“We love what we do”. Ritorno Alla Natura ama ciò che fa, ciò che crea, ciò che offre. In questa intervista ci ha raccontato la sua filosofia sostenibile e slow.

L’agriturismo Ritorno Alla Natura è un nuovo punto di vista sulle campagne marchigiane, uno sguardo ambizioso che unisce l’antico amore per la natura e una promessa sostenibile per il futuro. Lo trovate immerso nell’atmosfera suggestiva di Recanati, una collina distante dall’ “infinito” leopardiano e a qualche chilometro dal mare cristallino della Riviera del Conero.

Ritorno Alla Natura: tra modernità e scelte green

Una corazza di acciaio nasconde un’anima calda e amorevole. Un’anima che ha un’accesa voglia di rinnamorarsi della natura e di farci ritorno. Come sveleranno più avanti i proprietari stessi, Ritorno Alla Natura è un locale nuovo, moderno, luminoso. Sembrerebbe un paradosso, ma è in realtà un precursore di un domani responsabile.

L’attenzione ai dettagli è uno tra i tanti segreti che rendono unica questa struttura. Ciascuna camera è decorata con cura e presenta un’apertura verso un giardino privato – niente di meglio dell’oro delle campagne marchigiane perché il vostro mattino abbia davvero l’oro in bocca.

Paesaggi mozzafiato e cucina vegetariana

Non potrai sfuggire al fascino dei colori che circondano Ritorno Alla Natura. La vista, però, non sarà l’unico senso che sapranno ammaliare. L’agriturismo sceglie con attenzione i suoi menù vegetariani e vegani che, tra impiattamenti creativi e ingredienti 100% genuini, sapranno saziare sia la fame, sia la vostra voglia di godersi la natura.

Scopriamo ora insieme, con le parole di chi ha reso Ritorno Alla Natura un paradiso collinare, tutte le chicche che l’agriturismo sa offrire. Non basterà un soggiorno solo per godersi tutto!

Intervista ai proprietari di Ritorno Alla Natura

Come è nato Ritorno alla Natura?

Ritorno Alla Natura è una chiamata a cui non possiamo non rispondere. Quello della Natura è un richiamo a cui non possiamo più sottrarci. Occorre fare un passo indietro e accorgersi che, di lei, ne abbiamo bisogno di più di quanto immaginiamo.

Siamo abituati a ricevere risposte nel giro di pochi minuti, a spostarci dall’altra parte del mondo in poche ore. Non si viaggia, si corre come razzi! Le emozioni si vivono nella lentezza, nell’incanto dei posti senza sentiero, su una dolce collina immersa nella Natura proprio accanto al mare.

Qui nasce il nostro agriturismo dal carattere moderno, animato da una filosofia ecosostenibile e da un ricercato desiderio di offrire del cibo sano. Ci prendiamo cura del nostro campo agricolo che coltiviamo, esattamente nel modo in cui dovremmo prenderci cura del nostro corpo.

Chi sceglie Ritorno Alla Natura ama la pace, la luce che illumina e il desiderio di rallentare per ritrovare sé stessi.

Chi sceglie Ritorno Alla Natura sceglie di sostenere una piccola azienda agrituristica e non una catena alberghiera.

Chi ci sceglie godrà del relax che solo la Natura sa donare, chi ci sceglie si sentirà un po’ come se fosse a casa.

Chi ci sceglie capirà che la sua impronta ecologica noi la sapremo fare piccola, piccola.

Quali buone pratiche avete adottato per essere green?

Abbiamo adottato tantissime buone pratiche rispettose dell’ambiente. Alcune di tipo strutturali, come:

i 24 pannelli fotovoltaici filo tetto,

la raccolta dell’acqua piovana in due pozzi utilizzata per gli scarichi del WC

un depuratore biologico ad ossidazione a fanghi attivi per le acque reflue.

Ci sono altri aspetti, invece, che i nostri ospiti possono toccare con mano. Come i saponi certificati BIO ed Ecolabel.

La buona pratica più curiosa?

Al posto delle cannucce in plastica usiamo la pasta ziti, che è lunga, e che smaltiamo nelle nostre compostiere dopo l’utilizzo. Gli ospiti, dopo qualche sorso dei nostri estratti di frutta fresca, esclamano sempre sorpresi: “ma è pasta!”, accogliendo con grande entusiasmo anche questo piccolo gesto!

Le più estreme?

Siamo così fissati con il rispetto dell’ambiente che abbiamo un decespugliatore e una motosega entrambi a batteria: silenziosi, senza uso di olii, longevi e una batteria per entrambi che ricarichiamo di giorno, quando è attivo l’impianto fotovoltaico.

Cosa apprezzano in particolare i vostri ospiti?

Il fatto che è una struttura moderna. Del resto, chi ha detto che un agriturismo non può esser anche moderno?

Ecco, la nostra struttura è nuova, in acciaio, in classe energetica A+ ed arredata con uno stile moderno e minimalista, lontana dal solito stereotipo di agriturismo rustico e anche un po’ buio.

