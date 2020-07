Casette ed Eco-Cottage dal fascino unico nella Natura Italiana

Ritorniamo alla natura, lasciamoci avvolgere dal verde dei prati, cullare dal suono delle onde, estasiare dalla maestosità dalle montagne. Trascorriamo un’estate italiana alla scoperta di paesaggi naturali incredibili insieme ai nostri cari, ai nostri amici. Facciamolo in eco-cottage e casette che rispettano l’ambiente con pannelli solari e prodotti biologici e che mettono a disposizione ambienti curati e suggestivi con viste meravigliose. Ne abbiamo scelto 20, ognuna secondo noi davvero speciale: quale sceglierai per la tua prossima vacanza green?

Lusso e sostenibilità tra le colline marchigiane

Casal dei Fichi è un luogo davvero magico, dove sostenibilità e lusso si fondono perfettamente e dove è facile sentirsi tra amici. Puoi soggiornare in uno dei 6 appartamenti ricavati all’interno della casa colonica, con una terrazza o un giardino privato, goderti la grande piscina riscaldata, camminare nel verde.

Una casetta nella Maremma toscana

L’Agriturismo Il Baciarino ti mette a disposizione cinque casette situate in 19 acri di un uliveto, in una zona incredibile della Toscana che offre panorami sconfinati sulle colline e sul Mar Tirreno in lontananza. Gli eco-cottage sono stati ristrutturati mantenendo la tradizionale pietra naturale, il legno di castagno e le mattonelle di terracotta. Puoi sorseggiare un bicchiere di vino al tramonto, rilassarti sull’amaca o concederti un bagno nella bellissima vasca esterna in legno.

Un eco-cottage nel verde della Puglia

Nel lembo più ad est d’Italia, nel cuore del Salento, si trova il Parco Agricolo dei Paduli, un interessante progetto di sostenibilità nato dal basso. Qui, tra gli alberi d’ulivo, si trova quella che in dialetto leccese si chiama “caseddha”, un vecchio riparo agricolo. Oggi è una piccola abitazione ecologica e autosufficiente, che rispetta la natura e usa energie alternative. Nel prezzo è compreso il noleggio di due biciclette.

Nelle Marche con Alice e lo Stregatto

Tra Sarnano, tra i Borghi più belli d’Italia, e le vette dei Monti Sibillini c’è un’affascinante country house che mette a disposizione appartamenti confortevoli e un ampio giardino con piscina. Ma qui puoi vivere anche un’esperienza diversa. Il nuovissimo campeggio della struttura non offre solo le classiche piazzole per tende ma anche delle bellissime e caratteristiche roulotte a tema “Alice in Wonderland”.

Una casa in pietra sul fiume

Nel borgo medievale di Ortignano Raggiolo puoi soggiornare a Canto del Fiume, una casa vacanze in stile toscano, rustica e accogliente, finemente ristrutturata nel rispetto della tradizione del luogo. Nella casa sono presenti diversi appartamenti dotati di ogni comfort, un giardino con barbecue e vista sulla piscina. A tua disposizione anche una vasca idromassaggio. La struttura è situata all’interno del borgo, ma resta completamente appartata, garantendo al tempo stesso privacy e interazione con il luogo.

Casa con vista sul mare delle Cinque Terre

Il Podere Memolandia è un’antica casa recuperata in modo eco-sostenibile immersa nel Parco Nazionale delle Cinque Terre e a pochi passi dal suo mare. A disposizione degli ospiti: internet wifi gratuito, immenso giardino con angoli relax e giochi bimbi, barbecue per cucinare all’aperto, parcheggio privato gratuito.

Un eco-cottage sulla laguna di Venezia

C’è una casa eco-friendly che si affaccia direttamente sulla laguna di Venezia, in una posizione suggestiva e di grande interesse naturalistico. L’appartamento si trova al piano terra e offre un ampio giardino e l’uso gratuito di biciclette.

Una location unica a pochi passi dal lago

Suncave Gardens è una struttura unica, situata in cima ad una necropoli etrusca circondato da un anfiteatro, da giardini e alberi da frutto e fiori di ogni genere. È un B&B, ma anche un luogo per concerti, matrimoni, luogo per ritiri di meditazione e location cinematografica. Da qui si può esplorare la zona del lago di Bracciano.

Tra i profumi della Garfagnana

L’Antico Podere De Stefani è un’azienda agricola del cuore della Garfagnana, che offre magnifici panorami sulle Alpi Apuane e l’Appennino Tosco-Emiliano. Qui puoi soggiornare anche in un bellissimo eco-cottage indipendente, adatto anche ai disabili, con un ampio pergolato esterno esclusivo.

