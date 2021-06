Dalle Alpi alla Sicilia, partiamo alla scoperta degli eco-resort, agriturismi biologici ed eco hotel nella natura più belli d’Italia

Hai mai sognato di svegliarti con il cinguettio degli ucelli e fare colazione tra centinaia di alberi? La natura, si sà, fa bene alla mente e allo spirito. Gli scenziati lo chiamano “effetto foresta” ma lo si può sperimentare semplicemente con un weekend lontano dalla città.

Abbiamo selezionato gli eco-hotel più belli e sostenibili dove trascorrere una vacanza a contatto con la natura nel nostro paese. Scopriamoli insieme.

Tra boschi incontaminati, nell’Hotel piú Eco del Trentino

Hai mai sognato di dormire tra il profumo del legno, in un vero chalet e di risvegliarti tra le foreste del Trentino? In Val di Non, circondato da boschi, montagne, prati e alpeggi, Pineta Eco Resort si caratterizza per le sue attenzioni verso l’ambiente. La natura che circonda l’eco hotel trasmette serenitá, relax, equilibrio, vitalitá, gioia ed energia.

Perché é green: ci sono pannelli solari, bioarchitettura incarti biodegradabili, pordotti biologici e locali, e un impianto fotovoltaico.

Perché ci piace: Perché si puó sfatare il mito che in Trentino non si puó fare una vacanza senza automibile, ebbene sí, in questo caso é proprio il contrario.

Attivitá da non perdere: escursioni al Santuario di San Romedio

Eco Hotel nella Natura dell’Alto Adige

L’ eco-hotel Natura Rainer si trova in Val Giovo in Alto Adige, nelle tre valli del comune di Racines. Vi offre un paesaggio montano con un panorama mozzafiato. É caratterizzato dalla combinazione tra natura, tradizione e design moderno, che offre una vacanza seguendo la filosofia Vitalpina Hotel.

Perché é green: Perché da molta importanza all’utilizzo di energie pulite e rinnovabili, perché riduce al massimo l’inquinamento ambientale grazie agli impianti di produzione di energia termo-elettrica, perché recuperano l’energia di raffreddamento grazie ai refrigeratori a ricircolo, e infine perché utilizzano dei cosmesi naturali.

Perché ci piace: La risposta é semplice, perché offre innumerevoli attività in mezzo alla natura, e soprattuto per incrociare la tradizione e il moderno.

Attività da non perdere: trekking, mountain bike, giri a cavallo, rafting o parapendio. Mentre d’inverno si può usufruire della pista sciistica di Racines/Giovo, Monte Cavallo e Ladurns.

Vacanza nella natura, vicino al lago di Como

Cascina Rodiani si trova nel Parco Spina Verde di Como, sui colli prealpini al confine Italo-Svizzero. É il luogo ideale per staccare dalla frenesia della vita quotidiana, ma sopratutto dalla città, grazie alla pace e alla quiete che la circondano. Inoltre é caratterizzato dai ronchi o terrazzamenti.

Perché é green: Questo hotel é ecosostenibile grazie al 100% dell’energia sostenibile, all’efficienza idrica, alle fonti rinnovabili e infine grazie al riuso e al riciclo.

Perché ci piace: Perché é il luogo ideale per rilassarsi lontano da qualsiasi distrazione, dove si respira aria pulita e gli unici rumori che sentiamo sono quelli del vento, e degli uccelli.

Attività da non perdere: escursioni a piedi o in bicicletta alla scoperta del Parco.

Il lato verde di Venezia

L’agriturismo Settecentoalberi si trova tra le Alpi e Venezia. La sua particolarità é essere circondato da un giardino ricco di alberi. Si caratterizza per il rispetto della natura e il contatto puro con essa. Le colazioni saranno di vostro gradimento essendo preparate giornalmente da una bravissima chef in base ai prodotti della stagione.

Perché é green: Questa struttura é resa green grazie all’energia solare, il cibo biologico delle diverse stagioni, e tutta la struttura é costruita con materiali naturali.

Perché ci piace: La risposta é semplice, offre un soggiorno del tutto naturale dove la tecnologia viene messa da parte.

Attività da non perdere: Le magnifiche passeggiate nel bosco, lezioni di cucina.

