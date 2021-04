Tra gli Agrumi: Una Vacanza Benefica ed Eco-Friendly

Dal bergamotto all’arancia, da sempre gli agrumi svolgono un ruolo fondamentale nell’alimentazione mediterranea. Inoltre i loro benefici sono molteplici. Scopriamoli attraverso 8 luoghi eco-friendly, agriturismi bio e bnb, immersi tra i colori e i profumi della natura in Italia.

Gli agrumi sono da sempre sinonimo di salute grazie alle loro proprietà nutritive importanti per il nostro sistema immunitario. Difatti il loro consumo quotidiano favorisce, per esempio, l’abbassamento dei livelli di stress nel sangue, della stanchezza e anche dell’affaticamento. Per non parlare della loro azione purificante per l’organismo dall’accumulo di tossine.

Tra i benefici più importanti degli agrumi:

aumentano le difese immunitarie grazie alla vitamina C

sono antiossidanti, grazie alla vitamina D, potassio e flavonoidi

contribuiscono al benessere degli occhi

sono drenanti e purificanti

alleviano la stanchezza

Allora perché non immergersi tra i profumi, i colori e sapori degli agrumi per una vacanza rigenerante e benefica?

Ecco 8 strutture eco-friendly in Italia, in cui puoi goderti un soggiorno all’insegna dei benefici degli agrumi con un attenzione particolare alla sostenibilità ambientale.

Vacanza tra Agrumi e Mare in Sicilia

Ci troviamo in un agriturismo completamente restaurato in modo eco-sostenibile immerso nella campagna e nella natura della Sicilia nord orientale. Una volta arrivati in questa struttura sarete circondati dai profumi delle piante mediterranee, dagli aranci e dagli ulivi. Durante la prima colazione potrete consumare prodotti locali della fattoria biologica presente in struttra, come ottime spremute di arance e limoni a km zero. Gli agrumi sono anche trasformati in squisite marmellate fatte in casa.

Info: Agriturismo Sostenibile Antica Sena

Il Profumo degli Agrumi sulle Pendici dell’Etna

Un’azienda agricola situata tra Catania e Messina, circondata da circa 24 ettari di biodiversità, con frutteti, agrumeti e vigneti. In struttura è possibile effettuare delle bellissime passeggiate tra il verde e le piantagioni che circondano l’area, potrete anche raccogliere la frutta e gli ortaggi biologici dell’azienda. Grazie all’ambiente che circonda la struttura sarete circondati dai profumi e dai colori della macchia mediterranea, in un luogo suggestivo e rilassante, e potrete conoscere le scelte ecosostenibili adottate dall’azienda.

Info: BagolArea EcoFarm sull’Etna

Alla scoperta delle Cinque Terre e del Golfo dei Poeti

Questo B&B si trova a pochi passi dal Golgo dei Poeti e delle Cinque terre ed è immerso in un giardino ricco di frutti di stagione e dei loro profumi. Inoltre è possibile svolgere diversi itinerari turistici e culturali alla scoperta del territorio circostante. Oltre a questo, grazie ai 15.000 mq di ulivi e di un frutteto (dalle fragole agli agrumi), durante i pasti potrete degustare i prodotti locali e biologici di loro produzione.

Info: B&B Alla Casalta

Tra gli Agrumi e il Mare, in Liguria

Missanega è un piccolo agriturismo biologico immerso tra gli ulivi e agrumi, a pochi passi dal mare, nel parco Naturale delle Cinque Terre. Si tratta di una piccola fattoria a conduzione familiare circondata da una vastità di coltivazioni tra cui si possono trovare piante di limoni e bergamotto. Da qui potrete partire per dei bellissimi trekking e trascorrere un soggiorno di relax a contatto con la natura circondati dai profumi e dai colori mediterranei delle 5 Terre.

Info: Agriturismo Missanega

Un percorso colorato tra gli agrumi, in Calabria





Spostiamoci nella campagna di Catanzaro, in un agriturismo circondato da piantagioni di agrumi che conferiscono colore e profumo all’ambiente cirocostante. Il luogo è immerso in una natura incontaminata, ricca di piantagioni di agrumi colorati e profumati. All’interno della struttura potrete scoprire un bellissimo percorso che vi guiderà intorno alla Masseria, all’antico frantoio e alla torre d’avvistamento. In questo agriturismo avrete la possibilità di provare tutti prodotti locali e biologici, come marmellate fatte in casa o fresche spremute. L’ambiente perfetto in cui rilassarsi grazie anche alla presenza di una piscina e di un parco giochi per i più piccoli.

Info: Agriturismo Villa Vittoria

Una vacanza eco-friendly in Puglia

Antico casolare completamente ristrutturato, a pochi chilomentri dal mare ed immerso nel verde della natura circostante. Un ambiente familiare e accogliente in cui soggiornare accompagnati da colazioni con i prodotti locali, come marmellate di agrumi, confetture di frutta, torte e biscotti fatti in casa. La struttura è circondata da alberi di agrumi e da un giardino fiorito, una cornice perfetta per trascorrere una vacanza a pochi passi dal mare e in totale tranquillità.

Info: B&B nella piana d’ulivi sul Gargano

Valli ricche di agrumi, in Calabria

Nelle vicinanze del borgo di Santa Severina, tra il monte Fuscaldo e Caprara, circondato da piccole valli ricche di piante e d’agrumi e dai secolari ulivi, troviamo questo splendido agriturismo. Nella struttura è presente una piscina ed è possibile noleggiare mountain-bike per delle escursioni naturalistiche nei dintorni. Oltretutto nella struttura si trova un punto di vendita di prodotti freschi dell’azienda: dalle arance all’olio d’oliva, tutti prodotti biologici.

Info: Il Querceto Agriturismo

Tra gli Agrumi della Campagna di Noto, Sicilia

Potrete trascorrere un soggiorno in questa meravigliosa masseria interamente ristrutturata, circondata da ulivi ed agrumi, nella bellissima campagna di Noto. La fattoria propone una cucina tradizionale con prodotti locali e numerose iniziative didattiche e culturali: dai corsi di fotografia ad itinerari naturalistici e culturali del territorio.

Info: Terra di Solimano

Scopri personalmente i numerosi benefici e vantaggi degli agrumi in una di queste strutture eco-friendly, in cui potrai soggiornare in perfetta armonia con l’ambiente con i profumi e i colori di questi frutti.

Immagine di copertina: foto di Philippe Gauthier on Unsplash