Dotata di ampie vetrate per valorizzare luce e lo splendido panorama da cui godiamo dalla cima della collina. Anche tutte le camere hanno una portafinestra scorrevole per permettere con facilità di accedere al giardino.

Quali specialità vegane si possono assaggiare nel vostro agriturismo?

Offriamo una ristorazione esclusivamente vegetariana e vegana. Tutti i dolci che prepariamo sia per la colazione del mattino che per le cene sono vegani. Chi pernotta da Ritorno Alla Natura non compra solo il pernottamento, ma anche una sana colazione. Ci teniamo talmente tanto che abbiamo ideato un menù per quello che è il pasto più importante della giornata.

Una delle nostre specialità più buone e scenografiche è la Paella vegana, cotta rigorosamente sul barbecue a legna e servita al tavolo direttamente dalla paellera ancora fumante!

Quali itinerari ed esperienze consigli di non perdere nei dintorni?

“Il cammino porta il passo laddove lo sguardo pensa di arrivare”. E Ritorno Alla Natura è un punto di partenza, di sosta, ma mai di arrivo. Chi arriva, attraverso le strade sinuose della campagna, si ferma per contemplare i colori della Natura, i suoi profumi, la sua bellezza. Chi sosta apprezzerà il sapore del cibo sano, quello locale e genuino.

Da Ritorno Alla Natura non mancano mai gli scorci suggestivi della campagna che cambia colore ad ogni stagione. Lo sguardo arriva al mare da un lato e sui monti sibillini dall’altro. È lo stesso panorama che ispirò Giacomo Leopardi quando compose l’Infinito. E allora quale occasione migliore per visitare anche il museo di Casa Leopardi? Una tappa fondamentale per conoscere di più la genialità del poeta.

E dopo il ristoro, si ripartirà da un nuovo sé, dalla consapevolezza che rallentare fa bene e che, talvolta, è persino necessario.

Cosa significa per voi essere un Ecobnb?

Amiamo follemente distinguerci. Per questo abbiamo scelto uno stile moderno, adoriamo curare i dettagli quasi in modo maniacale, proprio quelli che emozionano e con cui ci piace coccolare i nostri graditi ospiti. Perché, essendo una piccola realtà, possiamo permettercelo.

Per noi, essere un Ecobnb non significa solo rispettare l’ambiente, ma ancor di più invitare i nostri ospiti a farlo. E non solo desideriamo che lo rispettino, ma che lo ammirino esattamente come facciamo noi.

E cosa c’è di meglio di un Cacoon per farlo?



Una tenda appesa ad un albero con materasso e cuscini. Puoi usarla liberamente. Se ci chiacchieri, i tuoi segreti saranno custoditi. Se ci leggi, sarai assorto in un altro mondo. E se ti lasci cullare, non riuscirai a stare sveglio. Studiata per gli adulti, il Cacoon sostiene due persone senza dimenticarsi del bambino. E allora non ti rimane che Just hang your nest! (appendi il tuo nido!).

Il punto è che amiamo ciò che facciamo e non c’è nulla di più forte della passione!

Come avete deciso di affrontare la riapertura dopo il Covid-19?

Per i soggiorni durante e dopo il Covid-19, abbiamo adottato accurate procedure di sanificazione per assicurare ai nostri ospiti un soggiorno protetto.

Prima di tutto, le superfici di ogni stanza vengono disinfettate con alcool etilico denaturato al 90% , comprese maniglie, chiavi, portachiavi, telecomandi e interruttori. Tutto!

con , comprese maniglie, chiavi, portachiavi, telecomandi e interruttori. Tutto! I cuscini, i materassi ed i tessuti vengono passati con getto di vapore , in quanto è dimostrato che il virus non sopravvive alla temperatura di 60°C. Perciò anche la biancheria viene lavata oltre i 60 gradi.

, in quanto è dimostrato che il virus non sopravvive alla temperatura di 60°C. Perciò anche la biancheria viene lavata Per il resto, chiediamo ai nostri ospiti l’utilizzo di mascherina chirurgica negli ambienti comuni ed ogni volta che si interfacciano con lo staff della struttura.

negli ambienti comuni ed ogni volta che si interfacciano con lo staff della struttura. Si richiede inoltre di mantenere la distanza di più di un metro con il personale ed eventuali altri ospiti.

di più di un metro con il personale ed eventuali altri ospiti. I nostri ospiti potranno acquistare mascherine direttamente in struttura . Guanti monouso possono esser richiesti in reception e il gel antisettico a base alcolica per l’igienizzazione immediata delle mani è sempre a disposizione .

mascherine direttamente . possono esser richiesti in reception e il a base alcolica per l’igienizzazione immediata delle mani è sempre . La nostra sala ristorazione permette il corretto distanziamento dei tavoli e favoriremo certamente l’utilizzo del patio esterno, per una maggiore sicurezza dovuta all’ambiente aperto.



Non credo ci sia altro da aggiungere a queste parole esaustive, ma soprattutto da cui traspare la grande dedizione di questo agriturismo vegan.E con un nome così suggestivo, non vi resta che lasciarvi coccolare dalla natura incontaminata e dai numerosi comfort che Ritorno Alla Natura ha pensato per voi!