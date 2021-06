Uno spettacolo di bellezza, tra oasi di biodiversità, vette che incantano, itinerari per e-bike, sentieri per tutti e antichi borghi da scoprire. Partiamo alla scoperta del Lago di Nembia!

Meno famoso rispetto ad altri laghi del Trentino, come il vicino lago di Molveno, Lago di Nembia è molto di più di un semplice lago. Quella di Nembia è infatti un’oasi naturale da non perdere, a pochi chilometri dal Parco Adamello Brenta, la più ampia area protetta del Trentino. Qui la natura regna sovrana ed emoziona. Davanti alle cime iconiche delle Dolomiti, le “più belle architetture del mondo” secono Le Corbusier, puoi vivere esperienze uniche passeggiando tra boschi, scrigni di biodiversità, e vicino alle acque cristalline del lago. Tra passeggiate, itinerari in bicicletta, mountain bike o e-nbike, tappe gastronomiche e visite ad antichi borghi, le cose da fare vicino al Lago di Nembia sono davvero tante… vediamole insieme!

Vacanza eco-friendly al lago di Nembia

Il lago di Nembia è il luogo ideale per trascorrere un weekend in tranquillità immersi in una natura rigogliosa. L’area pianeggiante che lo circonda e le acque poco profonde lo rendono un luogo adatto a grandi e piccini, anche in compagnia degli amici a quattro zampe. In estate è un posto perfetto per fare una pausa ristoratrice dopo una lunga camminata, anche perchè il lago, con le sue acque cristalline, è balneabile. In autunno puoi ammirare il bosco che lo circonda che si colora di molteplici sfumature di giallo e rosso.

1. Passeggiate per tutti nell’oasi naturale Lago di Nembia

L’area che circonda il lago è pianeggiante e ciò consente a tutti di fare delle piacevoli passeggiate, dalle famiglie con bambini piccoli e passeggini alle persone in carrozzina. Il percorso ad anello che circonda il lago è lungo circa 3 km e permette di ammirare da vicino non solo la bellezza del lago e delle sue acque cristalline, ma anche quella del bosco che lo circonda.





Il wwf ha creato l’oasi naturalistica del lago di Nembia, in modo da preservarne la bellezza e salvaguardare le specie che vi abitano. Un percorso dotato di pannelli illustrativi vi permetterà di conoscere gli animali che abitano il bosco e gli alberi e altre specie vegetali che lo caratterizzano. La durata di percorrenza è di circa un’ora e mezza.

2. Sentieri dei Piccoli Camminatori: Trekking Per i Più Piccoli

I sentieri dei piccoli camminatori sono percorsi didattici immersi nella natura pensati per i bambini. La loro curiosità viene infatti stimolata attraverso elementi fantastici che li portano a scoprire in modo interattivo le bellezze naturalistiche che incontrano durante il percorso.

Lo scrittore Stefano Bordiglioni ha composto un racconto per ognuno dei sei percorsi disponibili che si può trovare online e ascoltare durante la percorrenza. Nello specifico, il sentiero proposto al lago di Nembia è chiamato “Piccole baite addossate alle rocce”. Il sentiero, caratterizzato da muretti a secco, conduce alle caratteristiche baite in pietra che vengono associate alla favola dei Tre Porcellini.

3. Percorsi in mountain bike nel Parco Adamello Brenta

L’itinerario che costeggia il lago Nembia si presta anche ad essere percorso con le mountain bike.

Se siete alla ricerca ci emozionanti avventure su due ruote, però, non è finita qui: il lago Nembia è il punto di partenza ideale per scoprire le meraviglie naturalistiche delle Dolomiti del Brenta. Infatti si trova in una posizione strategica rispetto al percorso che vi porta alla scoperta di queste maestose montagne patrimonio dell’UNESCO.

Inoltre, dal Lago di Nembia puoi percorrere un bellissimo itinerario ad anello di circa 14 km che porta a San Lorenzo in Banale. Il sentiero per mountain bike ed e-bike si snoda lungo una vecchia strada, la cui costruzione risale al 1921, tra antiche gallerie scavate nella roccia e paesaggi suggestivi.

4. Raggiungere il Lago di Molveno a piedi o in e-bike

Partendo dal Lago Nembia è possibile raggiungere a piedi o in bicicletta il vicino lago di Molveno. Si tratta di un suggestivo itinerario piuttosto facile che richiede circa quattro ore di percorrenza. Il sentiero, completamento immerso nella natura, vi consentirà di ammirare scorci inediti sulle Dolomiti del Brenta e avere una vista panoramica del lago di Molveno una volta giunti nei suoi pressi. Qui puoi trovare maggiori informazioni riguardo questo imperdibile percorso.

5. Scoprire San Lorenzo in Banale

Il lago Nembia si trova a pochi chilometri da San Lorenzo in Banale, un borgo rurale che compare nella lista dei Borghi più belli di Italia. Si tratta di un paesino molto particolare dove convivono tante piccole realtà. Infatti, esso nasce dalla fusione di sette antichi feudi e, per questo motivo, ogni contrada ha la propria cappella, il proprio santo e le proprie tradizioni. Nelle vie di questo suggestivo borgo potrai quindi ammirare antichi edifici perfettamente conservati che raccontano la storia del territorio.

6. Visitare l’antico borgo di Rango

Un altro borgo nei pressi del Lago Nembia che non potete non visitare è Rango. Anch’esso figura nella lista dei Borghi più belli d’Italia ed è caratterizzato da splendide case in pietra abbellite da portali e ballatoi che d’autunno vengono riempiti da pannocchie. In inverno il paesino ospita dei bellissimi mercatini di Natale.

