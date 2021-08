Questi bellissimi agriturismi biologici in Veneto sono il punto di partenza ideale per andare alla scoperta di questa terra ricca di luoghi meravigliosi per una vacanza all’insegna della sostenibilità.

Città d’arte, spiagge e località balneari, montagne maestose, itinerari immersi nel verde e specialità eno-gastronomiche. Ma anche agriturismi biologici che vi consentono di visitare queste splendide località senza rinunciare al rispetto dell’ambiente. Questo e molto altro vi aspetta in Veneto, una regione in cui non ci si annoia mai, grazie alla varietà dei paesaggi e le innumerevoli cose da fare.

Se state organizzando a vostra vacanza in questa splendida terra, perchè non optare per una sistemazione sostenibile? Questi agriturismi biologici in Veneto vi consentiranno di rilassarvi e godervi una permanenza a contatto con la natura nel pieno rispetto dell’ambiente circostante.

Ecco quindi a voi i 10 migliori agriturismi biologici del Veneto.

L’aggettivo che meglio descrive questo alloggio situato a due passi delle Dolomiti e non lontano da Feltre e Belluno è rigenerante. Verrete accolti in una struttura realizzata in bioedilizia utilizzando legno massiccio Soligno, un materiale naturale che non contiene sostanze nocive. Proprio il profumo di questo legno crea un’atmosfera rilassante dove potrete staccare la spina e rilassarvi. L’agriturismo dispone anche di un ristorante, in cui potrete deliziare il palato con piatti vegani preparati con i prodotti coltivati all’interno della struttura stessa.

Se state cercando un alloggio immerso nella natura ma che non disti troppo da luoghi di interesse e attrazioni turistiche Bioagriturimso Tirtha è ciò che fa per voi. È situato a Pescantina, un ottimo punto di partenza per visitare Verona, il lago di Garda, il parco delle Cascate di Molina e il parco termale Villa dei Cedri. Inoltre, Tirtha sorge nel parco dell’Adige non lontano dal fiume e ciò vi consentirà di fare passeggiate nel verde a piedi o in bicicletta. Avrete anche la possibilità di organizzare passeggiate in cavallo e discese in canoa. Un’altra particolarità di questo alloggio è il fatto che il bioagriturismo Tirtha è anche un centro culturale che ospita svariati eventi artistici e culturali aperti anche al pubblico.

In questo agriturismo in provincia di Verona l’attenzione al cliente è importante tanto quanto quella per il rispetto dell’ambiente. Gli spazi sono stati infatti pensati per fornirvi tutto ciò di cui potreste avere bisogno durante il vostro soggiorno, affinché la vostra permanenza sia il più confortevole e spensierata possibile. La struttura si affaccia sulle verdi colline di Verona e la sua posizione vi consentirà di partire alla volta di innumerevoli itinerari immersi nel verde. Lo spazio esterno può anche essere utilizzato per rilassarsi e per gustare la ricca colazione composta da deliziose specialità fatte in casa.

Questo elegante e raffinato alloggio si trova a soli 20 km da Venezia ed è situato nel cuore di un’area verde privata di 60.000 metri quadrati. Sarete accolti in un edificio costruito esclusivamente in legno di larice e abete a zero emissioni circondato da filari di viti da cui si ricava un gustoso Prosecco biologico. Oltre ad esso, qui potrete gustare altri prodotti coltivati in loco, come frutta e ortaggi genuini. Oltre che a godervi un rilassante soggiorno potrete anche visitare i dintorni e raggiungere agevolmente non solo Venezia, ma anche Padova, Treviso, Jesolo e altre splendide località.

Dalla ristrutturazione dell’antica casa dei nonni è nato questo alloggio a pochi minuti dal lago di Garda, più precisamente a Valeggio sul Mincio. Potrete alloggiare sia nelle camere della struttura che nell’area camping che propone piazzole e mobile homes. Le cose da fare sono talmente tante che avrete l’imbarazzo della scelta. Potrete infatti godervi gli spazi verdi di cui dispone la struttura per rilassarvi e incontrare gli animali dell’azienda agricola. Gli amanti dello sport non potranno non approfittare della pista ciclabile di 48km che costeggia il fiume Mincio e che vi condurrà da Peschiera del Garda al centro di Mantova. E ancora, questo agriturismo è un ottimo punto di partenza per trascorrere una giornata nella natura spettacolare del Giardino Sigurtà o in uno dei tanti parchi divertimento che si trovano nella zona.

Questo agriturismo è situato in un’antica corte mezzadrile immersa in un uliveto a pochi chilometri dal lago di Garda. Avrete la possibilità di alloggiare in appartamenti dotati di tutti i confort e decorati con materiali naturali. Questa struttura è ottima per le vacanze in famiglia e con gli amici a quattro zampe. Il territorio che circonda l’agriturismo è ricco di sentieri e itinerari di diverse difficoltà adatti a grandi e piccini. L’agriturismo ha anche un maneggio. Inoltre qui potrete acquistare un pregiato vino biologico, il Bardolino, e l’olio extravergine di oliva dop Garda, entrambi prodotti dalla struttura.

Si tratta dell’alloggio perfetto per tutti coloro che vogliono trascorrere una piacevole vacanza al mare in famiglia o con gli amici lontano però dal caos delle zone più turistiche. L’agriturismo si trova infatti immerso nel verde e nella tranquillità e la sua posizione strategica consente di raggiungere in pochissimo tempo alcuni dei lidi più famosi del Veneto, come Bibbione. È anche possibile visitare comodamente Trieste e Venezia. L’agriturismo propone appartamenti confortevoli, un parco in cui rilassarsi e praticare attività sportiva come lo yoga e degustazioni di cibo e vini locali.

Settecentoalberi è un’azienda agricola eco-sostenibile situata tra le Alpi e Venezia, poco distante da Noventa di Piave. Le camere sono caratterizzate da elementi naturali e ogni mattina viene offerta un’abbondante e gustosa colazione che propone prodotti genuini e locali, alcuni di produzione propria. In questo agriturismo potrete rilassarvi nell’ampio spazio verde che circonda la struttura e, su richiesta, potrete prenotare delle lezioni di cucina.

Fin dal vostro arrivo in questo agriturismo immerso nella campagna di Venezia vi sentirete subito a casa grazie all’atmosfera familiare che si respira in questo alloggio. La struttura è un’antica casa di famiglia ristrutturata con le tecniche della bioedilizia. Avrete la possibilità di alloggiare in appartamenti nuovi, spaziosi e curati nei minimi dettagli. L’azienda agricola si occupa della coltivazione di rose, ortensie e altri arbusti da fiore e da bacca. Potrete quindi passeggiare in un rigoglioso giardino o rilassarvi ammirando questi splendidi fiori.

A Malcesine, una splendida località sulle rive del lago di Garda, si trova questo b&b, che ha saputo coniugare magistralmente eleganza e sostenibilità. Questo alloggio è la scelta giusta per coloro che sognano una vacanza rilassante e riservata. Le camere, così come le aree comuni, sono raffinate e progettate per avere un impatto ambientale minimo e per ridurre le emissioni di CO2. Avete la possibilità di rilassarvi a bordo piscina circondati da ulivi lussureggianti e sorseggiando un calice di prelibato vino locale. I prodotti proposti sono a km zero e rispettosi del territorio.

In Veneto ce n’è per tutti i gusti! Non vi resta che scegliere quale tra questi agriturismi biologici del Veneto è il vostro preferito e partire per una vacanza indimenticabile!