Alpaca: Perché tutti li Amano e Dove Trovarli in Italia

Dalle Ande arrivano al cuore di tutti, gli Alpaca sono animali curiosi che renderanno uniche le vostre vacanze green. Scopriamo insieme perché questi animali sono così amati e dove vederli in Italia.

Una folta lana morbida e un dolce sorriso sono alcune delle singolari caratteristiche degli Alpaca. Negli ultimi anni questi animali e la loro infinita dolcezza sono stati protagonisti del web. Ma, se non avete ancora avuto occasione di scovarli online, potete conoscerli con questo articolo o di persona!

5 motivi per farvi innamorare degli Alpaca

1. Dolci di natura

Gli Alpaca fanno parte della famiglia dei camelidi, proprio come i lama. La grande differenza tra i due – oltre alla dimensione, dato che i nostri amici sono molto più piccoli – è il loro carattere. Se il lama è conosciuto per la sua arma di difesa, gli sputi, gli Alpaca sono considerati degli ottimi animali domestici.

2. Animali da compagnia, tanta compagnia!

Questi animali si stanno facendo conoscere per la loro grande utilità nella Pet Therapy. Sono proprio dei peluche con le zampe, in grado di diffondere positività. Ma possono rallegrare in altri modi. Ad esempio, rendono speciali anche le passeggiate con i più piccoli. L’alpaca ha una natura davvero docile, ma come voi cercate lui, lui cerca voi: non lasciatelo solo, può soffrire la solitudine!

3. La lana più pregiata del cashmere

La loro tenerezza non va scambiata per debolezza: infatti, sono originari delle altissime Ande del Perù. Oltre al loro carattere, anche la loro lana è tanto preziosa. Riesce a tenere caldo pur essendo morbidissima e brillante, ed in più è anallergica perché priva di lanolina.

4. Camminare sulle nuvole

Un po’ per il loro habitat, spesso in salita e roccioso, e forse un po’ per la loro personalità dolce, gli Alpaca non hanno gli zoccoli. O meglio, i loro zoccoli sono rivestiti da un “cuscinetto” che li rende degli ottimi equilibristi in natura, e molto meno pericolosi rispetto ai loro fratelli.

5. Un passato di gloria tra gli Inca

Sono animali veramente unici e curiosi. Recentemente li stiamo riscoprendo, ma già in passato erano considerati animali preziosi. Infatti, i vestiti creati dalla loro lana erano consentiti soltanto alla famiglia dell’Imperatore, secondo gli Inca.

7 Luoghi per Incontrare gli Alpaca in Vacanza

Ora che vi abbiamo messo tanta curiosità riguardo questi bizzarri quadrupedi, non vi resta che andarli a cercare! Capirete voi stessi, dal vivo, perché si distinguono e spuntano in vetta alla classifica degli animali domestici più stravaganti.

Alpaca Country House – Toscana

Le colline toscane sono sfondo di questo agriturismo biologico, dove scorrazzano nel loro allevamento dei dolcissimi Alpaca insieme a tanti altri animali.

Agriturismo Maridiana Alpaca – Umbria

L’agriturismo, formato da due casali nel cuore dell’Umbria, vanta un primato d’eccezione: è la prima fattoria di alpaca d’Italia. Eccoli in posa per una foto di gruppo, e la prova della loro dolcezza con i bambini! In più troverete abbigliamento prodotto dalla loro morbida lana!

Sempre l’Umbria è la cornice di un B&B immerso nella natura: produce il proprio miele, coltiva un orto sinergico e…. tanti alpaca! Immerso nel verde, a 15 minuti da Foligno, l’agriturismo organizza corsi di cucina naturale, incontri per conoscere le erbe spontanee, approfondire l’autoproduzione dei saponi, la cosmesi naturale, e molto altro.

Un vero cuore green tra montagne e laghi, offre molti accorgimenti. Hanno la propria produzione di fiori e verdure, ma soprattutto un’esperienza nuova: Alpaca-Trekking, scoprilo!

Agricampeggio Il Bracconiere – Toscana

Torniamo in Toscana per immergerci nella natura della Maremma. Nel tipico podere del luogo, oltre a tante attività, potete trovare un allevamento di Alpaca.

Poco lontana dalla città di Torino, un tipico cascinale vuole proporre una vacanza lontana dal turismo di massa, e molto originale con le sue passeggiate organizzate con i morbidi Alpaca.

Per chi vuole spingersi un po’ più in su rispetto all’Italia, ecco una soluzione! Questo green hotel pensa ad ogni dettaglio, e non si fa sfuggire l’esperienza di vedere un Alpaca dal vivo nel suo Zoo. I nostri animali lanosi non temono il freddo, e voi?

Conoscevate già questi animali, o vi hanno folgorato leggendo di loro? Immagino proprio di sì. Non vi hanno instillato curiosità e voglia di vederli dal vivo? Fatecelo sapere!