Un eco-cottage in un resort ligure

Sesta Terra è un angolo di paradiso incastonato tra la macchia mediterranea, gli ulivi e i lecci incorniciati dal blu del cielo e del mare di Framura. Il resort si compone di 20 soluzioni abitative progettate con la massima attenzione alla sostenibilità. Tra queste ci sono 12 eco-cottage realizzati interamente in legno e che offrono ambienti eleganti ed accoglienti e che sono affacciati su un panorama marittimo sorprendente.

Un eco-cottage con vista sui Monti Sibillini

Forestcamp è un cottage eco-friendly per 4/5 persone dove è facile sentirsi a casa. L’abitazione, totalmente in legno, offre una vista a 360 gradi tra le più belle ed invidiate nel territorio, dai Monti Sibillini alla campagna più rurale. Potrai camminare tra le diverse piante officinali e i loro inebrianti profumi, provare il tiro con l’arco, il gioco degli scacchi giganti e rilassarti nelle romantiche terrazze naturali.

Charme unico nel verde toscano

Podere Trafonti è un agriturismo biologico immerso nelle pittoresche colline della Toscana meridionale. Qui si trova il Cottage Max, un alloggio chic ed elegante da dove potrai ammirare Montepulciano e il Monte Amiata. Nella struttura troverai anche una piscina, un orto e una foresta e spazi perfetti per lo yoga.

Un cottage rurale in Sardegna

Domu Prexada è un B&B ecologico immerso nel verde della Sardegna. Circondato dalla natura, nel Parco dei 7 Fratelli, è situato in posizione ideale per visitare le spiagge più belle della Sardegna, da Costa Rei a Mari Pintau. Il cottage ha un ampio giardino, una piscina, una terrazza. Potrai rilassarti godendoti il contatto con la natura, ascoltare gli uccelli che dondolano sull’amaca, rinfrescarti in piscina.

Un romantico eco-cottage sul mare

Terre di Bea Eco-Lodge è un autentico cottage rustico, recentemente ristrutturato con pietre autoctone scolpite a mano, travi di castagno e antichi laterizi, ideale per una fuga romantica. La struttura, composta da due camere, è immerso nel Parco delle Madonie e offre la vista più affascinante del maestoso Mar Tirreno con le meravigliose Isole Eolie. Dispone di un ampia cucina – veranda riparata esterna con barbecue e un mini-bar fornito di prodotti biologici locali, vini siciliani e bevande analcoliche. Potrai inoltre rilassarti nel solarium o sull’amaca.

Tra i colori della Puglia

La Upupa è una freschissima e panoramica casa in pietra, con annesso trullo saraceno. Situata in area collinare nella terra rossa di Puglia, sui monti di Ostuni, si affaccia su una vallata che guarda il mare. Puoi soggiornare con la tua famiglia tra gli ulivi, i mandorli, i fichi, le more. Upupa si trova adiacente all’associazione CasinaSettarte, che ospita workshop internazionali residenziali di danza, teatro, yoga e Tai chi.

La tua casa in Abruzzo

Puoi sentirti cittadino temporaneo del bellissimo Abruzzo soggiornando in una di queste case vacanza nella frazione Decontra del comune di Caramanico Terme, nel cuore del Parco della Majella. Le case risalgono ai primi anni del 1700 e sono interamente in pietra. A disposizione degli ospiti una cucina comune per i pranzi e le cene, internet, un grande giardino e parcheggio gratuito.

Una casudda sull’Etna

La casudda è una tipica costruzione a scopo agricolo dell’Etna. La Eco Rural Suite è stata recentemente ristrutturata nel pieno rispetto della struttura originale e dell’ambiente e si trova immersa in 25000 metri quadri di vigneto tra l’ambiente lavico, molto vicino al centro abitato di Solicchiata. È presente anche un angolo cottura esterno e un forno a legna.

Un eco-cottage off-grid per artisti

Il Rifugio per Artisti si trova a 8 km da Noto, a 450 metri di altitudine sulle colline Iblee, circondata da muri a secco e macchia mediterranea. È il luogo perfetto per chi desidera immergersi nella bellezza della natura e del paesaggio siciliano incontaminato. L’energia elettrica è fornita dai pannelli fotovoltaici.

Una casa colonica della Toscana

La Corte del Falco è una casa colonica ristrutturata con materiali antichi e tipici della ruralità toscana e si trova tra Montecatini Alto e Serravalle Pistoiese completamente circondata da olivi, da vigneti e dai vicini boschi. Un’oasi di pace a due passi dalle città d’arte!

Una casa di paglia sul Lago di Garda

Situata sulle verdeggianti colline di San felice del Benaco tra il paese e il lago, la Casa di paglia è un casale recentemente ristrutturato secondo i principi della bioedilizia. I profumi della paglia, dell’argilla e del legno regalano un’indimenticabile esperienza di pace, così come la vegetazione rigogliosa, gli scoiattoli, i fagiani, le volpi e le lepri tutt’intorno.