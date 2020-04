20 Musei Online Che Puoi Scoprire Comodamente da Casa, Gratis

Dal MoMa di New York al Louvre di Parigi, i 20 musei online più belli del mondo che puoi scoprire gratuitamente senza allontanarti da casa. Ti basta una connessione internet.

Musei online? Che grande idea! Vorresti girare il mondo, visitare musei e scoprire opere d’arte, ma non hai mai il tempo per farlo? Questa lista è perfetta per te. Continua a leggere per entrare gratuitamente nei 20 musei più spettacolari del mondo senza dover muoverti da casa. Ti basta una connessione internet per trascorrere il tuo tempo libero tra capolavori artistici e pezzi di storia, rilassandoti ma senza dimenticarti di continuare ad imparare cose nuove quotidianamente.

Il British Museum vanta uno dei musei online più estesi al mondo. La piattaforma offre una vasta collezione di oggetti storici tutti da scoprire. Ogni oggetto ha una breve spiegazione per comprendere meglio le sue origini e la sua storia.

Tra i musei online da non perdere c’è sicuramente quello del Louvre, in Francia, che offre libero accesso alle sue opere più famose. Non sei mai riuscito a vedere la Gioconda di Leonardo da Vinci o i capolavori di Michelangelo? Vuoi riscoprire i tesori egiziani custoditi in questo museo? Con il tour panoramico potrai farlo, cliccando sulle opere che trovi più suggestive per riscoprire la loro storia.

Con la sua grande collezione di opere importanti, i Musei Vaticani ti danno l’opportunità di fare un tour a 360gradi di meravigliose opere tra cui il soffitto della Cappella Sistina.

Muori dalla voglia di visitare Washington e questo bellissimo museo ma non sei ancora riuscito a trovare l’occasione giusta? Non preoccuparti, grazie ai tour virtuali e le visite con video e audio, ti sembrerà quasi di trovarti lì.

In un click puoi entrare in uno dei musei online più importanti d’Italia. Immagini ad alta definizione per un tour virtuale che ti darà l’occasione di riscoprire i migliori capolavori artistici, dalle opere di Botticelli fino a Cimabue.

Bastano pochi click per arrivare a San Petersburg, in Florida. Dedicato ad uno dei più rilevanti artisti spagnoli del novecento, il museo Dalì ti offre la possibilità di vivere un tour virtuale attraverso le stanze e le opere d’arte esposte. Ti sembrerà quasi di trovarti lì. Preparati a scoprire tutti i dettagli della carriera di Salvador Dalì.

Se ami la scienza e le scoperte spaziali, non dimenticare di visitare il museo online della Nasa. Creato appositamente per offrire ai più curiosi tour virtuali, video, immagini inedite questo museo riesce a rendere l’esperienza virtuale ancora più reale.

Grazie all’intelligenza artificiale che il museo online del Prado offre, potrete scoprire la sua vasta collezione di opere seguendo una linea temporale che le suddivide in diversi livelli.

Il museo online del MoMa ha digitalizzato la collezione di opere d’arte, una tra le più belle al mondo, rendendole disponibili e consultabili facilmente dal pc.

Questa collezione online, accompagnata da audio esplicativi, mira a valorizzare come la figura femminile si sia fatta strada nel tempo e nel corso della storia. Non puoi perdertela.

Adesso l’«Iceman Database» del Museo Archeologico di Bolzano è disponibile finalmente online. Tantissime informazioni relative all’Uomo venuto dal ghiaccio sono adesso reperibili sul sito web. Adatto per piccoli curiosi, ma anche per un pubblico più esperto in materia.

Dai un look più da vicino alle meravigliose opere custodite nella Pinacoteca di Brera di Milano, grazie al loro sito web che offre ben 669 immagini ad alta definizione delle opere più belle.

Grazie al progetto a 360° del sito web del Moma, sarai direttamente catapultato a New York e vivrai l’esperienza quasi come se ti trovassi davvero lì.

Più di 3 milioni di opere di cultura mondiale possono essere ammirate nella collezione online di questo museo. Per esempio, potrete ammirare gratuitamente il Palazzo d’Inverno.

Il direttore Christian Greco conduce su Facebook alcuni videotour per spiegare ogni oggetto della prestigiosa collezione del Museo Egizio di Torino. Dal sito, inoltre, è possibile dare un’occhiata alle sale ristrutturate.

Vicino il fiume Nerviòn, c’è un magnifico edificio di acciaio e titanio. Per la sua particolare architettura firmata dall’archistar Frank Gehry è considerato uno dei musei più belli al mondo. Con il tour virtuale sul sito web del museo, in un batter d’occhio potrai scoprire la collezione del dopoguerra, dai bellissimi dipinti alle sculture americane ed europee.

Connettendoti al sito web di questo museo, avrai a disposizione ben 80 gallerie artistiche tutte da scoprire. Fai un giro ammirando il salone principale perdendoti tra le opere dei più grandi artisti olandesi come Vermeer e Rembrandt.

L’ex stazione di Parigi Orsay, dopo un progetto dell’architetta italiana Gae Aulenti, è stata trasformata in un magnifico museo. Questo museo è tra i più importanti in Francia dal momento che custodisce opere di grandi artisti come Cézanne e Monet. Se sei appassionato di arte impressionista, visita assolutamente il loro sito e segui il tour virtuale per scoprire i capolavori più belli dell’arte francese.

Il Museo di storia naturale è uno dei più importanti in Gran Bretagna e rappresenta una delle maggiori attrazioni non solo per i turisti, ma anche per la popolazione locale. Perditi nei lunghi corridoi e nei grandi spazi di questo meraviglioso museo. All’entrata, avrai la fortuna di incontrare il famoso Dippy, il dinosauro più famoso di Londra.

20. J Paul Getty Museum, Los Angeles

Il Getty Center è uno dei più famosi centri artistici sulla costa ovest degli Stati Uniti. Dagli Iris di Van Gogh fino alle sculture del neolitico in argilla. Il tour virtuale, infatti, offre una vasta collezione tutta da scoprire. Dai un’occhiata alla galleria interna, clicca sulle opere d’arte che più ti colpiscono e scopri la storia di ogni pezzo d’arte.

Adesso non potete perdervi questa fantastica opportunità di esplorare i più bei musei online del mondo ed imparare cose nuove direttamente dal vostro divano. Restate comodi, ma non smettete mai di essere curiosi.

Immagine di copertina: Musei Vaticani a Roma, Photo by Chris Malinao Burgett on Unsplash