Ecobnb e Consigli Green sulla Rivista Apartman Plus

Sul magazine Apartman Plus, la principale rivista dedicata al turismo e all’ospitalità in Croazia, questo mese esce un nuovo articolo firmato da Ecobnb. Il pezzo, scritto da Nastja Logar, offre alle strutture ricettive consigli per proporre offerte speciali eco-friendly, ripartire dopo la pandemia e attrarre nuovi ospiti anche fuori stagione. Di seguito vi proponiamo un estratto dell’articolo, mentre in fondo alla pagina potete scaricare due pagine della rivista Apartman Plus in formato pdf. Buona lettura!

Una nuova consapevolezza

Senza sviluppo sostenibile non c’è futuro: la pandemia globale ci ha resi più consapevoli di questo e anche il turismo deve essere ripensato nella direzione della sostenibilità. Le nuove tendenze del turismo mostrano uno spostamento verso un comportamento più responsabile dei viaggiatori dal punto di vista ambientale e sociale, e un maggiore interesse verso l’ecoturismo.

Il lock-down ci ha insegnato che riducendo il nostro impatto sull’ambiente e minimizzando l’uso di combustibili fossili possiamo ritrovare la natura. I canali di Venezia tornati limpidi, dove nuotano cigni e delfini, sono solo uno dei tanti esempi. Milioni di persone in tutto il mondo stanno diventando più consapevoli dell’inquinamento e delle nostre responsabilità ambientali.

I nuovi eco-turisti sanno esattamente cosa vogliono: qualità, esperienza e protezione ambientale, quindi l’offerta turistica deve rispondere di conseguenza. Per raggiungere gli eco-viaggiatori dobbiamo essere creativi e veloci.

Offerte Speciali Eco-friendly

Proponendo esperienze ed offerte speciali eco-sostenibili potrai interessare, deliziare, insegnare e rilassare i tuoi ospiti. Come fare? Ecco alcuni consigli da seguire:

Migliora la tua visibilità online e punta a sviluppare offerte turistiche durante tutto l’anno, in particolare nei periodi di bassa stagione. Connettiti con ristoranti e produttori locali nella tua zona, nonché con agenzie turistiche, per promuovere ulteriormente i tuoi pacchetti di viaggio sostenibili. Progetta almeno quattro offerte innovative per il periodo di bassa stagione. Aggiungi al pernottamento nella tua struttura esperienze autentiche, gastronomia tradizionale, esperienze culturali e servizi di benessere. Adatta i contenuti e il marketing delle tue offerte alla “nuova normalità” ponendo l’accento a queste linee guida: Sicurezza – posizione lontanda dal turismo di massa accessibile con auto (elettriche).

– posizione lontanda dal turismo di massa accessibile con auto (elettriche). Natura – il valore aggiunto diventano i luoghi ampi, aperti, naturali dove è possibile essere allo stesso tempo con gli altri, ma anche nel proprio spazio. Boschi, prati, fiumi, cascate, laghi, mare, vicini alla tua struttura sono elementi di massima attrattività per gli ospiti. Racconta le attività all’aperto che si possono fare.

– il valore aggiunto diventano i luoghi ampi, aperti, naturali dove è possibile essere allo stesso tempo con gli altri, ma anche nel proprio spazio. Boschi, prati, fiumi, cascate, laghi, mare, vicini alla tua struttura sono elementi di massima attrattività per gli ospiti. Racconta le attività all’aperto che si possono fare. Sostenibilità – sottolinea nell’offerta se la tua struttura dispone di un certificato o marchio ecologico, garantendo così sostenibilità e responsabilità ambientale.

– sottolinea nell’offerta se la tua struttura dispone di un garantendo così sostenibilità e responsabilità ambientale. Benessere – se disponi di una spa, jacuzzi o sauna all’interno della tua struttura, sottolinea la possibilità di fare un’esperienza di benessere dopo una giornata attiva nella natura, al fine di rafforzare la salute e l’immunità psico-fisica.

– se disponi di una spa, jacuzzi o sauna all’interno della tua struttura, sottolinea la possibilità di fare un’esperienza di benessere dopo una giornata attiva nella natura, al fine di rafforzare la salute e l’immunità psico-fisica. Autenticità – promuovi le unicità del luogo, i prodotti e servizi tradizionali di qualità, e il patrimonio culturale. Collabora con i produttori locali della tua zona e progetta insieme a loro pacchetti di benvenuto.

Scarica l’articolo in formato pdf uscito sull’ultimo numero della rivista Apartman Plus