Eco Hotel nella Natura del Lago di Garda

Elle Ecoholiday , é l’eco-hotel nella natura a pochi passi da Malcinese, uno dei borghi piú romantici del Lago di Garda, che ti accompagna in una sinfonia di suoni ed odori che ricordano il mediterraneo. É il resort ideale che ti culla per una vacanza riservata in coppia.

Perché é green: Dispone di prodotti a km 0, fibre naturali, legna e pietra, energia solare, ed infime di detergenti ecocompatibili.

Perché ci piace: Semplice, perché é il sogno che si avvera, risponde ad ogni esigenza in maniera del tutto ecologica.

Attività da non perdere: Grazie alla vicinanza al lago possiamo avere libera immaginazione delle attività, ma quelle piú attraenti sono windsurf, kitesurf e barca a vela.

Tra le colline di Pavia

L’agriturismo Valtidone si trova sul cucuzzolo della collina, sovrastante la vallata e di fronte al castello di Zavattarello di Pavia. Ci offre una bellissima vacanza immersi nella pace e lontano dalla vita frenetica.

Perché é green: Per moltissimi fattori, ma ora vediamo quelli piú importanti come le vasche di recupero dell’acqua piovana, il riscaldamento attraverso il termocamino, i riduttori di flusso d’acqua, l’impianto fotovoltaico per l’energia elettrica e infine l’autoproduzione dei detersivi per la pulizia.

Perché ci piace: Anche questo agriturismo lo abbiamo scelto perché ci permette di stare in mezzo alla quiete, immersi nella natura e lontano dalla vita da città.

Attività da non perdere: Ovviamente essendo un luogo molto ampio non possono mancare le passeggiate a cavallo, il trekking, ed escursioni in mountain bike, per chi invece preferisce qualcosa di piú adrenalinico c’é una pista da rally.

Eco glamping nella natura della Liguria

Questo Glamping si trova, immerso nel verde e nei fiori, nella Riviera Ligure a due passi dal mare, quindi ci troviamo in un luogo tra le Alpi e il Mediterraneo. É caratterizzato dalle rose da cui é circondato, e che possiamo ammirare ovunque ci giriamo, da un enorme zona verde, e dal mare.

Perché é green: Perché ci offre prodotti locali, ma soprattutto un buon vino ed olio biologici.

Perché ci piace: Questo Glamping ha la fortuna di offrirci case mobili, e ci da la possibilità di collocare le nostre tende, i camper e le roulettes grazie all’ampia zona verde. Inoltre é sia un luogo dove si può trascorrere una vacanza in famiglia o in coppia.

Attività da non perdere: Qui abbiamo una varia scelta di attività, infatti c’é l’imbarazzo della scelta. Possiamo fare delle escursioni a piedi o in mountain bike, diving, snorkeling, escursioni subacquee, la pesca sportiva, la vela, il parapendio, l’arrampicata sportiva, il canyoning-rafting, e infine il whale whatching.

Vacanze in fattoria nella Campagna Toscana

La Fattoria si trova nella piú tradizionale campagna Toscana, tra boschi e campi coltivati. Inoltre é vicina al mare e alle località piú turistiche della zona. Si può scegliere di alloggiare in tutta indipendenza, oppure specificando i confort di cui si vuole godere. Una caratteristica di questa fattoria é che si può alloggiare anche sulla casa sull’albero oltre agli altri due alloggi.

Perché é green: dispone di un impianto fotovoltaico per l’energia, ha un pozzo per l’acqua, dei pannelli solari termici, producono olio biologico, detergenti biodegradabili e un distributore di acqua potabile.

Perché ci piace: Ovviamente perché risponde a tutte le esigenze che una persona può avere, sia in coppia che in famiglia, ma sopratutto per provare l’esperienza di alloggiare nella casa sull’albero.

Attività da non perdere: trekking ed escursioni a piedi o in bicicletta.

Quel magnifico weekend green in Maremma

Un’affascinante agriturismo biologico situato a Sant’Egle, Grosseto. Immerso nel verde disponde di diversi appartamenti, ed ogni persona ha la propria entrata con il proprio giardino riservato con poltrone e tavoli. Offre anche colazioni del tutto biologiche, opere d’arte, risparmio energetico e molto altro. Tutto questo per chi desidera un cambiamento positivo nel mondo.

