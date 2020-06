Vacanze Yoga in Italia: 10 Esperienze Originali da Nord a Sud

Lo Yoga è un’ottima opportunità per essere curiosi riguardo a chi si è. (Jason Crandell)

Le vacanze yoga in Italia sono l’ideale sia per chi ne è un vero appassionato, sia per chi abbia voglia di qualcosa di veramente nuovo. Quale giorno migliore di oggi, lo Yoga Day, per scoprire 10 delle esperienze yoga che l’Italia offre? Dal mare, ai laghi, alle montagne, ce n’è per tutti i gusti e tutti i luoghi!

Yoga: dare quel tocco in più alle vostre vacanze

Per chi ha fatto dello yoga uno stile di vita, perché rinunciare a praticarlo in vacanza? Anzi, sfruttate l’opportunità del viaggio per vivere lo yoga in modo nuovo, vista mare, a bordo piscina, tra i profumi del bosco. Magari in coppia, in gruppo o solo voi ed il silenzio della natura che vi circonda.

Se invece avete sempre voluto provare questa pratica, ma non avete mai avuto lo stimolo giusto, il modo ideale per intraprendere lo yoga ed innamorarsene è proprio in un viaggio indimenticabile, una svolta! Molte strutture offrono anche lezioni di yoga o giornate dedicate, non potrebbe cominciare in modo migliore la vostra storia d’amore con lo yoga – e voi stessi.

Ritrovare sé stessi, migliorarsi grazie allo yoga

La vacanza yoga in Italia può essere un’esperienza unica e memorabile, ma anche molto di più: potrete comprendere i grandi benefici che derivano dalla pratica dello yoga. Certo, non li potrete purtroppo provare in pochi giorni, la chiave è la perseveranza. Per questo vogliamo svelarvi i vantaggi di cui potrete godere appassionandovi a questa disciplina.

Benefici fisici : indubbia ormai è l’ efficacia dello yoga per il miglioramento fisico . Per chi soffre di dolori cronici, per esempio alla schiena, essere costanti nello yoga e concentrarsi sulla postura è dimostrato che sia un toccasana .

Flessibilità: al contrario di come si possa pensare, essere flessibili non è un requisito per praticare yoga, ma è invece un vantaggio che verrà col tempo. Un vantaggio ineguagliabile pensando che "beati i flessibili, che non perderanno mai la loro forma".

Aumenta il buonumore: praticare yoga coerentemente e costantemente è sicuramente un forte aiuto per tenere l'umore alto. A lungo termine, infatti, è dimostrato che aumenti la serotonina e l'attività immunitaria del corpo.

: praticare yoga coerentemente e costantemente è sicuramente un forte aiuto per . A lungo termine, infatti, è dimostrato che aumenti la e del corpo. Una routine di benessere: la disciplina dello yoga è un incentivo e ti mette nell’umore adatto per intraprendere uno stile di vita più sano: dormire meglio, digerire meglio, controlla il sistema nervoso e la pressione.

Quindi, perché non provare? Per convincervi, ecco per voi 10 alloggi eco-sostenibili che offrono fantastiche esperienze yoga. Un paradiso per gli appassionati e un trampolino di lancio per i debuttanti!

1. Yoga di coppia e aperitivo biologico

Agriturismo L’Origano, nella natura ligure, offre ai propri ospiti non solo dei paesaggi mozzafiato, ma un’esperienza di coppia. Una lezione di yoga per due persone, a contatto col legno della piattaforma immersa nel verde. E dopo quest’ora di relax, sdraiatevi nel loro giardino per un aperitivo a base di prodotti locali e biologici.

2. Vacanze Yoga nel profumo degli agrumi siciliani

La Sicilia vi accoglie con l’agriturismo Don Ignazio, tra arance ed esperienze uniche. Avete l’imbarazzo della scelta: lezioni di yoga, a cui è stata dedicata un’apposita installazione in legno per lasciarvi ispirare ed isolare completamente. Oppure, spesso organizzano settimane ayurvediche, una full immersion con diete dedicate, insegnanti di yoga, massaggi, letture e vari workshop.