7. Dormire in una struttura ricettiva eco-friendly

Che sia un hotel, un agriturismo biologico o un campeggio eco-friendly, la zona del Lago di Nembia è ricca di strutture ricettive rispettose della natura, che riducono al minimo il loro impatto ambientale aderendo al marchio CETS Qualità Parco Adamerllo Brenta. Soggiornare in uno di questi luoghi ti permette di contribuire attivamente alla tutela del territorio. Inoltre, puoi fare un’esperienza unica e indimenticabile, come dormire in un eco-chalet, gustare una colazione a km zero, o fare un trekking con gli alpaca.

Garnì Lago Nembia: come suggerisce il nome, questo hotel si trova immerso nell’oasi Lago Nembia, a due passi dalle sponde del lago. Questa struttura eco-friendly è il punto di partenza perfetto per andare alla scoperta delle Dolomiti del Brenta e di innumerevoli località come Molveno e Andalo. Inoltre qui potrete gustare specialità locali a km 0.

Camping Spiaggia: per gli amanti del campeggio questo camping eco-freindly sulle sponde del lago di Molveno è perfetto. Il camping offre non solo piazzole per tende, camper e roulotte ma anche confortevoli casette in legno, oltre a tantissimi servizi per rendere il soggiorno il più confortevole possibile. Inoltre vanta il “Marchio Qualità Parco” del Parco Naturale Adamello Brenta.

Agriturismo Athabaska: si tratta di un agritusrimo immerso nella natura a San Lorenzo Dorsino. Qui è possibile trascorrere un soggiorno rilassante a contatto con animali come cani da slitta, lama e alpaca, oltre che tanti altri piccoli e gradi animali. La struttura offre gustosa frutta e verdura proveniente dal loro orto.

8. Gustare le deliziose specialità trentine

Una gita al Lago di Nembia può diventare anche un’ottima occasione per assaggiare piatti tipici della cucina trentina.

Un classico intramontabile sono i canederli, un piatto della tradizione che nasce per recuperare il pane avanzato. Si possono gustare in brodo o cosparsi di burro fuso e insaporiti da speck o lucanica, oppure da spinaci, ortiche e barbabietole.

I più golosi non potranno non assaggiare i tortei di patate, ovvero delle piccole frittelle di patate accompagnate da salumi, formaggi e fagioli borlotti.

Un altro piatto da non perdere è polenta e capus. Il capus è il cavolo cappuccio, che viene cotto a lungo con lucanica o pancetta, talvolta anche con croste di formaggio. La cottura lenta fa sì che il cavolo prenda i sapori della carne con cui è cotto. Questa pietanza è spesso accompagnata da dell’ottima polenta.

Per conlcudere il pasto, cosa c’è di meglio di una bella fretta di strudel? Questo dolce tipico è composto da un involucro di sfoglia che racchiude un ripieno di mela, alla quale possono essere aggiunti noci, pinoli, uvetta e cannella.

9. Eventi da non perdere

I Suoni delle Dolomiti è una rassegna musicale che si tiene ogni estate sulle Dolomiti del Trentino dal 1995. Si tratta di un evento che propone numerosi concerti di diverso genere, in modo da soddisfare tutti i gusti. Ogni anno prendono parte a questo suggestivo evento personalità del mondo dello spettacolo le cui performance hanno luogo in paesaggi mozzafiato ad alta quota che rendono gli eventi ancora più intensi e indimenticabili.

In autunno il borgo di Sal Lorenzo in Banale ospita la Sagra della Ciuiga, piatto tipico di San Lorenzo in Banale. Si tratta di un insaccato preparato con carne di suino e rape che puoi gustare cotto o crudo accompagnato da svariati contorni che ne esaltano il sapore. A fine estate, invece, il borgo propone il Dolomiti Olistic Festival, un evento mirato a riscoprire i sensi e a energizzare corpo e anima attraverso una serie di attività olistiche a contatto con la natura.

Non lontano dal lago di Nembia si trova il castello di Stenico, una delle sedi del museo del Buonconsiglio di Trento. Questo importante centro culturale ospita spesso concerti e altre interessanti attività culturali e artistiche.

10. Relax sul Lago di Nembia

Non c’è dubbio, il Lago di Nembia è ricco di attività e proposte per tutta la famiglia, dai percorsi in mountain bike, ai sentieri per i più piccoli.

E se quello che cercate è la pace e il relax, l’oasi e la riva del lago sono il luogo perfetto! Qui trovate dei pontili in legno e un bel parco giochi per i bambini. Mentre loro giocano in sicurezza potete rilassarvi sul prato, prendere il sole leggere un libro. In estate, poi, il lago diventa balneabile, perciò potrete tuffarvi e nuotare nelle sue acque limpide.

Infine, nel Lago di Nembia si può pescare in ogni stagione, seguendo il regolamento della riserva.

Come arrivare

In treno è possibile giungere al lago Nembia scendendo alla stazione Trento FS. Qui è prenotabile il servizio di Bus Navetta. Orari e condizioni sono consultabili a questo sito. In alternativa, una volta scesi dal treno si può prendere l’autobus di linea. I collegamenti disponibili sono quelli della linea 201 Trento-Ponte Arche e linea 208 Ponte Arche- San Lorenzo in Banale/Lago Nembia.

In auto, una volta usciti dall’autostrada a Trento bisogna seguire le indicazioni per Val di Sole/Val di Non/Altopiano della Paganella. Una volta giunti ad Andalo, si deve proseguire per il lago di Molveno. Qui, seguire le indicazioni per San Lorenzo in Banale.

In alternativa, arrivando da Ponte Arche bisogna seguire le indicazioni per San Lorenzo in Banale e, successivamente, per il lago di Nembia.

Immagine di copertina: foto di Michele Zeni via Flickr