Perché é green: Perché il 100% dell’energia usata é prodotta da fonti rinnovabili, le acque reflue sono fitodepurate e vengono usate per l’irrigazione, c’é il principio di riciclaggio e hanno prodotti del tutto biologici.

Perché ci piace: Perché ha una caratteristica un po’ strana, ma che se analizzata bene é efficace, ovvero accoglie solo adulti, quindi si può passare un weekend romantico in coppia.

Attività da non perdere: Trekking nella zona, oltre al nuoto nella piscina.

Vacanze nella Natura vicino alle Terme di Saturnia

L’agriturismo Podere di Maggio si trova vicino al Monte Amiata, nella valle del fiume Fiora, una delle zone piú belle della toscana, dove natura e tranquillitá prevalgono. Offre tre case indipendenti e due appartamenti, immersi nel verde della natura e circondati da un paesaggio di sottile bellezza.

Perché é green: É una struttura greenn grazie al cibo biologico che coltivano, e ai materiali naturali che la circondano.

Perché ci piace: Perché offre la possibilitá di rilassarsi ma allo stesso tempo essere indipendenti, ideale per le vacanze in famiglia.

Attivitá da non perdere: escursione nei dintorni.

Eco Hotel Vegan nella natura delle Marche

Una raffinata country house situata tra le dolci colline delle Marche. Circondato da un grande giardino ricco di verde, la struttura é costruita prevalentemente con materiali compatibili. Oltre alle camere tradizionali ci sono degli originali casette ricavate in botti di legno.

Perché é green: Perché é costruita interamente con materiali compatibili, e propone cibo biologioco e vegano.

Perché ci piace: Perché é il luogo ideale dove rilassarsi in armonia, in un luogo raffinato e verde.

Attivitá da non perdere: corsi di cucina, e passeggiate nelle lunghe distese di prato.

In Abruzzo, dove il sogno diventa realtá

L’agriturismo Aperegina si trova al centro dei tre parchi Abruzzesi, quindi é immerso nel verde. Prevale l’apicoltura, ma anche l’allevamento di pecore, maiali e animali da cortile. Inoltre é presente un orto dove vengono coltivati alimenti per la cucina.

Perché é green: Perché recupera circa il 90% delle acque piovane, ha i pannelli solari che forniscono acqua calda, e infine stanno anche realizzando un impianto fotovoltaico.

Perché ci piace: Perché é il luogo dove il sogno diventa realtá, dove si puó passare un weekend romantico con il partner, e si rispecchia la filosofia di Marino e Elide.

Attivitá da non perdere: itinerari nel verde e visiti a chiesa ed eremi.

Un B&B di Charme immerso nella Natura Romana

Delizioso rifugio di charme , eco-hotel nella natura della Tuscia Romana, a meno di un’ora da Roma. C’é uno splendido parco dove gli ulivi sono in compagnia delle querce, camelie e glicini. La particolaritá di questo charme é che il proprietario ha scelto e sta curando lui stesso treccento rose.

Perché é green: É uno charme green sia grazie al rispetto della natura con i materiali naturali, ma anche per il cibo biologico.

Perché ci piace: Perché é il luogo ideale dove ci si puó rilassare e ritrovare se stessi, un momento il cui si puó staccare la spina da tutto ció che ci circonda.

Attivitá da non perdere: jogging, yoga, visite guidate del roseto.

Una notte sulle pendici dell’Etna, in mezzo alla natura

Alloggio tra mare e montagna sulle pendici dell’Etna, ideale per una pausa dal lavoro o per ritrovarne il focus. É estesa lungo 24 ettari di biodiversitá con orto, agrumento, frutteti, vigneti e bosgno. Gli alloggi sono distribuiti sui terrazzamenti immersi nel verde degli agrumi ed ulivi.

Perché é green: É green grazie alla presenza di pannelli solari e fotovoltaici, impianto di fitodepurazione, cisterne per il recupero dell’acqua, e fu costrutia seguendo i principi della bio-edilizia e risparmio energetico.

Perché ci piace: Perché é un luogo dove si fanno prevalentemente permanenze medie, quindi chiunque abbia voglia di staccare dall vita quotidiana é il benvenuto.

Attivitá da non perdere: degustazione di vini, raccolta dei frutti, escursioni a piedi.

Quale di questi eco-hotel nella natura sceglieresti per la tua prossima vacanza?

Immagine di copertina: CanvaPro