale!