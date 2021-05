6 Bike Resort e Eco Hotel da Favola per la tua vacanza in e-bike

La libertà unica della bicicletta e la comodità della pedalata assistita: una vacanza in e-bike è un’esperienza da provare, per arricchirsi di emozioni e sensazioni nuove e per vivere un turismo sostenibile. Viaggiare su una bici elettrica significa avvicinarsi all’autenticità dei luoghi senza consumarli, significa allontanarsi dalle rotte più battute per vivere realmente il territorio, i suoi abitanti e la sua cultura, significa entrare in contatto con la natura con il vento tra i capelli e gli occhi pieni di nuovi orizzonti.

Ed è proprio per questo che questo tipo di vacanza sta diventando uno degli stili più apprezzati dai viaggiatori, giovani o meno giovani che siano. Ma chiunque si sposti con questo mezzo ha bisogno di una rete di infrastrutture e servizi specifici: ecco allora che c’è chi viene incontro alle esigenze dei ciclisti dando vita a dei bike resort, strutture eco-sostenibili che hanno un occhio di riguardo per chi ha scelto di viaggiare nel rispetto dell’ambiente.

I bike resort ti mettono a disposizione i servizi essenziali per permetterti di muoverti tranquillamente e in sicurezza: ovvero le postazioni di ricarica e anche piccole officine per manutenzioni e riparazioni; c’è poi chi ti offre una colazione pensata proprio per chi pedala oppure chi ti propone un servizio di lavaggio del mezzo, chi ti consiglia i migliori tracciati e chi ti accompagna di persona alla scoperta dei luoghi più incantevoli. Ognuno ha la sua specificità, ma tutti sono luoghi ideali per chi vuole vivere una vacanza in bicicletta. Ma dove trovare questi bike resort? Stanno nascendo in tutta Europa e sul nostro portale ne troverai già tantissimi: oggi ti facciamo conoscere i nostri preferiti!

Un bike resort tra la natura toscana





Sant’Egle è un’antica dogana del ‘600 situata a Sorano che è stata trasformata in un affascinante agriturismo biologico. Sempre attenta alla sostenibilità, oggi la struttura è anche bike resort ed è ideale per chi vuole vivere una vacanza slow. Gli stessi host sono appassionati di bici ed è proprio per questo che hanno pensato a tutto: c’è un parcheggio sicuro, hai a disposizione postazioni di ricarica alimentate dai pannelli solari, un’officina per riparazioni, un’area dedicata al lavaggio della bicicletta, una colazione sostanziosa perfetta per una giornata sulle due ruote, tracce GPS e ancora il servizio di recupero in caso di difficoltà e la possibilità di noleggiare e-bike direttamente in loco. All’interno della meravigliosa struttura potrai scegliere di soggiornare in luxury tent provando l’esperienza del glamping o in bellissime camere. È inoltre presente un immenso giardino con bio-piscina.

In e-bike, nel Parco Naturale Adamello Brenta

Nel B&B Maso Azzurro la giornata comincia con una ricca colazione a base di prodotti biologici o locali ammirando tutta la meraviglia delle Dolomiti del Brenta. Lo chalet si trova infatti nel piccolo borgo di Premione, nel Parco Naturale Adamello Brenta, e offre due splendide terrazze panoramiche. Potrai raggiungere la struttura in bici oppure noleggiare un’e-bike direttamente in loco. Attorno a te innumerevoli itinerari che ti porteranno alla scoperta delle bellezze del Trentino.

Bike resort nella campagna catalana

Hotel Mas Pelegri è una destinazione imperdibile per gli amanti delle vacanze attive. Il bike resort ti aspetta in Catalogna, in una natura tutta da scoprire. Ai ciclisti la struttura mette a disposizione non solo una rapida configurazione della bici in noleggio, ma anche un meccanico di biciclette in loco, un deposito bici e il download di mappe e GPS. Un vero paradiso delle vacanza in e-bike!

Soggiornando nelle confortevoli camere dell’hotel potrai usufruire anche di una piscina lunga 25 metri, di uno studio yoga, della sauna e di una palestra.

Una vacanza in bici in Sardegna

Anche nella piccola isola di Sant’Antioco, nel sud della Sardegna, puoi trovare un bike resort. Il Sentiero B&Bio è un’accogliente struttura che ha fatto del recupero, della sostenibilità, del benessere e della natura la sua filosofia. I servizi inclusi nel soggiorno in questa villa con giardino sono davvero tanti, dal book crossing all’utilizzo dell’officina per controllare e riparare la tua bicicletta. Sport e relax sono il perfetto connubio per una vacanza in questo angolo di mondo.

Tra le meraviglie delle Azzorre

Il Solar Branco Eco Estate unisce sostenibilità e lusso, pensando anche a chi desidera scoprire l’isola di São Miguel in bicicletta. È infatti possibile noleggiare delle bici elettriche e partire alla scoperta dei tanti sentieri seguendo i consigli degli host. Tra degustazioni di gin e forest bathing, il bike resort ti farà da scoprire le Azzorre da una prospettiva tutta nuova.

Bike resort tra le colline emiliane





Di nuovo in Italia per scoprire il B&B Civico 75, sulle colline di Noceto, a 30 chilometri da Parma. Vicino alla Via Francigena e alle piste ciclabili dei Parchi del Ducato e del Parco del Taro, la struttura ti accoglie nel verde, offrendoti un’officina per le bici, un giardino dove rilassarsi la sera e una colazione abbondante sia dolce che salata. Il luogo perfetto per ricaricarsi di energia e scoprire antichi ritmi.