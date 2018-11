10 mercatini di Natale in Trentino Alto Adige da scoprire quest’anno

L’inverno ha un suo profumo, pungente come il freddo che si sente qui in Trentino Alto Adige, un profumo che si intreccia con quello del vin brulè, della legna che arde, delle castagne vendute agli angoli delle strade, dei mandarini e delle arance. Ci sono dei posti dove il profumo dell’inverno invade ogni cosa, insieme a quella che forse è l’atmosfera più bella dell’anno. Capace di farci tornare tutti un po’ bambini. Sono i mercatini di Natale, con le loro casette di legno con artigianato e prodotti locali che permettono di vivere tutta la magia di queste feste.

Anche qui nel nostro blog è arrivato il momento di parlare di Natale e quest’anno vi portiamo trai i più bei mercatini di Natale del Trentino Alto Adige. Pronti a vivere l’inverno?

I mercatini di Natale di Trento

92 casette di legno tra piazza Fiera e piazza Cesare Battisti conducono in un viaggio tra le luci e i colori del Natale. Avvolti in una calda atmosfera potrete scoprire il meglio dell’artigianato e dell’enogastronomia locale. Sottolineiamo che il mercatino di Trento è green: vengono distribuite stoviglie lavabili o compostabili e l’energia elettrica utilizzata viene interamente prodotta da fonti rinnovabili.

Un’esperienza da non perdere: visitate il Muse, il museo della scienza di Trento realizzato da Renzo Piano seguendo i principi della bio-architettura.

Dove dormire green: in una tranquilla zona della città, sulla collina, vi aspetta un delizioso B&B eco-friendly.

A Levico Terme

Tra gli alberi secolari spesso innevati di Levico Terme risuona nell’aria la musica di Natale: le oltre 60 tradizionali casette sembrano formare un piccolo villaggio da favola.

Un’esperienza da non perdere: non lontano da Levico si trova un museo davvero unico, dove le opere si intrecciano con la natura e vivono nel bosco.

Dove dormire green: Il B&B Agritur Airone offre camere arredate in puro stile trentino e una colazione tipica dolce e salata con prodotti a km zero.

Il Natale nel borgo medioevale di Canale di Tenno

Le case in pietra di Canale di Tenno si inerpicano sul fianco della montagna, i vicoli e i cortili riportano alla mente tempi antichi. Se durante tutto l’anno è uno dei borghi più belli d’Italia, durante il Natale diventa davvero speciale, con le cantine che diventano bancarelle colorate colme di prodotti tipici locali.

Un’esperienza da non perdere: la Casa degli Artisti è uno spazio espositivo e d’accoglienza dedicato all’arte e agli artisti.

Dove dormire green: a Riva del Garda, a pochi chilometri da Tenno, troverete Parchotel Flora, un hotel di lusso ma attento all’ambiente.

I mercatini di Natale a Bolzano

Con il profumo della cannella e dei dolci fatti in casa, l’elegante Bolzano si anima e celebra questo periodo di magia e suggestione.

Un’esperienza da non perdere: 30 minuti per raggiungere un paesaggio che ai più piccoli (e a i loro genitori che ormai lo conoscono a memoria) ricorderà Frozen. Il lago di Carezza, spettacolare d’estate, in inverno propone la sua versione imbiancata ed è davvero suggestivo.

Dove dormire green: scegliete una struttura eco-sostenibile in città e nei dintorni!

Il Natale a Merano

La tradizione natalizia altoatesina la troverete anche a Merano, passeggiando nel centro storico, avvolti dai profumi di spezie e legna e dal calore più vero del Natale.

Un’esperienza da non perdere: In soli 7 minuti, la funivia più grande dell’Alto Adige vi porta sulla splendida “terrazza di Merano”, ill soleggiato comprensorio sciistico di Merano 2000.

Dove dormire green: Nel centro di Merano, c’è il Park Hotel Mignon, hotel a 5 stelle con un parco di 10.000 m2.

La magia delle feste a Vipiteno

Con l’imponente Torre delle Dodici che fa da sfondo, i mercatini di Natale di Vipiteno hanno un fascino del tutto particolare, tutto da vivere.

Un’esperienza da non perdere: A Vipiteno si trova la più innevata e la più lunga pista da slittino d’Italia!

Dove dormire green: nel vicino comune di Racines (bellissima Perla Alpina) si trova il Natur und Wanderhotel Rainer, dove farsi avvolgere dal calore del legno e scoprire i sapori di una cucina naturale.

Natale nelle case contadine

Ogni weekend gli abitanti di Rango invitano i turisti a scoprire le vie, le piazzette antiche e le case contadine che offrono prodotti locali e meraviglie dell’artigianato. Uno dei mercatini di Natale più suggestivo d’Italia.

Un’esperienza da non perdere: Rango è diretta testimonianza della storia trentina, ma non solo. C’è il Museo della Scuola che conserva oggetti e materiale didattico del Novecento.

Dove dormire green: potete soggiornare a Caderzone, dove si trova l’Hotel Regina Elena, struttura ecosostenibile con orto officinale e ristorante bio.

I mercatini di Natale di Cavalese

Danze popolari, laboratori d’arte, candele, spettacoli e le immancabili casette animano il giardino incantato che incornicia l’antico Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme.

Un’esperienza da non perdere: dal centro di Cavalese è possibile raggiungere in pochi minuti l’Alpe Cermis, che si può descrivere solo come paradiso naturale innevato.

Dove dormire green: a Cavalese si trova il Park Hotel Azalea, che dispone di ristorante biologico e centro benessere eco-friendly.

Musica, biscotti e luci di Natale a Castelrotto

Castelrotto ospita un piccolo ma suggestivo mercatino di Natale, dove riscaldarsi con il vin brulè, gustare il tradizionale Zelten e scoprire i manufatti fatti a mano. Il 5 dicembre arrivano i Krampus!

Un’esperienza da non perdere: attorno a questo borgo altoatesino si snodano oltre 30 chilometri di sentieri, da vivere con le ciaspole. Facile da raggiungere, la chiesa di San Valentino custodisce affreschi del XIV e XV secolo e offre un panorama davvero suggestivo.

Dove dormire green: prenotate una delle strutture ecologiche tra i paesaggi dell’Alpe di Siusi e l’altopiano dello Sciliar.

I mercatini di Natale a Bressanone

Il tour ai mercatini di Natale del Trentino Alto Adige non può prescindere dalla visita della Piazza del Duomo di Bressanone, che ospita i banchi decorati in stile natalizio e che espongono statuine in legno, oggetti in terracotta, articoli tipici tirolesi, decorazioni natalizie e gli stand gastronomici.

Un’esperienza da non perdere: a soli 7 chilometri da Bressanone, troverete La Plose, montagna dedicata agli sport invernali.

Dove dormire green: vicino a Bressanone non mancano agriturismi, B&B e hotel rispettosi dell’ambiente!