3. Yoga dentro e fuori: palestre e giardini attrezzati

Dal Sud ci spostiamo all’estremo Nord Italia e bussiamo al vegan hotel La Vimea, in provincia di Bolzano. Ci aprono le porte inneggiando allo yoga e al relax, un soggiorno di detox durante il quale potrete decidere di praticare yoga con la brezza del vento tra i capelli. O, in alternativa, seguire le lezioni e gruppi yoga nella loro palestra dedicata.

4. Vacanze yoga tra arte e creatività

Voliamo nel centro Italia, nelle colline del Chianti. Ad Art Retreat B&B si respira aria di creatività, di originalità con una vasta gamma di workshop. Pittura, scrittura creativa, ma soprattutto Yoga! Vengono proposte lezioni nello studio, attraverso le grandi finestre potrete ammirare le vigne che circondano la struttura.

5. Tra Yoga e Storia: lezioni in un villaggio di trulli pugliesi

L’autenticità dei trulli, la loro pietra bianca, il loro profumo di storia. Questo è il contesto meraviglioso che accoglierà la vostra voglia di yoga e la asseconderà con delle lezioni indimenticabili, in un ambiente unico. Non vi resta che lasciarvi ispirare dall’aria pugliese in questo villaggio di trulli.

6. Yoga sulle sponde del lago

Il cuore d’Italia batte per lo yoga: infatti, l’Umbria vi offre un’esperienza davvero rilassante e coinvolgente al B&B Cavalieri del Lago. Lezioni di yoga sulle sponde dello splendido Lago di Piediluco, con il sottofondo del vento, la calma del lago, ed un maestro che seguirà voi ed il vostro partner in quest’avventura magica.

7. Vacanze yoga in agri-campeggio – vivi lo yoga in gruppo

Se torniamo in Liguria, possiamo trovare il Centro Anidra, un eco-villaggio e agriturismo biologico che si apre alle porte dello yoga. Spesso e volentieri vengono organizzati convegni, lezioni, ritrovi di yoga. Questo perché il paesaggio è altamente rilassante, il centro dispone di spazi attrezzati che non avete mai visto prima.

8. Ritorno al passato, yoga nel rifugio dei Flintstone

A Frosinone potete rivivere la natura con occhi nuovi – o meglio, vecchi! Come se i vostri vicini di casa fossero i Flinstones, il rifugio the Filntstone Hut vi offre una capanna in pietra per la notte. Qui si parla davvero di esperienze più uniche che rare, aggiungiamo del sano yoga con lezioni apposta per voi e non vorrete più tornare a casa!

9. Yoga in Yurta nell’atmosfera orientale

La cultura orientale ha saputo donarci piccoli stratagemmi per vivere meglio la nostra vita frenetica. Tra tutti spicca lo yoga, ma perché non abbinarlo ad una vacanza in Yurta? Respirerete relax, autenticità e tanta originalità. Tante discipline olistiche coloreranno il vostro soggiorno, come yoga e meditazione.

10. Yoga a colori nella natura

Alla Libera Università di Alcatraz si può finalmente esaudire quel desiderio di natura, di disconnessione dalla velocità della vita e metterla al rallentatore. I tanti bungalow colorati vi ospiteranno per soddisfare questo desiderio, e quello che sotto sotto volete esaudire… cominciare con un po’ di yoga! Per voi, lezioni sia individuali sia di gruppo.

Celebra lo Yoga Day sbirciando tra queste splendide esperienze e conoscendo qualcosa di nuovo. Quale di queste vacanze yoga in Italia vi ha catturato di più? Fatecelo sapere! Potreste esaudire un piccolo sogno durante le vacanze quest’anno, noi vi auguriamo una buona scelta e buon viaggio!

Immagine di copertina: foto di Eternal Happiness via Pexels